Dyzelino ir benzino kainos Lietuvoje – skelbia naujausią žinią

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos šalies degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 2,15 euro iki 2,40 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,28 euro ir buvo 0,69 proc. mažesnė nei trečiadienį (2,29 euro).
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Tripletas“ tinklo degalinėje Mažeikiuose – 2,15 euro, o didžiausia, siekusi 2,40 euro, fiksuota „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Klaipėdos rajone.
Benzino kainos siekė 1,81–2,09 euro, o vidutinė šių degalų kaina sudarė 1,97 euro ir buvo 0,89 proc. mažesnė nei trečiadienį (1,99 euro).
Pigiausias benzinas ketvirtadienio rytą buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Anykščiuose, kur jo litras kainavo 1,81 euro. Didžiausia benzino kaina fiksuota trisdešimtyje „Viada“ tinklo degalinių, šešiose „Circle K“ tinklo degalinėse bei „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų savivaldybėje. Pastarosiose jo litras atsiėjo 2,09 euro.
SND kainos tą pačią dieną svyravo nuo 0,70 euro iki 0,97 euro, o vidutinė jų kaina siekė 0,82 euro ir buvo 0,24 proc. didesnė nei trečiadienį (0,82 euro).
Mažiausiai už litrą dujų ketvirtadienio rytą mokėjo keturių „Madalva“ tinklo degalinių pirkėjai – 0,70 euro. Didžiausia SND kaina buvo keturiose „Circle K“ tinklo degalinėse, kur litras dujų kainavo 0,97 euro.
Didmeninė benzino kaina rugsėjo 23 dieną Lietuvoje buvo 1,76 euro, o dyzelinas kainavo 2,10 euro.
Brent naftos kaina rinkoje rugsėjo trečiadienį siekė 103,08 JAV dolerio už barelį.