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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Dėl degalų kainų – naujausia informacija

2026-09-23 12:07 / šaltinis: ELTA
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2026-09-23 12:07
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Vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintos naftos dujų (SND) kainos trečiadienio rytą Lietuvoje sumažėjo atitinkamai 1,48 proc., 1,15 proc. ir 0,67 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Degalinė (nuotr. Elta)
GALERIJA (15)

Vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintos naftos dujų (SND) kainos trečiadienio rytą Lietuvoje sumažėjo atitinkamai 1,48 proc., 1,15 proc. ir 0,67 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

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Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse trečiadienį svyravo nuo 2,15 euro iki 2,40 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,29 euro ir buvo 1,15 proc. mažesnė nei antradienį (2,32 euro).

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LEA: benzino ir dyzelino kainos per parą traukėsi daugiau nei 1 proc.

Mažiausia dyzelino kaina buvo „Tripletas“ tinklo degalinėje Mažeikiuose, kur litras šių degalų kainavo 2,15 euro. Didžiausia dyzelino kaina, siekusi 2,40 euro, fiksuota „Žibalas“ tinklo degalinėje Jonavoje.

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Benzino kaina šalies degalinėse siekė1,84–2,10 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,99 euro ir buvo 1,48 proc. mažesnė nei antradienį (2,02 euro).

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Pigiausias benzinas buvo „EU Verslas“ tinklo degalinėje Plungėje – čia jo buvo galima įsigyti už 1,84 euro, o brangiausias „Žibalas“ tinklo degalinėje Jonavoje. Pastarojoje jo litras kainavo 2,10 euro.

Tuo metu SND kainos trečiadienio rytą svyravo nuo 0,69 euro iki 0,97 euro, o vidutinė jų kaina siekė 0,82 euro ir buvo 0,67 proc. mažesnė nei antradienį (0,82 euro).

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Mažiausia SND kaina trečiadienio rytą buvo „Bonsa“ tinklo degalinėje Tauragėje – 0,69 euro. Brangiausiai įsigyti dujų siūlė keturios „Circle K“ tinklo degalinės, kuriose litras SND kainavo 0,97 euro.

Didmeninė benzino kaina rugsėjo 22 dieną Lietuvoje siekė 1,76 euro, o dyzelinas kainavo 2,12 euro.

Brent naftos kaina rinkoje antradienį sudarė 99,25 JAV dolerio už barelį.

indeliai.lt

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