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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Antradienis – blogiausia diena piltis degalus: paaiškino, kodėl

2026-09-22 12:27 / šaltinis: ELTA
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2026-09-22 12:27
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Antradienio rytą šalies degalinėse visų degalų kainos šoktelėjo. Labiausiai – daugiau nei 4 proc. – brango benzinas, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Antradienio rytą šalies degalinėse visų degalų kainos šoktelėjo. Labiausiai – daugiau nei 4 proc. – brango benzinas, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

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Agentūros duomenimis, benzino kainos antradienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,85 euro iki 2,10 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,02 euro ir buvo 4,65 proc. didesnė nei pirmadienį (1,93 euro).

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LEA: antradienį degalų kainos Lietuvoje ūgtelėjo

Rugsėjo 22 d. iki 10 val. iš degalinių gauti degalų kainų duomenys rodo, kad mažiausia dyzelino kaina buvo „Tripletas“ tinklo degalinėje Mažeikiuose – 2,150 Eur/l.

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Mažiausia benzino kaina fiksuota „Alauša“ tinklo degalinėje Marijampolės savivaldybėje, kur litras degalų kainavo 1,85 euro, o didžiausia – „Žibalas“ tinklo degalinėje Jonavoje. Pastarojoje pirkėjai už litrą benzino mokėjo 2,10 euro.

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Dyzelino kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 2,15 euro iki 2,40 euro, o vidutinė dyzelino kaina siekė 2,32 euro ir buvo 3,72 proc. didesnė nei pirmadienį (2,24 euro).

Pigiausias dyzelinas antradienį buvo „Tripletas“ tinklo degalinėje Mažeikiuose – 2,15 euro, o brangiausias – „Žibalas“ tinklo degalinėje Jonavoje, kur litras šių degalų atsiėjo 2,40 euro.

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Tuo metu suskystintos naftos dujų (SND) kainos degalinėse antradienio rytą siekė 0,69–0,97 euro, o vidutinė jų kaina sudarė 0,82 euro ir buvo 0,87 proc. didesnė nei pirmadienį (0,82 euro).

Mažiausia SND kaina fiksuota „Bonsa“ tinklo degalinėje Tauragėje – joje litras SND kainavo 0,69 euro. Brangiausiai – už 0,97 euro –įsigyti litrą dujų buvo galima keturiose „Circle K“ tinklo degalinėse.

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Didmeninė benzino kaina rugsėjo 21 dieną Lietuvoje buvo 1,77 euro, dyzelinas kainavo 2,15 euro.

Brent naftos kaina rinkoje rugsėjo pirmadienį siekė 100,34 JAV dolerio už barelį.

(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Degalinės Lietuvoje

indeliai.lt

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Volodymyr
Volodymyr
2026-09-22 14:23
Pofik, pas batka DK 76 centai !!!
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eCk
eCk
2026-09-22 12:59
atrodo, kad atvirkščiai, kad dėl kiekvieno cento dreba.
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