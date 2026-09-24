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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Veryga apie degalų kainas: akcizo mažinimas problemos neišspręstų

2026-09-24 07:14 / šaltinis: ELTA
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2026-09-24 07:14
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Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ palaikant galimybę laikinai mažinti dyzelino akcizą, dar vienų koalicijos partnerių „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga teigia, jog toks sprendimas didelės įtakos kuro kainoms šiuo metu nepadarytų, o premjero ir finansų ministro siūlomos viešojo transporto nuolaidos alternatyvos poveikis būtų labai ribotas.

Koalicijos sutarties pasirašymas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
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Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ palaikant galimybę laikinai mažinti dyzelino akcizą, dar vienų koalicijos partnerių „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga teigia, jog toks sprendimas didelės įtakos kuro kainoms šiuo metu nepadarytų, o premjero ir finansų ministro siūlomos viešojo transporto nuolaidos alternatyvos poveikis būtų labai ribotas.

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„Jeigu ir siūlyti tokias priemones, tada reikia įvertinti, kad jos būtų prieinamos visiems ir visur. Jeigu priemonė yra išskirtinė kažkokiai vienai transporto rūšiai, pavyzdžiui traukinio bilietams, supraskime, kad yra Lietuvoje žmonių, kurie neturi galimybės važiuoti traukiniu, ne visur ir autobusai važiuoja“, – Eltai kalbėjo A. Veryga.

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„Ypatingai regionuose gyvenantys neretu atveju turi senesnį automobilį, kuris, vėlgi, dažnu atveju bus varomas tuo pačiu dyzelinu ir jiems tai bus vienintelė susisiekimo priemonė. Vyriausybė, galvodama apie kažkokią pagalbą, kompensavimą, turi pagalvoti apie visus gyventojus“, – teigė jis.

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FOTOGALERIJA. Degalinės Lietuvoje

Akcizo mažinimas problemos neišspręstų

Pasak politiko, nedidelis akcizo sumažinimas šiuo metu problemos neišspręstų.

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„Dabar ar tas nedidelis akcizo sumažinimas išspręstų tas tragiškai jau dabar išaugusias kainas ir ar tai iš esmės kažką labai smarkiai nulemtų, tai ne. Tas sumažinimas nesumažintų tiek kainos, kiek, turbūt, visi tikisi“, – teigė A. Veryga.

Anot jo, „valstiečiai“ akcizų mažinimo nepalaikė ir anksčiau.

„Mes dar per posėdį derybose, kai buvome pakviesti į tą didesnę koaliciją, kalbėjome apie tai, kad nereikia didinti akcizų ir mokesčių dyzelinui, nes Lietuva jau buvo prisiėmusi visokių įsipareigojimų dėl žaliosios politikos“, – sakė politikas.

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Kada Vyriausybė galėtų svarstyti intervencines priemones

Kaip skelbė ELTA, premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, kad Vyriausybė galėtų svarstyti intervencines priemones, jeigu naftos kaina pasaulinėje rinkoje ilgesnį laiką viršytų 100 JAV dolerių už barelį.

Antradienį premjeras taip pat sakė, jog dyzelino akcizo sumažinimas 10 centų valstybės biudžetui kainuotų apie 20 mln. eurų per mėnesį.

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Pasak finansų ministro Taurimo Valio, akcizo mažinimas būtų pernelyg brangus biudžetui, o jo poveikis daugumai gyventojų būtų nedidelis. 

Ministras taip pat pažymėjo, kad Vyriausybės programoje numatytas akcizo didinimo lėtinimas bus įgyvendintas.

Lietuvos energetikos agentūra (LEA) anksčiau kaip vieną iš galimų kriterijų akcizo mažinimui įvardijo 2,20 euro už litrą vidutinę dyzelino kainą, jeigu toks kainų lygis išsilaikytų bent penkias darbo dienas iš eilės.

indeliai.lt

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