Latvijoje – siūlymai dėl degalų kainų mažinimo: „Tai daro įtaką praktikšai kiekvienam“

Pakeitimuose numatoma sumažinti akcizą degalams, taip pat panaikinti privalomą biokuro įmaišymo reikalavimą pažymėtam žemės ūkyje ir žuvininkystės sektoriuje naudojamam dyzelinui bei tam tikrų rūšių degalams, skirtiems kariniams tikslams, skelbia šalies visuomeninis transliuotojas.
„Didelės degalų kainos šiuo metu daro įtaką praktiškai kiekvienam Latvijos gyventojui ir verslui. Remdami akcizo mokesčio sumažinimą, norime sušvelninti kainų spaudimą ir padėti išlaikyti mūsų įmonių konkurencingumą tuo metu, kai energijos sąnaudos sparčiai auga“, – sakė Biudžeto ir finansų (mokesčių) komiteto pirmininkė Aiva Viksna.
Parlamentui siūloma svarstyti pakeitimus, kuriais numatoma nuo spalio 1 d. iki metų pabaigos laikinai sumažinti dyzelino akcizo tarifą nuo 396 iki 330 eurų už 1000 litrų. O benzinui būtų taikomas laikinas akcizo tarifas – 490 eurų už 1000 litrų.
Tokie pakeitimai galėtų sumažinti tiek dyzelino, tiek benzino mažmeninę kainą maždaug aštuoniais centais už litrą, su sąlyga, kad mokesčio sumažinimas bus visiškai perkeliamas į degalų kainą.
Degalų kainos Lietuvoje
Tuo tarpu bidutinės benzino, dyzelino ir suskystintos naftos dujų (SND) kainos trečiadienio rytą Lietuvoje sumažėjo atitinkamai 1,48 proc., 1,15 proc. ir 0,67 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse trečiadienį svyravo nuo 2,15 euro iki 2,40 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,29 euro ir buvo 1,15 proc. mažesnė nei antradienį (2,32 euro).
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.