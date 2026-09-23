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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po ES sprendimo dėl Rusijos oligarchų – Latvija įspėja apie pavojų

2026-09-23 10:53 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-23 10:53
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Dviejų Rusijos oligarchų išbraukimas iš Europos Sąjungos (ES) sankcijų sąrašo dėl politinių priežasčių ir be teisinio pagrindo sukuria pavojingą precedentą, o Latvija tam nepritaria, naujienų agentūrai LETA pabrėžė latvių užsienio reikalų ministrė Baiba Bražė.

Latvijos vėliava (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
GALERIJA (23)

Dviejų Rusijos oligarchų išbraukimas iš Europos Sąjungos (ES) sankcijų sąrašo dėl politinių priežasčių ir be teisinio pagrindo sukuria pavojingą precedentą, o Latvija tam nepritaria, naujienų agentūrai LETA pabrėžė latvių užsienio reikalų ministrė Baiba Bražė.

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Komentuodama ES sprendimą iš sankcijų sąrašo išbraukti Rusijos oligarchus Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną, užsienio reikalų ministrė sakė, kad, viena vertus, ES individualios sankcijos daugiau nei 2,6 tūkst. asmenų ir subjektų buvo pratęstos trejiems metams, kita vertus, du asmenys iš sankcijų sąrašo buvo išbraukti dėl politinių priežasčių, o Latvija buvo paskutinė iš valstybių narių, kuri tam nepritarė.

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B. Bražė pridūrė, jog tikimasi, kad spalį sankcijų sąrašas bus išplėstas, įtraukiant dar apie 1,6 tūkst. asmenų ir juridinių subjektų.

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Užsienio reikalų ministrė paaiškino, kad sprendimas pratęsti dabartines sankcijas turėjo būti priimtas antradienį iki vidurnakčio. Prezidentas, ministras pirmininkas ir premjero kanceliarija buvo nuolat informuojami apie sprendimų priėmimo procesą, su jais buvo derinami visi veiksmai.

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Ji pripažino, kad Latvijos pasiūlymui dar labiau pratęsti sprendimų priėmimo terminą taip pat nebuvo pritarta, todėl kilo pavojus, kad sankcijos likusiems sąraše esantiems asmenims ir subjektams nebus pratęstos.

B. Bražė pabrėžė, kad Latvija sprendimui nepritarė ir susilaikė.

Ji pažymėjo, kad Užsienio reikalų ministerijos (URM) iniciatyva Latvija minėtiems asmenims įvedė nacionalines sankcijas. Ji priminė, kad pernai Latvija priėmė nacionalinių sankcijų taisykles, kurios suteikia ministrų kabinetui įgaliojimus taikyti tokius apribojimus, todėl URM parengė atitinkamus įsakymų projektus, kuriuos vyriausybė antradienį priėmė.

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B. Bražė pabrėžė, kad sprendimai dėl ES sankcijų ir Latvijos nacionalinių sankcijų yra tarpusavyje susiję. Ji taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad derybos buvo ilgos ir sudėtingos.

„Perėjome kelis pragaro ratus derybose – tiek ES viduje, tiek už bloko ribų, taip pat su Ukrainos ir Prancūzijos kolegomis“, – sakė ministrė.

B. Bražė paaiškino, kad anksčiau asmenys iš sankcijų sąrašo būdavo išbraukiami dėl teisinių priežasčių arba asmens mirties atveju, o šiuo atveju išbraukimas buvo grindžiamas politiniais motyvais.

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Trys ES valstybės narės reikalavo tokio sprendimo; ministrė atsisakė jas įvardyti, pabrėždama, kad tai lieka vidinių ES procedūrų klausimu ir kad atitinkama informacija yra riboto naudojimo. Ji pridūrė, kad ši situacija neturi precedento.

Pasak Bražės, susidariusi situacija nieko netenkino ir kolegoms ES tai buvo šokas

Paklausta, ar šis sprendimas nesukuria precedento, leisiančio valstybėms narėms ateityje reikalauti išbraukti kitus asmenis iš sankcijų sąrašo dėl politinių priežasčių, B. Bražė teigė, kad dabartinis susitarimas numato sankcijų pratęsimą trejiems metams, todėl panaši situacija dėl sąraše likusių asmenų šiuo laikotarpiu kilti negali.

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„Tai yra tai, ką pavyko pasiekti iki šiol. Viena vertus, tai taip pat yra pasiekimas, nes sumažins tikimybę, kad sankcijų režimo pratęsimas ateityje patirs politinį spaudimą“, – teigė latvių diplomatijos vadovė.

Ji pabrėžė, kad Latvija sulaukė padėkos iš Ukrainos ir palaikymo iš kitų Europos kolegų dėl savo pozicijos. Pasak B. Bražės, susidariusi situacija nieko netenkino ir kolegoms ES tai buvo šokas.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Komentuodama kritiką dėl URM nesugebėjimo išlaikyti A. Usmanovo ir M. Fridmano ES sankcijų sąraše, B. Bražė pabrėžė, kad Latvijos pozicija dėl sankcijų buvo tvirta ir kad šios pozicijos buvo laikomasi ir per ankstesnius sankcijų pratęsimus.

Ji priminė, kad Latvijos prašymu praėjusią savaitę sankcijos buvo pratęstos dar savaitei. Ji taip pat pažymėjo, kad atsižvelgiant į iki šiol tvirtą Latvijos poziciją ir poreikį rasti kompromisą, antradienį reikėjo gauti ministrų kabineto mandatą.

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Kaip pranešta, antradienį ES valstybių narių atstovai susitarė trejiems metams pratęsti sankcijas tūkstančiams Rusijos asmenų ir subjektų, tačiau iš sankcijų sąrašo išbraukė Rusijos oligarchus Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną.

ES sutarė išbraukti A. Usmanovą iš sankcijų sąrašo po įtemptų derybų, kuriose Prancūzija jo išbraukimą susiejo su apsikeitimu kaliniais su Azerbaidžanu.

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Kitas Rusijos oligarchas M. Fridmanas taip pat buvo išbrauktas, Slovakijai pasinaudojus veto teise, kad jis nebūtų paliktas sąraše, portalui „Euronews“ sakė keli diplomatai.

Dėl šių pakeitimų bus atšauktas turto įšaldymas ir draudimas keliauti.

Latvija pirmadienį nepritarė dviejų rusų išbraukimui iš sankcijų sąrašo, tačiau galiausiai per ES antradienio balsavimą susilaikė.

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