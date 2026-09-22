Latvijos premjeras: Prancūzija sutiko pradėti derybas dėl branduolinio atgrasymo

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas „sutiko pradėti derybas su Latvija dėl mūsų šalies dalyvavimo Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvoje“, – pareiškime teigė A. Kulbergas. Jis pridūrė, kad netrukus Latvijoje apsilankys Prancūzijos delegacija.
Didėjant susirūpinimui dėl Rusijos invazijos į Ukrainą, E. Macronas pasiūlė pradėti derybas ir su kitomis Europos šalimis dėl Prancūzijos branduolinio skėčio.
Prie šio plano jau prisijungė devynios šalys – Didžioji Britanija, Vokietija, Lenkija, Švedija, Nyderlandai, Belgija, Graikija, Danija ir Norvegija.
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