Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjeras: svarstoma nuo spalio laikinai atpiginti keliones traukiniais, tarpmiestiniais autobusais

Papildyta 14.16 val.
2026-09-24 13:41 / šaltinis: BNS / aut. /
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut. /
2026-09-24 13:41
Pridėkite kaip šaltinį Google

Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas.

Koalicinės tarybos posėdis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas.

REKLAMA
6

„Galima grąžinti tai, kas jau buvo praeityje, tarkime, nuo spalio pirmos dienos traukinių bilietams taikyti 50 procentų nuolaidą, išplėsti viešojo susisiekimo klausimą ne tiktai apsiribojant traukiniais, bet ir tolimojo susisiekimo autobusais“, – žurnalistams ketvirtadienį Seime teigė M. Sinkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Yra tolimasis susisiekimas, priemiestinis, yra skirtingos kategorijos, bet tai reikštų, kad jeigu vyksti iš, tarkime, Šiaulių į Klaipėdą ar panašiai, tai yra tolimasis susisiekimas ir tai galėtų irgi apimti pagalbos mechanizmą“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Susisiekimo ministras Juras Taminskas BNS pranešė, kad 50 proc. nuolaidą svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems ji įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti Transporto lengvatų įstatymo pataisas.

REKLAMA

Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio, teigė ministras.

Premjero teigimu, atpiginti traukinių bilietus valstybei per mėnesiui kainuotų iki 2 mln. eurų, o autobusų – daugiau nei 3 mln. eurų: „Apie tai galvojame.“

Kaip rašė BNS, balandį ir gegužę keleiviai galėjo įsigyti 50 proc. pigesnius traukinio bilietus vietinio susisiekimo maršrutais.

REKLAMA
REKLAMA

Finansų ministras Taurimas Valys šią savaitę teigė, kad augant degalų kainoms viešojo transporto bilietų kainų dotacijos iš biudžeto būtų teisingas sprendimas.

M. Sinkevičius ketvirtadienį kartojo, kad dyzelino akcizo mažinimas yra brangi priemonė, todėl svarstoma apie kitas alternatyvas.

Be to, pasak jo, Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pavesta apskaičiuoti, kiek pakilus kuro kainoms daugiau surenkama pridėtinės vertės mokesčio (PVM), o kol skaičiavimų nėra, esama erdvės interpretacijoms ir politikavimui. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Pirmas atsakymas – nesurenkame daugiau. Kodėl? Todėl, kad vartojama ir pilama mažiau. Manau, kad matematiškai suprantamas veiksmas. Kitaip tariant, prielaidos, kad surenkama PVM daugiau ir mes dabar tą surenkamą didesnį menamą dydį panaudokime akcizui sumažinti, panašu, kad tokia logika neveikia“, – aiškino premjeras. 

REKLAMA

„Gausime VMI skaičius, nereikės interpretuoti, manipuliuoti ir bus mažiau vietos politikavimui“, – pridūrė jis.

Anot premjero, taip pat yra Energetikos ministerijos „pasiūlymų pasvarstyti“ ir apie įpareigojimą degalinėms didinti degalų kainas tik kartą per parą.

„Turime abejonių, ar tai yra reali pagalba, ar tai yra tiktai toks, sakyčiau, žestas, veiksmas, kuris nesukels kažkokio papildomo vartotojų apsaugojimo. Vokiečiai teigia, kad jiems tas veikia ir pasiteisino. Kaip tai veiktų, nes Vokietijos rinka ir konkurencija Vokietijos rinkoje viena, Lietuvoje – kita“, – teigė M. Sinkevičius.

REKLAMA

Kaip rašė BNS, Seime gegužę įstrigo siūlymas įteisinti naują tvarką, kad kainos degalinėse galėtų būti didinamos tik kartą per parą.

Energetikos įstatymo pakeitimai numatė, jog degalų kainos galėtų būti didinamos tik 10 val. ryto – iki kitos dienos 10 val. jos galėtų tik mažėti arba likti tokios pat.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
?
?
2026-09-24 14:04
O šitas glušas yra bent kartą važiavęs autobusu? Po pandemijos neliko kažkur 60% visų buvusių tarpmiestinių maršrutų ypač regionuose. Autobusai ne guminiai - jau dabar visi norintys netelpa važiuoti. Tai net ne kainos klausimas - o viešojo transporto trūkumas.
Atsakyti
Jo
Jo
2026-09-24 14:08
Tai gal taupusisbebriukas sinkiewich parodys pavyzdį ir bobos krušti į Jonavą autobusu važinės?
Atsakyti
KLAUSIMĖLIS
KLAUSIMĖLIS
2026-09-24 14:13
Gera sena komedija, ru, - "KANYKULY PREZIDENTA"" putinas nugrimuojamas neatpažistamai ir su pakeleive, atsitiktine, - jos auto važiuoja į Krymą...- kaip ji pakeliui keikė, apvogė ir t.t.
Po kelionės jis savo aplinkai pareiškė:
- ""Man rodos kad aš keliolika metų negyvenau Rusijoje""
Lndsderginiai, sinkevičiniai, gentviliniai,skverneliniai, vaflinskiniai...

- KIEK DEŠIMTMEČIŲ, JŪS,- JAU NEBEGYVENAT LIETUVOJE?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų