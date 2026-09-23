Vietoje pigesnių degalų – perpus pigesni bilietai: kolegos ragina Sinkevičių sėsti į traukinį

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Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad vairuotojų laukiamo degalų mokesčių mažinimo nesvarsto, mat 12 ct sumažinus mokesčius už litrą dyzelino, į valstybės biudžetą per mėnesį būtų surenkama 20 mln. eurų mažiau. Tad Vyriausybė svarsto biudžetui pigesnį būdą atpiginti keliones – perpus sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas Lietuvoje.
„Paprašiau, kad susisiekimo ministras panagrinėtų, kaip galėtume grįžti prie temos – buvo traukiniams nuolaida, galėtume kalbėti ir apie kitokio pobūdžio nuolaidas“, – sakė M. Sinkevičius.
Viešasis transportas išspręs problemą?
Sumažinus perpus bilietų kainas, Vyriausybė vežėjams kompensuotų negautas pajamas, tačiau susisiekimo ministras skaičiuoja, kad poveikis biudžetui būtų penkiskart mažesnis nei sumažinus dyzelino litro kainą 12 ct.
„Autobusams tolimojo susisiekimo per mėnesį apie 2,5 mln., taikant 50 proc. nuolaidą, traukiniams galutinėje sumoje – 1,8 mln. per du mėnesius, tai yra 0,9 mln. per mėnesį“, – sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Ar jau kitą mėnesį bilietų kainos bus sumažintos perpus, ministras dar neatskleidžia, tačiau viliasi, kad išbandę keliones traukiniais ir autobusais, dalis lietuvių jas pamėgs ir toliau važinės, net ir vėliau panaikinus bilietų nuolaidas.
„Kai pasibaigė akcija, iš 29 tūkst. naujų traukinių keleivių 6 tūkst. liko ir iki šiol naudojasi“, – pasakojo J. Taminskas.
Sinkevičiaus idėją kritikuoja
Visgi kai kurie Seimo nariai sėsti į viešąjį transportą nesiruošia ir laukia paties premjero pavyzdžio.
„Geriausia būtų sulaukti p. Sinkevičiaus pavyzdžio. Iš Jonavos kursuoja traukinys į Vilnių. Jei jis persės į traukinį ir rytais bei vakarais važinės traukiniu, bus geras pavyzdys. Bet panašu, kad jam labiau patinka su švyturėliais pastumdyti Ukmergės gatvėje kamščiuose esančius bendrapiliečius“, – sakė konservatorius Mindaugas Lingė.
„Kamščiai kol kas nemažėja, vadinasi, dar tai nėra svarbiausias dalykas. Žmogui komfortas – patogiau, nei brangiau už tai mokėti“, – tikino socialdemokratas Algirdas Sysas.
Finansų ministerija skaičiuoja, kad lietuviai toliau intensyviai važinėja automobiliais, nepaisant išaugusių degalų kainų, ir toliau pagal valdančiųjų planą pildo valstybės biudžetą PVM bei akcizų mokesčiais.
Tačiau Finansų ministerija perspėja, kad pelno mokesčio šiemet įmonės gali sumokėti panašiai kaip ir pernai, o tai yra beveik dešimtadaliu – 300 mln. eurų – mažiau, nei suplanavo Vyriausybė.
Nors į valstybės biudžetą mokesčių mokėtojai šiemet iš viso sumoka 9 proc. daugiau pinigų nei pernai, A. Sysas tvirtina, esą valstybės biudžetas vis tiek labai įtemptas, mat politikai jį suformavo su 5 mlrd. eurų skola, o išlaidų tik daugėja. Dėl kylančių palūkanų brangiau tenka mokėti ir už valstybės vardu paimtas milijardines paskolas.
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