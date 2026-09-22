Pradingusio 58-erių vyro kūną netoli namų aptiko jo žmona: nelaimė įvyko ant pavojingo tiltelio

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Netoli Nemenčinės, šalia esančio Piliakalnio kaimo pašonėje rytą aptiktas negyvas vyras, jis buvo ant tilto apvirtusiame elektriniame triratyje. Apie nelaimę pranešė žuvusiojo žmona – jis pradingo dar vakar vakare. 58-erių metų vyriškis išvažiavo elektriniu triračiu ir namo nebegrįžo. Rytą žmona vyrą rado netoli namų ant tiltelio per Nemenčios upelį.
„Žmonės sako, kad elektriniu triračiu žmogus važiavo per apgriuvusį tiltelį – elektrinis triratis greičiausiai nuslydo, o žmogus prasmego. Žmogus patyrė mirtinas traumas“, – pasakojo žurnalistas.
Į įvykio vietą atvažiavo gausios policijos tyrėjų pajėgos. Pirminiais duomenimis, ant pralūžusio tiltelio kiek prasmegęs triratis vertėsi, o juo važiavęs vyras veikiausiai galva trenkėsi į tilto konstrukcijas. Triratis dar prispaudė vyrą – jis greičiausiai dar bandė pats išsivaduoti, tačiau nesulaukęs pagalbos mirė. Gali būti, kad nelaimė įvyko tuo metu, kai jau buvo tamsu. Naktį lijo, ant tiltelio veikiausiai buvo slidu.
„Žmonės sako, kad tiltelį prieš kelerius metus apgriovė sunkiasvorė transporto priemonė. Tiltelis buvo pavojingas – prieš pusmetį jis buvo uždarytas. Tačiau žmonės sako, kad tenka naudotis tilteliu, nes kito kelio nėra“, – kalbėjo žurnalistas.
Norint patekti iš Vilkaraisčio į Piliakalnį tektų važiuoti aplinkiniais keliais apie septynis kilometrus. Vietos gyventojai užsimena, kad seniūnija žadėjo tiltelį suremontuoti, tačiau net nebuvo aiškus laikas, kada tai būtų padaryta. Šiuo tilteliu anksčiau buvo leidžiama važiuoti tik transporto priemonėms, kurių masė neviršija 3,5 tonos – faktiškai tik lengviesiems automobiliams. Sunkiasvorės transporto priemonės juo bandė važiuoti, kai vairuotojus į šią atokią vietą atvedė navigacija per tiltelį – keliuku galima išvažiuoti į kelią Vilnius–Švenčionys.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.