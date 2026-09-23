Į Pasaulio metų automobilio titulą taikosi 56 modeliai: beveik kas antras – Kinijos gamintojo

„World Car Awards“ organizatoriai paskelbė 56 modelius, šiuo metu įtrauktus į pagrindinės „World Car of the Year“ kategorijos sąrašą. Net 27 iš jų atstovauja Kinijos automobilių gamintojams. Kitaip tariant, beveik kas antras pretendentas į vieną svarbiausių tarptautinių automobilių apdovanojimų yra kiniškas.
Pokytis ypač ryškus žvelgiant vos kelerius metus atgal. 2024-aisiais „BYD Seal“ tapo pirmuoju Kinijos gamintojo automobiliu, patekusiu į finalinį „World Car of the Year“ trejetuką. Po metų BYD jau iškovojo pirmąją pergalę – „Seagull“, kai kuriose rinkose parduodamas „Dolphin Mini“ vardu, buvo išrinktas 2025 metų geriausiu miesto automobiliu.
Kinijos gamintojų – ne vienas ir ne du
Svarbu ir tai, kad beveik pusę sąrašo sudaro ne vieno ar dviejų didžiųjų koncernų modeliai. Tarp pretendentų yra BYD, „Changan Nevo“, „Chery“, „Deepal“, „Exeed“, GAC, „Geely“, „iCAUR“, „Jetour“, „Leapmotor“, „Lepas“, „Lynk & Co“, MG, „Omoda“, „Onvo“, „XPeng“ ir „Zeekr“ automobiliai.
Kai kurių gamintojų atstovavimas ypač gausus. Pavyzdžiui, vien „XPeng“ turi keturis kandidatus – G6, L03, P7+ ir X9. Dar daugiau modelių susidaro pažvelgus į didesnes Kinijos automobilių grupes ir jų valdomus atskirus prekių ženklus.
Tuo metu dalies tradicinių Europos gamintojų atstovavimas pagrindinėje kategorijoje gerokai kuklesnis. „Volkswagen“ koncernui šiame sąraše atstovauja „Cupra Raval“ ir „Volkswagen Atlas/Teramont Pro“, BMW turi vieną kandidatą – naująjį i3, o „Mercedes-Benz“ – tris: elektrinę C klasę, elektrinį GLC ir GLA.
„Audi“ ir „Porsche“ pagrindinėje „World Car of the Year“ kategorijoje šįkart nėra. Vis dėlto tai nereiškia, kad šių markių apskritai nėra 2027 metų „World Car Awards“ rinkimuose. Pavyzdžiui, „Audi Q7“ ir Q9 pretenduoja į prabangių automobilių kategorijos apdovanojimą, o „Porsche Cayenne Electric“ įtrauktas ir tarp prabangių, ir tarp sportinių automobilių kandidatų.
Vertins 100 automobilių žurnalistų
Nugalėtojus rinks 100 automobilių žurnalistų iš skirtingų pasaulio regionų. Kinijai komisijoje atstovauja 11 narių, o Europai ir Jungtinei Karalystei – 27. Dar 18 komisijos narių yra iš JAV ir Kanados, likusieji atstovauja Lotynų Amerikai, Indijai, Artimiesiems Rytams, Afrikai, Japonijai, Pietryčių Azijai ir Australazijai.
Nuo rugsėjo iki sausio komisijos nariai bandys konkurse dalyvaujančius automobilius. Sausio 5 dieną turėtų paaiškėti dešimt pagrindinės kategorijos finalininkų, vasario pabaigoje jų liks trys, o 2027 metų Pasaulio automobilio nugalėtojas bus paskelbtas kovo 24 dieną Niujorko automobilių parodoje.
Visi 2027 metų „World Car of the Year“ kandidatai:
- BMW i3
- Buick Electra E7
- BYD Ti7
- Changan Nevo Q05
- Chery Q
- Chevrolet Aveo
- Chevrolet Captiva EV/PHEV
- Cupra Raval
- Deepal S05
- Deepal S07
- DS N°7
- Exeed Exlantix ET
- Exeed RX
- GAC Aion UT
- GAC Aion V
- Geely EX2
- Geely Starray EM-i
- Hyundai Bayon
- Hyundai IONIQ 3
- Hyundai Tucson
- i CAUR V23
- Infiniti QX65
- Jetour G700
- Jetour T2
- Kia EV2
- Kia Seltos
- Kia Syros EV
- Kia Telluride
- Leapmotor B10
- Leapmotor C10
- Leapmotor T03
- Lepas L6 EV
- Lepas L8 PHEV
- Lexus ES
- Lincoln Corsair
- Lynk & Co 900
- Mazda CX-5
- Mazda CX-6e/EZ-60
- Mercedes-Benz Electric C-Class
- Mercedes-Benz Electric GLC
- Mercedes-Benz GLA
- MG4 EV Urban
- Nissan Frontier Pro
- Nissan NX8
- Omoda 4Onvo L90
- Polestar 4 SUV
- Renault Filante
- Subaru Trailseeker
- Subaru Uncharted
- Volkswagen Atlas/Teramont Pro
- Volvo EX60
- XPeng G6 2026 Edition
- XPeng L03
- XPeng P7+
- Zeekr 8X
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