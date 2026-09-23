Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Į Pasaulio metų automobilio titulą taikosi 56 modeliai: beveik kas antras – Kinijos gamintojo

2026-09-23 13:50 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt / aut.
2026-09-23 13:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dar prieš kelerius metus Kinijos automobilių gamintojams patekti tarp svarbiausių pasaulinių automobilių apdovanojimų finalininkų buvo išskirtinis pasiekimas. Dabar padėtis pasikeitė iš esmės – beveik pusė modelių, pretenduojančių į 2027 metų Pasaulio automobilio titulą, yra Kinijos gamintojų.

Xpeng P7+ (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (10)

Dar prieš kelerius metus Kinijos automobilių gamintojams patekti tarp svarbiausių pasaulinių automobilių apdovanojimų finalininkų buvo išskirtinis pasiekimas. Dabar padėtis pasikeitė iš esmės – beveik pusė modelių, pretenduojančių į 2027 metų Pasaulio automobilio titulą, yra Kinijos gamintojų.

REKLAMA
0

„World Car Awards“ organizatoriai paskelbė 56 modelius, šiuo metu įtrauktus į pagrindinės „World Car of the Year“ kategorijos sąrašą. Net 27 iš jų atstovauja Kinijos automobilių gamintojams. Kitaip tariant, beveik kas antras pretendentas į vieną svarbiausių tarptautinių automobilių apdovanojimų yra kiniškas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pokytis ypač ryškus žvelgiant vos kelerius metus atgal. 2024-aisiais „BYD Seal“ tapo pirmuoju Kinijos gamintojo automobiliu, patekusiu į finalinį „World Car of the Year“ trejetuką. Po metų BYD jau iškovojo pirmąją pergalę – „Seagull“, kai kuriose rinkose parduodamas „Dolphin Mini“ vardu, buvo išrinktas 2025 metų geriausiu miesto automobiliu.

REKLAMA
REKLAMA

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: elektromobilis masėms – „BYD Dolphin Surf“

Kinijos gamintojų – ne vienas ir ne du

Svarbu ir tai, kad beveik pusę sąrašo sudaro ne vieno ar dviejų didžiųjų koncernų modeliai. Tarp pretendentų yra BYD, „Changan Nevo“, „Chery“, „Deepal“, „Exeed“, GAC, „Geely“, „iCAUR“, „Jetour“, „Leapmotor“, „Lepas“, „Lynk & Co“, MG, „Omoda“, „Onvo“, „XPeng“ ir „Zeekr“ automobiliai.

REKLAMA

Kai kurių gamintojų atstovavimas ypač gausus. Pavyzdžiui, vien „XPeng“ turi keturis kandidatus – G6, L03, P7+ ir X9. Dar daugiau modelių susidaro pažvelgus į didesnes Kinijos automobilių grupes ir jų valdomus atskirus prekių ženklus.

Tuo metu dalies tradicinių Europos gamintojų atstovavimas pagrindinėje kategorijoje gerokai kuklesnis. „Volkswagen“ koncernui šiame sąraše atstovauja „Cupra Raval“ ir „Volkswagen Atlas/Teramont Pro“, BMW turi vieną kandidatą – naująjį i3, o „Mercedes-Benz“ – tris: elektrinę C klasę, elektrinį GLC ir GLA.

REKLAMA
REKLAMA

Audi“ ir „Porsche“ pagrindinėje „World Car of the Year“ kategorijoje šįkart nėra. Vis dėlto tai nereiškia, kad šių markių apskritai nėra 2027 metų „World Car Awards“ rinkimuose. Pavyzdžiui, „Audi Q7“ ir Q9 pretenduoja į prabangių automobilių kategorijos apdovanojimą, o „Porsche Cayenne Electric“ įtrauktas ir tarp prabangių, ir tarp sportinių automobilių kandidatų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vertins 100 automobilių žurnalistų

Nugalėtojus rinks 100 automobilių žurnalistų iš skirtingų pasaulio regionų. Kinijai komisijoje atstovauja 11 narių, o Europai ir Jungtinei Karalystei – 27. Dar 18 komisijos narių yra iš JAV ir Kanados, likusieji atstovauja Lotynų Amerikai, Indijai, Artimiesiems Rytams, Afrikai, Japonijai, Pietryčių Azijai ir Australazijai.

REKLAMA

Nuo rugsėjo iki sausio komisijos nariai bandys konkurse dalyvaujančius automobilius. Sausio 5 dieną turėtų paaiškėti dešimt pagrindinės kategorijos finalininkų, vasario pabaigoje jų liks trys, o 2027 metų Pasaulio automobilio nugalėtojas bus paskelbtas kovo 24 dieną Niujorko automobilių parodoje.

Visi 2027 metų „World Car of the Year“ kandidatai:

  • BMW i3
  • Buick Electra E7
  • BYD Ti7
  • Changan Nevo Q05
  • Chery Q
  • Chevrolet Aveo
  • Chevrolet Captiva EV/PHEV
  • Cupra Raval
  • Deepal S05
  • Deepal S07
  • DS N°7
  • Exeed Exlantix ET
  • Exeed RX
  • GAC Aion UT
  • GAC Aion V
  • Geely EX2
  • Geely Starray EM-i
  • Hyundai Bayon
  • Hyundai IONIQ 3
  • Hyundai Tucson
  • i CAUR V23
  • Infiniti QX65
  • Jetour G700
  • Jetour T2
  • Kia EV2
  • Kia Seltos
  • Kia Syros EV
  • Kia Telluride
  • Leapmotor B10
  • Leapmotor C10
  • Leapmotor T03
  • Lepas L6 EV
  • Lepas L8 PHEV
  • Lexus ES
  • Lincoln Corsair
  • Lynk & Co 900
  • Mazda CX-5
  • Mazda CX-6e/EZ-60
  • Mercedes-Benz Electric C-Class
  • Mercedes-Benz Electric GLC
  • Mercedes-Benz GLA
  • MG4 EV Urban
  • Nissan Frontier Pro
  • Nissan NX8
  • Omoda 4Onvo L90
  • Polestar 4 SUV
  • Renault Filante
  • Subaru Trailseeker
  • Subaru Uncharted
  • Volkswagen Atlas/Teramont Pro
  • Volvo EX60
  • XPeng G6 2026 Edition
  • XPeng L03
  • XPeng P7+
  • Zeekr 8X

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų