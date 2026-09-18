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TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Neišspręsta milijonierės dingimo byla turi neįprastą liudininką: jai priklausęs rožinis „Lincoln“ išliko iki šių dienų

2026-09-18 13:37 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt / aut.
2026-09-18 13:37
Pridėkite kaip šaltinį Google

Beveik prieš 50 metų be pėdsakų dingusios amerikietės milijonierės Helen Brach likimas iki šiol neaiškus. Tačiau vienas neįprastas jos gyvenimo reliktas išliko – specialiai jai pagamintas rožinis „Lincoln Continental Mark IV“. 

„Lincoln Continental Mark IV“

Beveik prieš 50 metų be pėdsakų dingusios amerikietės milijonierės Helen Brach likimas iki šiol neaiškus. Tačiau vienas neįprastas jos gyvenimo reliktas išliko – specialiai jai pagamintas rožinis „Lincoln Continental Mark IV“. 

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H. Brach buvo konditerijos bendrovės „Brach's“ turtų paveldėtoja. 1970 metais mirus jos vyrui Frankui Brachui, moteris paveldėjo maždaug 23 mln. JAV dolerių vertės turtą. Po trejų metų „Ford“ pagal specialų užsakymą jai pagamino išskirtinį „Lincoln Continental Mark IV“.

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Automobilis iš gamyklos išriedėjo nudažytas šviesiai rožine spalva, o salone dominavo balta apdaila. 2000 metais, kai automobilis buvo eksponuojamas JAV, skelbta, kad toks „Lincoln“ buvo pagamintas būtent pagal H. Brach užsakymą.

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Dingo po apsilankymo ligoninėje

H. Brach dingo 1977 m. vasario 17 dieną. Tądien ji lankėsi Mayo klinikoje Ročesteryje, Minesotoje. Po medicininės apžiūros moteris dar užsuko į parduotuvę, tačiau vėliau jos pėdsakai dingo.

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Namų prižiūrėtojas Jackas Matlickas policijai pasakojo pasiėmęs H. Brach Čikagos O'Hare'o oro uoste ir parvežęs namo. Jis taip pat tvirtino, kad po kelių dienų nuvežė ją atgal į oro uostą, iš kur moteris esą turėjo skristi į Floridą.

Tačiau nepriklausomų įrodymų, patvirtinančių šią įvykių versiją, neatsirado. H. Brach daugiau niekas nematė, o jos kūnas niekada nebuvo rastas. 1984 metais ji oficialiai paskelbta mirusia.

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Tyrimas atvedė į sukčių pasaulį

Bylos tyrimas ilgainiui atskleidė didelę sukčiavimo schemą, susijusią su žirgų prekyba ir turtingomis našlėmis.

Vienas pagrindinių šios istorijos veikėjų buvo žirgų prekeivis Richardas Bailey. H. Brach iš jo aplinkos buvo įsigijusi tris žirgus už 98 tūkst. dolerių, nors jų vertė buvo gerokai mažesnė.

Vėliau R. Bailey buvo nuteistas už H. Brach ir kitų moterų apgaudinėjimą bei gavo 30 metų laisvės atėmimo bausmę.

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Vis dėlto jis nebuvo nuteistas dėl H. Brach nužudymo. Jos dingimo aplinkybės taip ir nebuvo galutinai išaiškintos, o byloje įvairiu metu įtarimų sulaukė ir kiti jos aplinkos žmonės.

Automobilis išliko

Tuo metu rožinio „Lincoln Continental Mark IV“ istorija klostėsi visai kitaip nei jo savininkės. 2000 metais Volo automobilių muziejus skelbė, kad specialiai H. Brach pagamintas automobilis ilgus metus liko jos gimtajame Unionporte, Ohajuje. H

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. Brach šį automobilį buvo užsisakiusi tam, kad galėtų juo naudotis grįžusi aplankyti gimtinės. Po jos dingimo „Lincoln“ buvo toliau prižiūrimas, o odometras tuo metu rodė vos apie 9 tūkst. mylių.

2000-ųjų pabaigoje automobilis buvo atgabentas į Ilinojuje veikiantį Volo automobilių muziejų, kur tapo garsiems žmonėms priklausiusių ir neįprastą istoriją turinčių automobilių kolekcijos dalimi.

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Kaip tiksliai „Lincoln“ vėliau pakeitė savininkus ir atsidūrė Europoje, viešai prieinamuose šaltiniuose išsamiai nedokumentuota. Tačiau dabar automobilis priklauso kolekcininkui, kuris jį atvežė į Vokietiją ir patikėjo amerikietiškų klasikinių automobilių specialistui Sebastianui Schwarzui.

Vėl išvažiavo į bendro naudojimo kelius

Nepaisant mažos ridos, automobilį reikėjo techniškai atgaivinti. Specialistai pakeitė eksploatacinius skysčius ir viršutines pakabos svirčių įvores, iš naujo užsandarino galinį diferencialą bei pakeitė kardaninio veleno lankstų sandariklius.

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Taip pat buvo patobulinta viena elektros grandinė. Vairuotojo durelių jungiklio įžeminimo laide sumontuotas automatinis grandinės pertraukiklis, turintis sumažinti trumpojo jungimo riziką. Galiausiai sureguliuota priekinė važiuoklė ir automobilis vėl išriedėjo į kelią.

Ypač gerai išsilaikė salonas. Balta odinė sėdynių apdaila, rožinė kiliminė danga ir daugelis originalių interjero detalių išliko stebėtinai geros būklės. Veikia net elektrinis sėdynių reguliavimas ir kiti tuomet prabangiais laikyti įrenginiai.

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