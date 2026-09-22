Keičiant lietaus vamzdžius Vilniuje, atidengti žmonių palaikai: „Iki galo nežinai, kas konkrečiai darosi mums po kojomis“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Sostinėje Tauro kalno papėdėje vyksta remontas, kuris užsitęsė dėl čia vykstančių archeologinių kasinėjimų. O ant statybinių tvorelių iškabinti plakatai mažina matomumą sankryžoje.
„Aš manau, kad to chaoso yra, tai gal kaip tik paskatins vairuotojus būti atsakingesniais, atsargesniais. Bet viskas yra laikina. Tikėkimės, kad užtat Vilnius bus gražus“, – sakė moteris.
„Yra dabar chaoso“, – minėjo vairuotojas.
O kas gi toje duobėje, dėl kurios uždaryta pusė gatvės, aprodo archeologas. Čia aptikti XIX–XX amžiaus žmonių palaikai. Matyti iš žemių kyšantys kojų kaulai. O ir kelios kaukolės.
„Archeologinių tyrimų metu galime atidengti, surasti kažkokių konkrečių detalių, nu, kaip pavyzdys, sagos. Galbūt bus kažkokių, vienas kitas asmeninis daiktas“, – kalbėjo archeologas Jurgis Sadauskas.
Archeologai atrado kaulus ir kaukoles
Vinco Kudirkos gatvė iškasta, nes savivaldybė atnaujina lietaus vandens nutekėjimo vamzdžius. Kad per liūtį gatvės nepatvintų, reikia platesnių vamzdžių, o toje vietoje aplink vamzdį, pasirodo, ilsėjosi palaidoti žmonės.
„Tas senas vamzdis, jis per siauras. Tai dėl to vyksta rekonstrukcija, kad atnaujinti, nes jie ir seni yra, bet tuo pačiu ir deda žymiai didesnės apimties vamzdį. Gaunasi, kad reik plačiau iškasti tą tranšėją, kur, nu, vamzdžiui padėti. – O čia kojelės? – O čia kojelės“, – aiškino J. Sadauskas.
Deja, tokie darbai nevyksta greitai. Archeologai turės iškasti visus palaikus, kurie yra būsimojo vamzdžio vietoje, juos ištyrinėti ir vėliau perlaidoti.
„Su archeologija yra toks dalykas, kad ne visada iki galo žinai, kas konkrečiai darosi mums po kojomis. Tai žinojome, kad gali būt palaidojimų, tiesiog nežinom konkrečių ribų. Yra, kaip pavyzdys, XIX amžiaus planas, kuris rodo, kad jau palaidojimai turėjo baigtis, tačiau jie nesibaigė“, – minėjo archeologas.
O per sankryžą vairuotojai važiuoja, kas kaip išmano: anksčiau čia buvo galima sukti į kairę, prasidėjus remontui – draudžiama. Tačiau, kaip nesvarstydamas vairuotojas suka kairėn, vadovaudamasis ne kelio ženklais, o senais įpročiais. Užfiksuotas ir dar vienas toks, kur kas didesnių gabaritų sunkvežimis, rizikingai apsisuka sankryžoje.
Avarija baigėsi vienas toks manevras šeštadienį: pirminiais duomenimis, automobilio „Ford“ vairuotojas besileisdamas Kudirkos gatve nuo kalno suko į kairę, nors tai yra uždrausta, tą rodo ir kelio ženklas. „Ford“ nepraleido tiesiai atvažiuojančio motociklo, motociklininkui degė žalia. Įvyko susidūrimas: motociklas subyrėjo į dalis. Automobilio keleivei ir motociklo vairuotojui prireikė medikų pagalbos.
„Kaip yra, taip yra. Nu, vairuotojai irgi turi žiūrėt, kaip važiuoti teisingai“, – pastebėjo vairuotoja.
Remontų suirutė užsitęs: valdininkai prašo kantrybės
Dėl perkastų gatvių daugelyje sostinės vietų susidaro chaotiškos situacijos, kai vairuotojai praranda budrumą ir vadovaujasi senais įpročiais. Savivaldybė aiškina, kad visi darbai vykdomi kiek tik įmanoma greičiau, o geriau jau neva ir neįmanoma. Tad prie kamščių ir suirutės teks priprasti.
„Gal buvo galima po vieną tuos remontus daryti? – Ne, matot, iš tikrųjų tinklai turi savo sąsają. Tinklų, ta prasme. Tai po vieną kažkokią ar atkarpėlę, ar ne, tai yra būtent tinklų magistraliniai technologiniai pjūviai, kurie apima centrinę visą dalį“, – tikino savivaldybės atstovas Eduardas Garbovskis.
Savivaldybės teigimu, šiuo metu Vilniuje vyksta kelių dešimčių gatvių remontai.
„Iš tikrųjų tos gatvės, jau dauguma jau yra atlaisvintos. Tik tai jau pasiliko tokie sudėtingi objektai, kur reikalauja ilgesnio technologinio proceso. Ypatingai kultūros paveldo zonoje“, – kalbėjo E. Garbovskis.
Valdininkai žada, kad dalis remontų bus pabaigta dar šiemet, o likusieji – kitais metais.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.