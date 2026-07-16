Evelina Paškovskytė
Turizmo rūmų vadovė: gastronominis žemėlapis padės atrasti Lietuvos regionus
Europos kelionių komisijos (EKK) iniciatyvai apie turizmą pristačius ir Lietuvos gastronominį žemėlapį, šalies turizmo rūmų vadovė sako, kad šalyje vis populiarėja gastronominis turizmas, todėl toks žemėlapis – sveikintinas žingsnis siekiant paveldą pristatyti ne tik užsienio, bet ir vietos keliautojams. Linos Nosevič teigimu, šalies pažinimas per ragavimą padės keliautojams atrasti jos regionus.
Nausėda: Šventosios uostas Lietuvai svarbus kaip strateginės reikšmės objektas
Penktadienį oficialiai pradėjus dviejų Šventosios jūrų uosto molų ir kitos infrastruktūros statybas, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad šis nedidelis uostas Lietuvai svarbus ir gynybai, ir kaip strateginės reikšmės objektas.
Aktualijos 2026-09-11
Nausėda: degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik kritiniu atveju
Degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Tačiau, anot jo, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti. „Šiandien turime labai aiškiai apsispręsti, kadangi degalų akcizo sumažinimas, be abejonės, lemtų ženklius biudžeto pajamų netekimus.
2026-09-11
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Iš Klaipėdos zoologijos sodo paimta virš 200 gyvūnų
Klaipėdos zoologijos sodui nuo pirmadienio nebeveikiant Aplinkos apsaugos departamento (AAD) atstovė sako, kad iš jo jau paimta apie 240 gyvūnų. Tikimasi, kad netrukus panaikinus jo statusą bus priimtas sprendimas uždaryti sodą – procesas užtruktų ilgiausiai aštuonis mėnesius.
Aktualijos 2026-09-11
Pirksite būstą? Siunčia naujausią žinią dėl galimybės gauti paramą
Jaunoms šeimoms nuo pirmadienio galėsiant vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti, socialinės apsaugos ir darbo viceministras sako, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Kvietimą jaunoms šeimoms, neįgaliesiems, vienišiems tėvams ir kitiems gyventojams teikti paraiškas pavasarį paskelbusi ministerija jas sustabdė po 10 minučių pasibaigus numatytoms lėšoms.
2026-09-11
Gyventojai už paskolas mokės dar daugiau? „Rinkose tų spėjimų dabar yra įvairių“
Europos Centriniam Bankui (ECB) ketvirtadienį 25 baziniais punktais padidinus palūkanų normas jo valdybos narys ir Lietuvos banko (LB) vadovas Gediminas Šimkus nesiima prognozuoti tolesnių banko sprendimų. „Kai ateina sprendimo metas, būtent tada yra paimami duomenys, būtent tada žiūrima į naujausią informaciją, atsižvelgiama į visas prognozes ir tada yra priimamas sprendimas.
2026-09-11
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Vilniaus rajone veikianti Vokietijos kapitalo įmonė atleis 228 darbuotojus
Vilniaus rajone, Pagiriuose veikianti Vokietijos kapitalo medžio plaušų plokščių gamybos bendrovė „Homanit Lietuva“, nuo kitų metų laikinai ketinanti stabdyti veiklą, planuoja atleisti beveik visus darbuotojus. Užimtumo tarnybai įmonė pranešė atleisianti 228 darbuotojus. „Sodros“ duomenimis, šiuo metu bendrovėje dirba 242 darbuotojai.
2026-09-10
Augant degalų ir trąšų kainoms – ministro žinia ūkininkams: pasakė, kokių kompensacijų gali tikėtis
Kompensuoti gerokai pabrangusius degalus ir trąšas skirta 20 mln. eurų parama bus skirstoma pirmiausia mišriems ir vidutiniams ūkininkams, o kiekvienas jų gali tikėtis iki 4,5 tūkst. eurų, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. „Ūkininkas gali tikėtis iki 4,5 tūkst. eurų, pagal mūsų skaičiavimus. Daugiausiai jos tikėtis gali mišrūs ir vidutiniai ūkiai.
Vyriausybė svarstys dėl generatorių rezervo, spartesnio kabelių tiesimo
Prieš pustrečios savaitės siautusiai audrai be elektros palikus beveik 270 tūkst. vartotojų ir vėl iškilus elektros kabelių bei ageneratorių trūkumo problemai, Vyriausybė kitą savaitę svarstys Energetikos ministerijos siūlymus gerokai padidinti generatorių rezervą, daugiau investuoti į elektros linijų tiesimą po žeme, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius.
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ESO: elektros neturi apie 220 gyventojų, tūkstančiai kreipėsi dėl kompensacijų
Prieš beveik tris savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 220 vartotojų, pranešė įmonės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) atstovė. „Elektros dar neturi 224 klientai“, – ketvirtadienį ryte BNS teigė Rasa Juodkienė. Anot ESO atstovės, elektros sutrikimai vis dar fiksuojami tik Utenos regione. ESO sulaukė daugiau kaip 6,4 tūkst. prašymų R. Juodkienės teigimu, ESO nuo pirmadienio jau sulaukė daugiau kaip 6,4 tūkst.
VMVT paėmė dar du neaiškios paskirties grūdų siuntų iš Rusijos mėginius
Žemės ūkio ministrui nurodžius tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu per Lietuvą gabenamų ne tik pašarinių, bet ir maistinių grūdų kilmę, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) teigia paėmusi dar du grūdų siuntų, atvykusių geležinkeliu iš Kaliningrado srities, mėginius. Kaip BNS teigė VMVT atstovė Aistė Prielgauskaitė, mėginiai trečiadienį buvo paimti Klaipėdos uoste muitinės prižiūrimuose sandėliuose.
Premjeras kartoja: atsakomybė dėl audros padarinių tenka ESO ir „Ignitis grupei“
Prieš daugiau nei dvi savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturint beveik 700 vartotojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius kartoja, kad turi būti keliamas tiek bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), tiek jos akcininkės, energetikos grupės „Ignitis grupė“ atsakomybės klausimas.
Aktualijos 2026-09-09
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Latakas: iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmės tikrinimas mažins jų krovą
Žemės ūkio ministrui nurodžius tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu per Lietuvą gabenamų maistinių grūdų kilmę, Klaipėdos jūrų uosto vadovas sako, kad tai mažins jų krovą ir eksporto per Klaipėdos uostą patrauklumą. Kęstučiui Mažeikai siekiant, kad grūdų mėginiai būtų imami ne Klaipėdos uosto teritorijoje, bet pasienyje su Kaliningrado sritimi ir Baltarusija, Algis Latakas sako, jog tai yra neįmanoma.
Aktualijos 2026-09-09
Budrys: jei rusiškų grūdų krova augtų, reikėtų imtis griežtesnių priemonių
Lietuvai ir Latvijai siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per jų uostus, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad jei jų krova augtų, reikėtų imtis griežtesnių priemonių siekiant tai pažaboti nacionaliniu, regioniniu ar Europos Sąjungos (ES) lygiu. „Mes nematome Lietuvos uoste jokių pasikeitimų dėl krovos (rusiškų grūdų krovos augimo šiemet, palyginti su pernai – BNS), suprantame, kad dabar tas sezonas, pats krovos metas artėja.
Aktualijos 2026-09-08
Sinkevičius: su Latvija tariamasi dėl bendro atsako į rusiškų grūdų tranzitą
Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalis, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai yra bendra Baltijos šalių problema, todėl su Latvija jau tariamasi dėl bendros atsakomosios reakcijos. Pasak premjero, tokie kroviniai nebus „laisva ranka“ praleidžiami per Klaipėdos uostą. „Tema yra, sakyčiau, ne vien Lietuvos kaip valstybės, šiuo atveju kalbame apie tris valstybes – Latviją, Estiją ir Lietuvą.
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Kęstutis Mažeika: muitas negali būti taikomas grūdams iš Rusijos ir Baltarusijos
Siekiant užkirsti kelią rusiškų grūdų tranzitui per Baltijos šalis ir Latvijos vyriausybei planuojant įvesti 300 proc. importo muitą grūdų kroviniams iš Rusijos ir Baltarusijos bei jų apdorojimui, Lietuvos žemės ūkio ministras sako, kad toks tarifas negali būti taikomas tranzitiniams grūdams. Kęstutis Mažeika spėja, kad tai yra Latvijos viešųjų ryšių akcija arba nežinojimas. „Reikia atskirti momentą, kad tai, ką Latvija siūlo – 300 proc.
2026-09-08
„Teltonika Networks“ išmokės 28 mln. eurų dividendų
Verslininko Arvydo Paukščio kontroliuojamos aukštųjų technologijų grupės „Teltonika IoT Group“ daiktų interneto produktų projektuotoja „Teltonika Networks“, pirmąjį šių metų pusmetį uždirbusi 29,6 mln. eurų grynojo pelno, išmokės 28 mln. eurų dividendų. Bendrovės pajamos sausio–birželio mėnesiais augo 34 proc. iki 105,8 mln. eurų (tuo pat metu pernai – 79 mln. eurų), grynasis pelnas – 1,5 karto iki 29,6 mln. eurų (19,7 mln. eurų), rodo Registrų centrui (RC) pateikta ataskaita.
Mažeika: visos Baltijos šalys turi tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę
Lietuvai norint užkirsti kelią galimam okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per šalį, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, jog tai svarbu daryti visoms Baltijos šalims. Todėl Vilnius siūlys kaimynėms taip pat tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Latvija teigia jau pradėjusi grūdų patikrą. „Į procesą labai stipriai įsijungė Latvijos vyriausybė.
2026-09-07
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Marijampolė planuoja statyti sporto areną: štai kiek kainuotų
Marijampolės valdžia iki 2030 metų planuoja pastatyti 25 mln. eurų vertės daugiafunkcę sporto areną – joje krepšinio rungtynes galėtų stebėti 1,8 tūkst. žiūrovų. Kaip BNS nurodė savivaldybė, miestui šiuo metu trūksta šiuolaikiškos, pakankamai didelės ir universalios uždaros erdvės, kurioje būtų galima ne tik sportuoti, bet ir organizuoti didesnius renginius. Marijampolės valdžia planuoja statyti 25 mln.
Aktualijos 2026-09-06
Vilhelmui Germanui – nepalankus teismo sprendimas: štai ką nusprendė
Su finansinių technologijų įmone „Foxpay“ susijusioje kriptovaliutos įrangos pasisavinimo byloje kaltinamas Vilhelmas Germanas iki lapkričio 16 dienos toliau bus intensyviai prižiūrimas teisėsaugos – jis turės nuolat dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą, neišeiti iš namų nuo 21.30 val. iki 13.30 val., išskyrus atvejus, susijusius su sveikata, bei neišvykti už Vilniaus miesto ribų.
Aktualijos 2026-09-04
ESO išlaidos dėl audros nuguls ant gyventojų pečių? „Žiūrėsime“
Finansų ministerijai skaičiuojant, kad beveik prieš dvi savaites šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) sieks apie 18 mln. eurų, ministras Taurimas Valys sako, kad ieškoma alternatyvų, jog šie kaštai negultų ant vartotojų pečių. „Ieškome visų įmanomų alternatyvų.
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Prokuroras atmeta Vilhelmo Germano teiginius apie mažesnę įrangos kainą
Daugiau nei 23 mln. eurų vertės kriptovaliutos kasimo įrangos pasisavinimu organizuotoje grupėje kaltinamas Vilhelmas Germanas sako, kad didelės apimties byloje įvardijama įrangos kaina neatitinka tikrovės – ji, anot jo, yra maždaug 50 kartų mažesnė. Tou metu prokuroras Darius Stankevičius sako, kad teiginiai apie mažesnę įrangos kainą nėra pagrįstas argumentais ir rašytiniais įrodymais – ji nustatyta iš byloje esančių sutarčių ir važtaraščių, o kitokios kainos įrodymų, anot jo, nėra.
Kriminalai 2026-09-03
Teismas atmetė Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko advokatų prašymą atidėti bylos nagrinėjimą
Vilniaus miesto apylinkės teismas ketvirtadienį atmetė kaltinamųjų Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko, Alfonso Ambrazo ir Andriaus Razmos advokatų prašymą dar kartą atidėti teismo posėdį bent kelioms dienoms. Todėl teismas pradeda nagrinėti su finansinių technologijų įmone „Foxpay“ susijusią keturių asmenų baudžiamąją bylą. „Teismas dabartinėje stadijoje nemato pagrindo teismo posėdžio atidėti ir daryti pertrauką“, – sakė teisėja Justyna Žukovska-Pečiulienė.
Dronų gamintojos vadovas apie Rusijos provokacijas: įmones turime integruoti į karines pajėgas
Pastaruoju metu daugėjant Rusijos provokacijų prieš kritinius objektus Europoje, Lietuvos dronų gamintojos „RSI Europe“ vadovas Tomas Milašauskas sako, kad valstybė turėtų ne tik informuoti apie grėsmes, bet ir stiprinti tokių įmonių atsparumą – integruoti jas į karines pajėgas, investuoti į įrangą ir mokymus. „Valstybė turi dalintis informacija apie padidėjusias grėsmes, turi teikti metodinę pagalbą ir tai, mano nuomone, daro.
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Prezidentas apie audros padarinius: „ESO darė tą, ką galėjo“
Rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai ir daliai vartotojų vis dar neturint elektros, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisiimti atsakomybę.
Aktualijos 2026-08-31
Elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 17 tūkst. vartotojų
Dėl praėjusį savaitgalį Lietuvoje siautusios audros pirmadienį ryte elektros vis dar neturi 17 tūkst. vartotojų, sako „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) vadovas.
Aktualijos 2026-08-31
Nauja Mažeikių arena kainuos 21 mln. eurų: paaiškėjo, kada ji turėtų būti baigta
Vilniaus statybų bendrovės „Infes“ statomas maždaug 21 mln. eurų vertės sporto ir pramogų centras Mažeikiuose turėtų iškilti iki 2028 metų pabaigos. Jame renginius ir varžybas galės stebėti 2 tūkst. žiūrovų. Kaip BNS informavo Mažeikių savivaldybė, projektas finansuojamas savivaldybės lėšomis, tačiau siekiama pritraukti ir papildomo finansavimo. „Savivaldybė pagal kvietimą (...) Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA) teiks projekto įgyvendinimo planą“, – BNS nurodė savivaldybė.
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Šaliai stiprinant gynybą, lietuviški šoviniai keliaus į Aziją bei Afriką: „Lietuvai tiek šovinių tikrai nereikia“
Vienintelei šovinių gamintojai Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklai penktadienį oficialiai pradėjus 36 mln. eurų vertės antros šovinių gamybos linijos statybas, įmonės vadovas sako, kad gamyklos pajėgumai išaugs dukart, todėl šovinius ketinama eksportuoti ir į Azijos bei Afrikos šalis. Be to, plėsis gaminamų šovinių asortimentas – bus galimybė gaminti ir mokomuosius šovinius. „Įmonė paskutiniais metais buvo ribojama augti dėl to, kad negalėjo daugiau pagaminti šovinių.
2026-08-28
Savickas: elektros tiekimą padės atstatyti dvi brigados iš Lenkijos, neatmetama latvių pagalba
Po savaitgalį Lietuvoje siautusios audros siekiant greičiau atstatyti elektros tiekimą, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad nuo ketvirtadienio šalies tarnyboms padės dvi Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados, neatmeta pagalba ir iš Latvijos.
2026-08-27
Pokyčiai siunčiantis prekes iš „Temu“, „Shein“ ar „Aliexpress“: įspėja – nepamirškite
Europos Sąjungoje (ES) nuo liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo e. parduotuvėse įpročius. „Daryti išvadų iš vieno mėnesio taip pat neskubėtume, nes liepa buvo pokyčių metas ir prireikė laiko, kol prekybininkai prie tų pokyčių taikėsi“, – komentare BNS teigė Lietuvos muitinė.
2026-08-26
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Savivaldybė: atliekos nebus vežamos į „Ekonovus“ aikštelę, jas tvarkys tik „Ecoservice“ ir „Ecobazė“
Vilniaus savivaldybei antradienį nusprendus Naujoje Vilnioje tvarkomas komunalines atliekas vežti į Paneriuose, netoli Gariūnų esančią įmonės „Ekonovus“ aikštelę, Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (ESOC) vadovas Dalius Krinickas pareiškė, kad sprendimas pakeistas – atliekos ten nebebus vežamos.
Aktualijos 2026-08-26
„Ryanair“ stabdo dvi skrydžių kryptis iš Lietuvos
Artėjantį žiemos sezoną Airijos pigių skrydžių oro bendrovė „Ryanair“ neskraidins iš Kauno į Ispanijos sostinę Madridą ir Italijos miestą Peskarą, BNS informavo Lietuvos oro uostai (LTOU). LTOU Skrydžių vystymo skyriaus vadovė Rūta Sinkevičiūtė pabrėžė, kad tai yra konkretaus sezono tvarkaraščio pokytis, todėl negalima teigti, kad šių krypčių atsisakoma visam laikui. „Oro bendrovės savo maršrutų tinklą ir skrydžių dažnius peržiūri kiekvieną sezoną.
2026-08-26
Elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 82,5 tūkst. vartotojų
Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros antradienį per pietus elektros dar neturėjo maždaug 82,5 tūkst. vartotojų, BNS sako „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) atstovė Rasa Juodkienė. ESO duomenimis, šiuo metu elektros tiekimas jau atkurtas daugiau nei 60 proc. nukentėjusių klientų. „Sudėtingiausia situacija išlieka tuose pačiuose regionuose – Utenos, Kauno, Panevėžio“, – BNS teigė R. Juodkienė.
2026-08-25
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Ministras: turi būti spartinamas elektros kabelių tiesimas
Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai be elektros palikus apie 270 tūkst. vartotojų, energetikos ministras sako, kad reikia spartinti vadinamąjį kabeliavimą – elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. „Kabeliavimas tikslingas nustatytose ir žinomose vietose turi būti spartinamas. Kol kas matau, kad yra numatyta 2 tūkst.
2026-08-24
Sinkevičiui žadant tartis su verslu LVK prezidentas teigia išgirdęs pažadą: nebūsime išmesti už durų
Premjerui Mindaugui Sinkevičiui teigiant, kad verslui svarbūs sprendimai bus priimami kartu su jo atstovais, Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) prezidentas sako tokį pažadą išgirdęs. „Suprantame, kokia svarbi verslui yra prognozuojama mokestinė aplinka ir įtraukimas į esminių verslą liečiančių klausimų svarstymą – ne tuomet, kai sprendimai jau priimti, o ankstyvojoje derinimo stadijoje.
Incidentas Radviliškyje: nuo bėgių nuriedėjo 3 krovininiai vagonai
Pirmadienį per pietus Radviliškyje nuo bėgių nuriedėjo trys tušti krovininiai vagonai, BNS pranešė „Lietuvos geležinkelių“ grupės (LTG) keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“. Tai jau trečias LTG krovininių traukinių incidentas per kelis mėnesius. Eismui įtakos neturėjo Pastarasis incidentas įtakos traukinių eismui neturėjo, teigia įmonė. „Šiandien 13.50 val.
Aktualijos 2026-08-17
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„Novaturas“ kreipėsi į teismą: prašo 3,35 mln. eurų skolą mokėti dalimis
Kelionių organizatorė bendrovė „Novaturas“ prašo teismo dalimis sumokėti jai priteistas daugiau nei 3,35 mln. eurų netesybas buvusiai partnerei, užsakomųjų skrydžių bendrovei „GetJet Airlines“ dėl koronaviruso pandemijos metu „Novaturo“ iniciatyva nutrauktą sutartį. Kaip BNS informavo Vilniaus apygardos teismo atstovė Lina Nemeikaitė, teismas „Novaturo“ prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo nagrinės rugpjūčio 25 dieną. Byla, pasak jos, nagrinėjama neviešai.
Aplinkosaugininkai prokurorų prašo įvertinti „Ekonovus“ veiklą Naujoje Vilnioje
Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) prokurorų prašo aiškintis, ar atliekų tvarkymo bendrovė „Ekonovus“ teisėtai kaupia ir rūšiuoja mišrias komunalines atliekas Naujojoje Vilnioje, Pramonės gatvėje, netoli Vilnelės ir gyvenamųjų namų. Be to, aplinkosaugininkai artimiausiu metu žada įteikti įmonei privalomą nurodymą ištaisyti nuotekų tvarkymo šioje aikštelėje pažeidimus. Apie tai Seimo Audito komitete pranešė departamento vadovas Edgaras Skrebė.
2026-08-12
Premjeras apie „artėjantį“ susitarimą: ir prezidentas, ir Sinkevičius nori, kad pensijos augtų
Ieškant sprendimo, kokią dalį „Sodros“ perviršio nuo kitų metų skirti papildomam pensijų indeksavimui, premjeras sako, kad artėjama prie susitarimo, ir pabrėžia, jog svarbiausia – ne sprendimo autorystė, o rezultatas. „Laikomės to principo, kurį išsakiau, ir šiandien buvo pakartotas mano bendraujant su prezidentu, kad nereikia konkurencijos, reikia kooperacijos.
Aktualijos 2026-08-11
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Liūdnos žinios „Air Baltic“ keleiviams: skelbia apie atšauktas kryptis iš Lietuvos
Latvijos oro bendrovei „Air Baltic“ patiriant finansinių sunkumų, artėjantį žiemos sezoną ji nutrauks skrydžius iš Vilniaus oro uosto į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos – į Tenerifę, taip pat mažins jų apimtis tarp Vilniaus ir Talino, BNS pranešė bendrovė. Kaip BNS teigė „Air Baltic“ atstovas Edvardas Dalderis, bendrovė nuolat peržiūri maršrutų tinklą pagal paklausą, sezoniškumą, komercinius aspektus ir bendrą rinkos situaciją, todėl tai yra įprasta praktika.
2026-08-10
Benkunskas: Vilniaus regiono atliekos tvarkomos brangiau, bet nėra pigesnės alternatyvos
Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui (VAATC) iš bendrovės „Energesman“ perėmus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę bei sutarus su kitomis įmonėmis dėl šiukšlių rūšiavimo, Vilniaus meras sako, kad nėra alternatyvos atliekas tvarkyti pigiau. „Dabar atliekų tvarkymas kainuoja brangiau ir reikia suprasti, kad nėra pigesnės alternatyvos.
2026-08-10
Vilniaus miesto tarybos posėdis dėl šiukšlių krizės neįvyko: susirinko per mažai narių
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdis, sušauktas sostinės regione kilus atliekų tvarkymo krizei, neįvyko, į jį susirinkus per mažai tarybos narių. „Atsižvelgiant į tai, kad posėdžiui užsiregistravo 15 tarybos narių, kvorumo nėra, posėdis negali būti teisėtas ir laikomas neįvykusiu. Tai ačiū, kad atvykote“, – po tarybos narių registracijos posėdžiui sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas. „Planinis mūsų posėdis numatytas rugpjūčio 26 dieną – tada ir pasimatysime.
Aktualijos 2026-07-31
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Po gaisro – naujas planas: VAATC vadovas atskleidė, kada pradės atliekų rūšiavimo gamyklos atstatymą
Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui (VAATC) perėmus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę, centro vadovas sako, kad pirmiausia nuo atliekų per porą mėnesių bus atlaisvinama teritorija ir tuomet ieškoma, kas iki metų pabaigos atstatys pernai degusią gamyklą. „Šiuo metu vertinama, kad gamyklos pastatai yra atstatyti 21–25 proc.
Aktualijos 2026-07-31
Kaune bankrutuoja didelė įmonė: atleis visus 126 darbuotojus
Bankrutuojanti Kauno metalo apdirbimo technologijų bei staklių gamybos bendrovė „Kauno staklės“ ketina atleisti visus 126 darbuotojus. Pranešimą apie atleidimą Užimtumo tarnyba gavo liepos 22 dieną. Kaip BNS teigė tarnybos atstovė Inga Vegytė, darbo neteks 15 šaltkalvių, 13 šaltkalvių-suvirintojų, 12 derintojų-operatorių, 10 frezuotojų, šeši inžinieriai-programuotojai ir kiti. Pasak jos, darbuotojai bus atleidžiami dėl įmonės bankroto.
2026-07-30
„Darbuotojams per 15 minučių uždaryti parduotuves“: įvertino, kodėl „Mere“ skubiai nutraukė veiklą
Europos Sąjungai (ES) įvedus sankcijas prekybos tinklo grupės Rusijos „Svetofor Group“ savininkams, Lietuvoje valdantiems „Mere“ parduotuves, kurios penktadienį skubiai uždarytos, Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) viceprezidentas sako, kad taip tikriausiai siekiama apsaugoti turtą, kad jį būtų galima parduoti ir pasitraukti iš Lietuvos. Pasak jo, „Mere“ užima vos 1 proc. šalies rinkos.
2026-07-24
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Traukiantis iš Baltarusijos SBA grupė gamyklą Mogiliove perleido už 1 eurą
Pasitraukdama iš Baltarusijos Arūno Martinkevičiaus kontroliuojama baldų gamybos, nekilnojamo turto (NT) ir tekstilės gamybos SBA grupė jos valdytą Lietuvos įmonių ir investicijų valdymo bendrovę „Industrial Investment International“ bei jos netiesiogiai kontroliuotą nebeveikiančią baldų gamybos įmonę „Mebelain“ už vieną eurą pernai pardavė Baltarusijos piliečio valdomai Jungtinių Arabų Emyratų bendrovei.
Benkunskas: pasiektas susitarimas su trečia privačia atliekų rūšiuotoja „Ekobaze“
Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizei ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui (VAATC) sutarus su įmonėmis „Ecoservice“ ir „Ekonovus“ dėl 65 proc. regiono atliekų rūšiavimo, Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad pasiektas susitarimas su trečia privačia atliekų rūšiavimo įmone „Ekobazė“ – anot jo, tai leis išrūšiuoti visas regiono atliekas.
Sinkevičius: dėl atliekų krizės įsikiš valstybė, bus šaukiamas pasitarimas
Tęsiantis šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija eskalavosi ir reikalauja valstybės įsikišimo, todėl pirmadienį yra šaukiamas pasitarimas. „Situacija per tuos metus ir tris mėnesius nenormalizavosi, sakyčiau, ji dar labiau eskalavosi. Ir panašu, kad valstybei teks įsikišti į šitos situacijos sprendimą.
2026-07-17
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Milijoninei plėtrai besiruošianti „City Service“ įsigijo „Axioma Servisą“
Koncerno „Icor“ valdoma Estijoje registruota pastatų priežiūros ir administravimo grupė „City Service“ tapo kitos koncerno kontroliuojamos pramonės įrenginių priežiūros bendrovės „Axioma Servisas“ savininke. 100 proc. bendrovės akcijų „City Service“ iš „Axioma LT“ įsigijo liepos 10 dieną, rodo Registrų centro (RC) duomenys. BNS rašė, kad „City Service“ birželį pranešė planuojanti išleisti iki 100 mln.
Valdas Benkunskas įspėja: sostinėje kyla didelė gaisro grėsmė
Tęsiantis šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, sostinės meras Valdas Benkunskas įspėja, kad dėl operatorės „Energesman“ veiksmų miestui vėl kyla didelė gaisro grėsmė. „Didžiausia grėsmė ir baimė yra, kad dėl vieno UAB'o („Energesman“ – BNS) tyčinių, sakyčiau, veiksmų yra sukurtas fakelas Vilniaus miesto teritorijoje, kuris, neduok Dieve, gali užsikurti ir mes turėsime katastrofišką situaciją“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė Valdas Benkunskas.
2026-07-16