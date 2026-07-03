Lukas Oželis
Dronų gamintoja „RSI Europe“ investuos iki 50 mln. eurų į gynybos sistemų gamybą Panevėžio rajone
Lietuvos dronų gamintoja „RSI Europe“ planuoja investuoti iki 50 mln. eurų į gamyklą Panevėžio rajone, kur kurs ir gamins gynybos sistemas. Įmonė su Ekonomikos ir inovacijų ministerija ketvirtadienį pasirašys stambaus investicinio projekto sutartį, trečiadienį pranešė ministerija. „RSI Europe“ vadovas Tomas Milašauskas BNS paaiškino, kad sutartis leis įmonei be konkurso nuomotis valstybinį žemės sklypą: „Sutarties pasirašymas suteikia vieną iš valstybės sklypų ilgalaikei nuomai.
Viceministras žeria priekaištus „Ignitis grupei“: per mažai dėmesio skiriate ESO tinklui
Rugpjūčio pabaigoje šalį nusiaubus galingai audrai ir vėliau pasitraukus tris savaites jos padarinius atstatinėjusios įmonės „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) vadovui, energetikos viceministras sako matantis ir ESO akcininkės, energetikos grupės „Ignitis grupė“ atsakomybę. Anot Gabrieliaus Gorbačevskio, „Ignitis grupė“ nepakankamai skyrė dėmesio ESO valdomam elektros tinklui. „Iš mūsų pusės, nors ESO atsako už 45 proc.
2026-09-16
Laivų vilkikų milžinė įsteigė įmonę Lietuvoje, domisi Klaipėdos uostu
Ispanijos jūrinių paslaugų milžinės „Boluda Corporacion Maritima“ ir pasaulinės laivybos milžinės MSC valdoma laivų vilkikų operatorė „Boluda Towage“, save vadinanti šio sektoriaus lydere pasaulyje, kuriasi Lietuvoje. Įmonė „Boluda Towage Lithuania“ įregistruota pirmadienį Vilniuje. Ją įsteigė Nyderlandų „Boluda Finance“, rodo įmonės steigimo aktas, pateiktas Registrų centrui.
2026-09-16
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Gediminas Šimkus: šeimos paketo finansavimo šaltiniai nėra pakankamai aiškūs
Vyriausybei pristačius šeimos paketą, kuriuo siekiama didinti gimstamumą ir kuriam įgyvendinti papildomai reikėtų beveik 800 mln. eurų, Lietuvos banko (LB) vadovas Gediminas Šimkus pabrėžia, kad nėra pakankamai aiškūs šio plano finansavimo šaltiniai. „Labai didelės vertės paketas, tikslumas tų finansinių šaltinių – iš ko jis bus finansuojamas, nėra pakankamai aiškus“, – antradienį žurnalistams sakė G. Šimkus.
Siūlo pokyčius užklupus ekstremalioms situacijoms: energetikos įmonėms skubiai pasitelktų ES įmones
Siūloma ekstremalių situacijų metu leisti energetikos įmonėms skubiai pasitelkti ES įmones Vilnius, rugsėjo 10 d. (BNS). Energetikams ir jų rangovams daugiau nei dvi savaites atstatant elektros tiekimą po Lietuvoje praūžusios galingos audros grupė Seimo narių siūlo leisti įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą.
2026-09-10
ESO: elektros neturi apie 700 gyventojų
Prieš daugiau nei dvi savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 700 vartotojų, sako įmonės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) atstovė. „Elektros energijos tiekimas atkurtas jau 99,8 proc. ESO klientų. Šiuo metu daugiau nei 300 brigadų dirba, kad likusiems 700 mūsų klientų elektros tiekimas būtų atnaujintas artimiausiu metu. Daugiausiai tinklo remonto darbų yra Utenos regione, ten sutelktos visos ESO ir rangovų pajėgos“, – komentare BNS teigė Rasa Juodkienė.
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Iš ministro – naujausia žinia dėl Klaipėdos pietinio aplinkkelio: štai kada bus pastatytas
Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Klaipėdos pietinio aplinkkelio projekto įgyvendinimą optimizavus procesus pavyko paankstinti trejais metais. Ministras tikina, kad aplinkkelis bus pastatytas 2032 metais. „Sugretinome, optimizavome procesus ir tokiu būdu sutaupėme trejus metus, nes buvo planuota, kad pietinis aplinkkelis bus baigtas statyti ir eismas atidarytas 2035 metais.
IAE pradėjus nemokamai vežti darbuotojus iš Zarasų ir Ignalinos, merai tokį sprendimą sveikina
Nebeveikiančiai ir milijardinės vertės uždarymo projektus įgyvendinančiai Ignalinos atominei elektrinei (IAE, prekės ženklas „Altra“) nuo rugsėjo pradėjus nemokamai į darbą iš jo vežti darbuotojus, gyvenančius Zarasų bei Ignalinos rajonuose, pastarųjų merai tokį sprendimą vertina pozityviai. Anot jų, abiejuose rajonuose užimtumo lygis yra žemas, o susisiekimas – svarbus kriterijus ieškantiems darbo.
Aktualijos 2026-09-05
Remigijus Žemaitaitis: Valys turėtų pareikšti nepasitikėjimą „Ignitis grupės“ valdyba
Beveik prieš dvi savaites šalį nusiaubus galingai audrai ir elektros vis dar neturint daliai vartotojų, „Nemuno aušros“ partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis teigia, kad finansų ministras turėtų pareikšti nepasitikėjimą valstybės valdomos energetikos grupės „Ignitis grupė“ valdyba.
2026-09-04
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Sinkevičius: į požemines operacines planuojama investuoti 300 mln. eurų
Siekiant pagrindines šalies ligonines paruošti be trikdžių veikti įvairių ekstremalių situacijų metu iki 2030 metų į jų operacinių įrengimą po žeme planuojama investuoti apie 300 mln. eurų, o Kauno klinikos, tikėtina, bus pirma tai įgyvendinanti ligoninė, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. „Šiandien (ketvirtadienį – BNS) buvau susitikęs su didžiausių medicinos įstaigų atstovais.
2026-09-03
„Orlen Lietuva“ iš „Petrofac“ reikalauja 104 mln. eurų – šaltiniai
Lietuvos naftos importo ir perdirbimo bendrovė „Orlen Lietuva“ arbitraže siekia prisiteisti 104 mln. eurų iš buvusios rangovės – finansinių sunkumų patiriančios JK energetikos projektų valdymo bendrovės „Petrofac“, su kuria Lietuvos įmonė pernai nutraukė beveik 1 mlrd. eurų vertės sutartį dėl Mažeikių gamyklos modernizavimo projekto. „Orlen Lietuva“ Vilniaus komerciniam arbitražui praėjusią savaitę pateiktu ieškiniu taip pat prašo laikinai areštuoti 104 mln.
Spalį bus atšauktos 5 Vilniaus savivaldybės valdomų įmonių valdybos
Pasikeitus Darbo kodeksui ir įpareigojus darbuotojus įtraukti į įmonių valdybas Vilniaus savivaldybė nusprendė nuo spalio pabaigos atšaukti ir iš naujo suformuoti penkių jos valdomų įmonių valdybas. Pokyčiai laukia įmonių „ID Vilnius“, Vilniaus vystymo kompanija (VVK), „Miesto gijos“, „Grinda“, „Vilniaus viešasis transportas“ (VVT) valdybų, BNS pranešė savivaldybės administracijos direktoriaus Adomas Bužinskas.
2026-08-26
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„Ryanair“ stabdo dvi skrydžių kryptis iš Lietuvos
Artėjantį žiemos sezoną Airijos pigių skrydžių oro bendrovė „Ryanair“ neskraidins iš Kauno į Ispanijos sostinę Madridą ir Italijos miestą Peskarą, BNS informavo Lietuvos oro uostai (LTOU). LTOU Skrydžių vystymo skyriaus vadovė Rūta Sinkevičiūtė pabrėžė, kad tai yra konkretaus sezono tvarkaraščio pokytis, todėl negalima teigti, kad šių krypčių atsisakoma visam laikui. „Oro bendrovės savo maršrutų tinklą ir skrydžių dažnius peržiūri kiekvieną sezoną.
2026-08-26
Nausėdos patarėjas: mobilaus ryšio bokštai turi turėti generatorius, baterijų nepakanka
Dėl savaitgalį praūžusios audros maždaug 50 tūkst. gyventojų netekus mobiliojo ar interneto ryšio, prezidento patarėjas pabrėžė, kad telekomunikacijų bendrovių turimi mobilaus ryšio bokštai turėtų turėti elektros generatorius – tai leistų ilgesniam laikui užtikrinti jų veiklą. „Taip pat regionuose buvo susidurta su ryšio problemomis – telekomunikacijų bokštai neveikė ir apie 50 tūkst. vartotojų neturėjo ryšio.
2026-08-25
Robertas Kaunas: kariuomenė padės Kazlų Rūdos savivaldybei tvarkytis su audros padariniais
Savaitgalį praūžus audrai bei dėl jos padarinių Kazlų Rūdos savivaldybei paskelbus ekstremalią padėtį, Lietuvos kariuomenė padės šiai savivaldybei tvarkytis su audros padariniais, pranešė krašto apsaugos ministras. „Audros padariniai Lietuvoje tebėra sunkūs – dalis žmonių vis dar likę be elektros, o atokesnes sodybas pasiekti nėra lengva. Atsakingos tarnybos pilnai mobilizuotos ir skubiai šalina audros padarinius. Visgi procesas ilgas.
Aktualijos 2026-08-24
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Lietuviai iš parduotuvių šluoja šias prekes: pardavimai „šiandien išaugo apie 150 kartų“
Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai be elektros palikus apie 270 tūkst. vartotojų prekybininkai teigia, kad smarkiai išaugo elektros generatorių pardavimai. Elektroninės parduotuvės „Varle.lt“ produkto vadovas Aivaras Saniukas BNS teigė, kad pirmadienį jų pardavimai išaugo 150 kartų. „Galiu drąsiai teigti, kad retai kuris ruošiasi iš anksto, todėl, praūžus tokiai audrai, kokią turėjom savaitgalį, generatorių pardavimai šiandien išaugo apie 150 kartų.
2026-08-24
Sinkevičius: audra apnuogino įsisenėjusias problemas, žada imtis sprendimų
Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai be elektros palikus apie 270 tūkst. vartotojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad audra atskleidė įsisenėjusias valstybės problemas. „Akivaizdu, kad šita situacija su audra apnuogino valstybės senas problemas, kurios buvo nespręstos ir dėl to mes turim tai, ką turim. Šiandien turim situaciją, kurią reikia greitai likviduoti ir judėti į priekį.
Aktualijos 2026-08-24
STT atsisakė pradėti tyrimus dėl VAATC ir Vilniaus valdžios veiksmų
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atsisakė pradėti ikiteisminius tyrimus dėl Vilniaus savivaldybės bei Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) veiksmų sprendžiant regiono šiukšlių krizę, BNS informavo tarnyba. Elektrėnų savivaldybė Generalinės prokuratūros prašė įvertinti VAATC sprendimą vežti regiono mišrias komunalines atliekas į sąvartyną Kazokiškėse teisėtumą ir galimas jo pasekmes. STT liepos 27 dieną nutarė nepradėti ikiteisminio tyrimo.
Kriminalai 2026-08-21
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Likviduojama netiesiogiai valdoma „Avia Solutions Group“ įmonė, atleidžia visus 27 darbuotojus
Gedimino Žiemelio kontroliuojamos aviacijos grupės „Avia Solutions Group“ netiesiogiai valdoma orlaivių interjero įmonė „JETMS Interiors“ likviduojama ir atleidžia visus 27 darbuotojus, pranešė Užimtumo tarnyba. Sprendimą likviduoti įmonę rugpjūčio 12 dieną priėmė Kauno rajone įsikūrusios bendrovės vienintelė akcininkė, Airijoje registruota įmonė „JETMS Holdings Limited“, rodo jos sprendimas, pateiktas Registrų centrui.
2026-08-20
Daugiau kaip 0,5 mlrd. eurų vertės karinio miestelio statybos: įvardijo pagrindines įmones, kas statytų
Daugiau nei 0,5 mlrd. eurų vertės Kairių karinio miestelio vystytojo konkurse dalyvauja statybų įmonės „Eika group“, „Merko statyba“, „Devgru“ bei bendrovių „Fegda grupė“ ir „Conresta group“ įkurta įmonė „CF Kairiai“, BNS pranešė šaltiniai.
2026-08-19
Sinkevičius: planas dėl išmokų turi būt toks, kad ir mes, ministrai, pagalvotumėm apie dar vieną vaiką
Premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžia, kad lubų panaikinimas vaiko priežiūros išmokoms būtų didelė našta biudžetui, tačiau tokio sprendimo visiškai neatmeta. Vyriausybės vadovas teigia, kad svarstoma didinti išmokų lubas bei akcentuoja, kad valstybė yra finansiškai pajėgi skatinti gimstamumą. „Dabar turime apribojimus, tam tikras išmokų lubas, tai tas lubas svarstome didinti.
2026-08-18
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Geležinkelius elektrifikuojanti bendrovė iš „LTG Infra“ siekia prisiteisti dar 0,9 mln. eurų
Vilniaus–Klaipėdos geležinkelį elektrifikuojanti Ispanijos bendrovė „Elecnor“ ir jos partnerė „Instalaciones Inabensa“ iš „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) infrastruktūros įmonės „LTG Infra“ siekia prisiteisti dar daugiau nei 0,9 mln. eurų. Ispanijos bendrovės Vilniaus apygardos teismo prašo jų naudai priteisti 895 tūkst. eurų išlaidų už papildomus darbus, 16 tūkst. eurų delspinigių bei 10,15 proc. metų palūkanų, BNS informavo teismo atstovė Lina Nemeikaitė.
VKJ pradėjo deginti atliekas iš Utenos ir Alytaus regionų dėl Vilniaus atliekų krizės
Vilniaus šiukšlių krizei sukėlus rizikų ir kitiems regionams, Vilniaus kogeneracinė jėgainė (VKJ) pirmadienį atnaujino išrūšiuotų komunalinių atliekų iš Utenos ir Alytaus regionų deginimą. Tai BNS patvirtino VKJ atstovė Rima Aukštuolytė.
„Homanit Lietuva“ atleis 200 darbuotojų
Vilniaus rajone, Pagiriuose veikianti ir nuolat vietos gyventojų dėl taršos kritikuojama Vokietijos kapitalo medžio plaušų plokščių gamybos bendrovė „Homanit Lietuva“ laikinai stabdo gamybą. Bendrovės akcininkės „Homann Holzwerkstoffe“ vadovybė sprendimą priėmė dėl prastesnių nei tikėtasi pirmojo pusmečio grupės įmonių rezultatų, penktadienį pranešė bendrovė.
2026-08-14
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Į Lietuvą žengia Ukrainos gynybos bendrovė: žada sukurti iki 450 darbo vietų, Alytuje investuos dešimtis milijonų eurų
Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovės – Dnipro elektromechanikos gamyklos (DEMZ) vadovas penktadienį Vilniuje pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Pagal Edvino Grikšo ir Jevheno Muzykino pasirašytą sutartį Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. DEMZ investicijų Lietuvoje suma neskelbiama.
2026-08-14
Vilniaus atliekų krizė: sprendimai dėl deginamų paskirstymo tarp regionų – gavus VKJ grafiką
Nesibaigiant Vilniaus šiukšlių krizei, keliančiai rizikų ir kitiems regionams, Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (ESOC) vadovas Dalius Krinickas sako, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė (VKJ) išrūšiuotas atliekas iš Utenos ir Alytaus regionų vėl priims gavus jėgainės ilgalaikį jų deginimo grafiką. Anot D. Krinicko, tada bus pakeistas jo įsakymas nurodant, kiek atliekų VKJ priims iš Vilniaus, o kiek – iš Utenos ir Alytaus regionų.
2026-08-11
Ar Lietuva didins pensinį amžių? Iš Ruginienės – žinia
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad Lietuva šiuo metu yra nepasiruošusi pensinio amžiaus didinimui. „Aš manau, kad Lietuva dar nepasiruošusi tam (pensinio amžiaus didinimui – BNS)“, – Žinių radijui antradienį sakė I. Ruginienė. „Jau 50-ies metų (žmogus – BNS) dažnai praranda sveikatą, negali dirbti savo įprastinio darbo, turi ieškotis kažko tai lengvesnio arba dėl sveikatos praradimo nedarbo spąstai yra.
2026-08-11
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Benkunskas: atliekų deginimo pajėgumai yra „butelio kakliukas“
Nesibaigiant šiukšlių krizei Vilniaus regione sostinės meras sako, kad visi šalies atliekų deginimo pajėgumai yra „butelio kakliukas“ jų tvarkymo grandinėje. „Šiandien tas butelio kakliukas yra atliekų sudeginimo infrastruktūra, kuri yra fiksuota mūsų nacionalinės teisės aktuose. Yra trys jėgainės, kurios degina atliekas, ir kai atsitinka gaisrai, kažkokie remontai, tada tas probleminis klausimas iškyla.
Valdas Benkunskas: atliekos Naujojoje Vilnioje tvarkomos laikinai
Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui (VAATC) sutarus su trimis įmonėmis dėl Vilniaus regiono atliekų rūšiavimo, viena iš jų – „Ekonovus“ – atliekas rūšiuoja nuomojamoje teritorijoje Naujojoje Vilnioje, BNS patvirtino jos vadovas Romas Draskinis. Dėl to kilo vietos gyventojų pasipiktinimas, tačiau Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas sako, kad atliekos ten bus tvarkomos laikinai – jų turėtų nelikti per 5–8 savaites.
Aktualijos 2026-08-06
Ministrė Ieva Andriulaitytė lankysis Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje
Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė ketvirtadienį lankysis Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo (MBA) gamyklos teritorijoje, kur apžiūrės, kaip joje tvarkosi gamyklos operavimą perėmęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC). „(Aplinkos ministrė atvyks – BNS) pasižiūrėti, kaip mes tvarkomės su situacija, kokia padėtis yra MBA, kaip mes ją sprendžiame, ir pamatyti savo akimis, kaip vyksta teritorijos susigrąžinimas", – BNS teigė VAATC komunikacijos vadovas Germanas Kavalsk...
Aktualijos 2026-08-06
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Vilniaus miesto tarybos posėdis dėl šiukšlių krizės neįvyko: susirinko per mažai narių
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdis, sušauktas sostinės regione kilus atliekų tvarkymo krizei, neįvyko, į jį susirinkus per mažai tarybos narių. „Atsižvelgiant į tai, kad posėdžiui užsiregistravo 15 tarybos narių, kvorumo nėra, posėdis negali būti teisėtas ir laikomas neįvykusiu. Tai ačiū, kad atvykote“, – po tarybos narių registracijos posėdžiui sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas. „Planinis mūsų posėdis numatytas rugpjūčio 26 dieną – tada ir pasimatysime.
Aktualijos 2026-07-31
Benkunskas: atliekos šiuo metu rūšiuojamos brangiau
Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui (VAATC) perėmus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės „Energesman“ bei sutarus su kitomis įmonėmis dėl atliekų rūšiavimo, Vilniaus meras Valdas Benkunskas pripažįsta, kad šiuo metu jos rūšiuojamos brangiau.
2026-07-31
„Amber distribution Lithuania“ bendrovė atleidžia 37 darbuotojus
Spiritinių alkoholinių gėrimų didmenine ir mažmenine prekyba užsiimanti „Amber distribution Lithuania“ atleidžia 37, arba 17,1 proc. visų darbuotojų, BNS informavo Užimtumo tarnyba. Darbuotojai atleidžiami, jų funkcijoms tapus perteklinėmis dėl darbo organizavimo pakeitimų. Jie bus atleisti spalio mėnesį. Daugiausiai darbo neteks vairuotojai-ekspeditoriai (15), sandėlio darbininkai (9). Šiuo metu įmonėje dirba 216 darbuotojų, rodo „Sodros“ duomenys.
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„Energesman“: „Ecoservice“ siūlė parduoti įmonę pora dienų iki VAATC sprendimo nutraukti sutartį
Atliekų tvarkymo bendrovė „Energesman“ teigia, kad jos akcininkui Tautviliui Jurėnui kita atliekų tvarkymo bendrovė „Ecoservice“ pateikė pasiūlymą parduoti turimas akcijas. Jį atmetus po kelių dienų Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC) nutraukė mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) sutartį su „Energesman“, pirmadienį pranešė įmonė.
VAATC iš „Energesman“ perėmė atliekų rūšiavimo gamyklos operavimą
Teismui įpareigojus įmonę „Energesman“ netrukdyti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui (VAATC) tvarkyti atliekų Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamykloje, centras penktadienį perėmė šios gamyklos operavimą. „Vakar perėmėme (gamyklą – BNS) pagal ESOC (Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro – BNS) įsakymą tvarkytis, priimti (atliekas – BNS) ir operuoti. Priiminėjame bioskaidžias (atliekas – BNS) šiandien.
„Energesman“ nepriėmė išrūšiuotų „Ekonovus“ atliekų, laukiama pinigų
Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui (VAATC) sutarus su atliekų tvarkymo įmone „Ekonovus“ dėl dalies atliekų rūšiavimo, sostinės atliekų rūšiavimo gamyklos operatorė „Energesman“ pirmadienį nepriėmė išrūšiuotų bioskaidžių atliekų iš „Ekonovus“. „Nepriėmė“, – BNS sakė „Ekonovus“ vadovas Romas Draskinis, paklaustas, ar „Energesman“ priėmė atliekas. Jis teigė, kad atliekos buvo atvežtos atgal į „Ekonovus“ teritoriją.
2026-07-20
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Benkunskas: pasiektas susitarimas su trečia privačia atliekų rūšiuotoja „Ekobaze“
Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizei ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui (VAATC) sutarus su įmonėmis „Ecoservice“ ir „Ekonovus“ dėl 65 proc. regiono atliekų rūšiavimo, Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad pasiektas susitarimas su trečia privačia atliekų rūšiavimo įmone „Ekobazė“ – anot jo, tai leis išrūšiuoti visas regiono atliekas.
Sostinės savivaldybės atstovas: ieškomas privatus atliekų rūšiuotojas
Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui (VAATC) sutarus su įmonėmis „Ecoservice“ ir „Ekonovus“ dėl 65 proc. Vilniaus regiono atliekų rūšiavimo poreikio, ieškoma dar vienos įmonės, kuri tvarkytų likusią dalį atliekų, sako Vilniaus miesto savivaldybės atstovas. „Mes turime iš esmės dienos arba, jeigu maksimaliai, dviejų dienų terminą, kada konteineriai būna perpildyti ir atliekų tvarkytojų teritorijos perpildytos.
2026-07-17
„Energesman“ priims iki 300 tonų „Ecoservice“ išrūšiuotų atliekų
Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorei „Energesman“ ketvirtadienį atsisakius į gamyklos teritoriją priimti įmonės „Ecoservice“ išrūšiuotas atliekas, įmonės penktadienį sutarė, kad bus priimta iki 300 tonų tokių atliekų. „Nuo šiandien (penktadienio – BNS) yra priimamos bioskaidžios atliekos iš „Ecoservice“. Susitarta, kad priimsim iki 300 tonų atliekų be avansinio mokėjimo“, – BNS teigė „Energesman“ atstovė Rita Saunorytė-Norutienė.
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„Energesman“ vadovas pripažino skambinęs Vilniaus mero žmonai: paaiškino, kodėl
Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės „Energesman“ vadovui Algirdui Blazgiui skambinus Vilniaus mero Valdo Benkunsko žmonai, meras tokį poelgį vadina „visišku dugnu“. Tuo metu įmonės vadovas aiškina, kad tai darė norėdamas perduoti informaciją apie situaciją gamykloje, nes nepavyksta susisiekti su meru ir jo komanda. „Privačiai, asmuo tokiu pačiu vardu ir pavarde kaip („Energesman“ – BNS) direktorius (matyt ne sutapimas), imasi ir užribinių priemonių: skambina mano žmonai.
Aktualijos 2026-07-17
Po 290 tūkst. eurų baudos – naujas smūgis „Walletto“: pateiktas skundas Lietuvos bankui
Europos azartinių lošimų ir lažybų asociacija (EGBA) pateikė skundą Lietuvos bankui (LB) dėl Lietuvos elektroninių pinigų įstaigos „Walletto“ galimai neteisėtos veiklos, pranešė EGBA. Atlikusi nelegalių lošimų svetainių bei programėlių tyrimą EGBA teigia turinti įrodymų, kad „Walletto“ apdorojo mokėjimus, susijusius su nelegaliais internetinių lošimų operatoriais.
Artūras Ketlerius dirbs Luko Savicko patarėju komunikacijai
Energetikos ministro Luko Savicko patarėju komunikacijai dirbs Artūras Ketlerius. Tai BNS patvirtino pats A. Ketlerius. Jis sakė, kad energetikos sektorius visada buvo artimas. „Energetikos sektorius man visada buvo ir išliko artimas ir be galo įdomus, o Luko Savicko vizija man atrodo labai teisinga ir kryptis pasirinkta naudinga Lietuvai, todėl ir nusprendžiau prisijungti prie komandos“, – BNS sakė A. Ketlerius.
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Vilnių užgriuvusi atliekų krizė: skubiai ieškoma, kas rūšiuos šiukšles
Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui (VAATC) nutraukus mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) ir mišrių atliekų rūšiavimo įrangos sutartis su atliekų tvarkytoja „Energesman“ bei perėmus MBA gamyklos operatoriaus veiklą, netrukus žadama skelbti naujo atliekų rūšiavimo įrangos konkursą. „Kuo skubiau skelbsime konkursą, nieko nelaukdami“, – pirmadienį Seimo Aplinkos apsaugos komitete teigė VAATC direktorius Marius Švaikauskas.
2026-07-13
Panevėžio siuvykla „Nevėžis“ atleidžia visus darbuotojus
Bankrutuojanti Panevėžio siuvimo įmonė „Nevėžis“ atleidžia visus 38 darbuotojus, BNS informavo Užimtumo tarnyba. Apie grupės darbuotojų atleidimą tarnybą informavo įmonės nemokumo administratorė „Notisa“. Darbuotojus planuojama atleisti nuo liepos 29 dienos. Daugiausiai darbo neteks siuvėjai – 16, lygintojai – 8, drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai – 4, gamybos darbų meistrai – 3. Gavo 651,6 tūkst. eurų pajamų Beveik 33 metus veikianti įmonė pernai gavo 651,6 tūkst. eurų pajamų – 3 proc.
2026-07-10
Ramūnas Miliauskas vadovaus „Achemai“
Buvęs ilgametis koncerno „Achemos grupė“ valdomos azoto trąšų gamintojos „Achema“ vadovas Ramūnas Miliauskas grįžo vadovauti įmonei – naujuoju įmonės generaliniu direktoriumi jis tapo liepos 1 dieną. Sprendimą birželio 23 dieną priėmė „Achemos“ valdyba, rodo jos posėdžio protokolas, pateiktas Registrų centrui.
2026-07-08
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Sinkevičius: maži branduoliniai reaktoriai – svarstytina idėja
Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva galėtų ateityje statyti mažuosius branduolinius reaktorius, tačiau pabrėžia, kad pirmiausia norėtų skirti resursų išanalizuoti tokią galimybę ir labiau įsigilinti. „Yra tie mažieji (branduoliniai – BNS) reaktoriai, kurie galėtų būti atvejis ir Lietuvai. (...) Čekija, berods, irgi tą analizuoja ir svarsto.
Aktualijos 2026-07-08
Seime išrinkti nauji komitetų vadovai: štai kas jais tapo
Seimas antradienį patvirtino keturių komitetų – Sveikatos reikalų, Ekonomikos ir inovacijų, Energetikos ir darnios plėtros, Socialinių reikalų ir darbo – pirmininkus. Už naujų pirmininkų, kuriuos kiek anksčiau antradienį išrinko komitetai, patvirtinimą balsavo 79 Seimo nariai, susilaikiusių ir balsavusių prieš nebuvo. Sveikatos reikalų komiteto pirmininku patvirtintas socialdemokratas Andrius Busila. Jis keičia „Nemuno aušros“ atstovę Seime Liną Šukytę-Korsakę.
Lietuvoje – tūkstančiai milijonierių: jų skaičius tik didėja
Milijonierių, skaičiuojant JAV doleriais, skaičius Lietuvoje pernai išaugo 8 proc., arba 921-u, rodo Šveicarijos banko UBS pasaulinio turto metinė ataskaita. UBS komentare BNS pranešė, kad 2025 metų pabaigoje Lietuvoje buvo 12 tūkst. milijonierių. Latvijoje milijonierių skaičius pernai augo 5,7 proc. (1131-u) iki 21 tūkst., Lenkijoje – 4 proc. (3888-iais) iki 101 tūkst.
2026-07-07
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Pajūrio verslininkai griebiasi už galvos: darbuotojų nėra, nors ieško nuo sausio mėnesį
Lietuvos kurortuose įsikūręs verslas sunkiai randa darbuotojų vasaros sezonui, o dalis jų dar nėra suformavę visos komandos. Verslininkai pabrėžia, kad darbuotojų trūkumas – kasmetinė problema, ieškoti jų pradedama dar metų pradžioje. Palangoje darbdaviai dar tebeieško žmonių ir sezoniniams, ir nuolatiniams darbams – šiuo metu apie 180 įmonių reikia daugiau kaip 200 darbuotojų, o 50 darbdavių dar nėra sukomplektavę komandų vasarai, pranešė Užimtumo tarnyba.
2026-07-04
Bartkui baigiant karjerą Lietuvos oro uostuose jį laikinai keičia Norvilaitė-Tautevičė
Lietuvos oro uostų (LTOU) vadovui Simonui Bartkui ketvirtadienį baigiant karjerą įmonėje, jį nuo penktadienio laikinai keičia LTOU Komercijos departamento vadovė Gintarė Norvilaitė-Tautevičė, BNS informavo Susisiekimo ministerija. Kovo viduryje pranešta apie S. Bartkaus atleidimą nuo liepos 3 dienos šalių susitarimu. Tuo metu tiek S. Bartkus, tiek įmonės valdyba teigė, jog naujam LTOU etapui reikia naujo vadovo.