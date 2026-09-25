Inga Ruginienė su profsąjungomis pasirašys naują Socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį

Sutartis įsigalios nuo kitų metų pradžios. Ji numato papildomas garantijas šios srities darbuotojams – daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas ir geresnes darbo sąlygas, BNS informavo ministerija.
Taip pat numatytos papildomos garantijos, susijusios su darbuotojų kvalifikacija ir darbo užmokesčiu. Sutarties nuostatos bus taikomos 105 socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems apie 6,6 tūkst. profesinių sąjungų narių.
Be to, penktadienį ministrė su Filipinų darbuotojų migrantų departamento sekretoriumi Hansu Cacdacu pasirašys komunikatą dėl darbo konsultacijų mechanizmo sukūrimo.
Juo siekiama sukurti nuolatinį dialogą darbo migracijos klausimais – reguliariai keistis informacija apie Lietuvos darbo rinkos poreikius, darbuotojų įdarbinimo sąlygas ir procedūras, taip pat stiprinti atvykstančių filipiniečių darbuotojų teisių apsaugą.
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