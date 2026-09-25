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Inga Ruginienė su profsąjungomis pasirašys naują Socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį

2026-09-25 06:06 / šaltinis: BNS
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2026-09-25 06:06
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Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė penktadienį su profesinėmis sąjungomis pasirašys naują Socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį.

Inga Ruginienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė penktadienį su profesinėmis sąjungomis pasirašys naują Socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį.

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Sutartis įsigalios nuo kitų metų pradžios. Ji numato papildomas garantijas šios srities darbuotojams – daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas ir geresnes darbo sąlygas, BNS informavo ministerija.

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Taip pat numatytos papildomos garantijos, susijusios su darbuotojų kvalifikacija ir darbo užmokesčiu. Sutarties nuostatos bus taikomos 105 socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems apie 6,6 tūkst. profesinių sąjungų narių.

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Be to, penktadienį ministrė su Filipinų darbuotojų migrantų departamento sekretoriumi Hansu Cacdacu pasirašys komunikatą dėl darbo konsultacijų mechanizmo sukūrimo.

Juo siekiama sukurti nuolatinį dialogą darbo migracijos klausimais – reguliariai keistis informacija apie Lietuvos darbo rinkos poreikius, darbuotojų įdarbinimo sąlygas ir procedūras, taip pat stiprinti atvykstančių filipiniečių darbuotojų teisių apsaugą.

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