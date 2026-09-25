Ruginienė apie vaiko priežiūros išmokų pokyčius: štai kada galėtų įsigalioti

„Jeigu priimsime per šitą (Seimo – ELTA) rudens sesiją visus pakeitimus, tikiuosi, kad jau nuo kitų metų įsigalios liepos mėnesio – čia yra anksčiausias terminas – vaiko priežiūros atostogų pokyčiai“, – žurnalistams penktadienį teigė ministrė.
Šeimos pakete siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos, lankstesnė jų tvarka – tam numatytas 123,6 mln. eurų finansavimas.
Pasirinkus vaiką prižiūrėti pusantrų metų, tėvai gautų 100 proc. buvusios algos dydį sudarančią išmoką, bet ne didesnę nei 4 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) dydžio, kai dabar lubos siekia du VDU.
Jau skelbta, kad kitų metų biudžete Šeimo paketo priemonių įgyvendinimui turėtų būti skirta 200 mln. eurų.
Numatomas vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelis – jis vaikui sudarytų 384,8 eurus per metus, taip pat visoms šeimoms, nepriklausomai nuo pajamų, siūloma skirti vienkartines 148 eurų išmokas priešmokyklinukams ir pradinukams, įsigyjant mokiniui reikalingas priemones.
I. Ruginienės, mokyklinių priemonių kompensavimas galėtų būti taikomas nuo kitų metų rugsėjo, užimtumo krepšelio – prieš vasaros vaikų atostogų sezoną.
Taip pat numatomas 11,3 mln. eurų finansavimas didesnėms išmokoms tėvams, kurie prižiūri sergančius vaikus – ministrės teigimu, padidėjusi išmoka taip pat galėtų būti taikoma nuo kitų metų.
„Didžioji dalis priemonių iš tikrųjų ateitų nuo kitų metų – savo darbais laužysime mitą, kad kažkokiai kitai Vyriausybei paliekame įsipareigojimus“, – aiškino I. Ruginienė.
Anot jos, finansų ministras dalyvavo visuose pasitarimuose dėl Šeimos paketo finansavimo priemonių.
Kaip skelbė ELTA, Vyriausybės Šeimos priemonių pakete – nemokami pietūs visiems mokiniams nuo penktos iki dešimtos klasės, pirmojo būsto finansavimo programa, didesnės vaiko priežiūros išmokos, parama po emigracijos į šalį nuolat gyventi grįžusioms šeimoms.
Viso demografijos iššūkiams spręsti skirto paketo vertė sudaro beveik 770 mln. eurų, jame iš viso yra devynios priemonės.
Pirmojo būsto programai šeimoms pakete iš viso numatoma skirti 67 mln. eurų, iš jų papildomai 50 mln. eurų per metus – regionų būsto programai.
Šeimos pakete – ir 12 mln. eurų parama į Lietuvą iš užsienio grįžtančioms šeimoms – jos galėtų gauti nuo 2 tūkst. eurų iki 5 tūkst. eurų dydžio vienkartines išmokas.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad šeimos politikos finansavimas bus ne tik kitų metų valstybės biudžeto, bet ir vienas svarbiausių likusios kadencijos prioritetų.