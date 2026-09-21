Opozicija priešinasi siūlymui nemokamai maitinti vaikus iki 10 klasės: „Netaikli parama“

Taip esą maisto nereikės išmesti, vaikai bus sotūs ir sveiki, ir sutaupys tėvai – nebereikės vaikams duoti dienpinigių maistui.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Šiaulių Santaros progimnazijoje – pietų pertrauka. Moksleiviai čia gali sriubos lėkštę suvalgyti už 55 ct, o brangiausias patiekalas – kalakutienos maltinis su ryžiais ir salotomis kainuoja 2,30 euro.
„Pradinukai suvalgo mažiau, tikrai, daugiau atliekų lieka, o vyresnėliai suvalgo viską, ką nusiperka“, – minėjo Santaros progimnazijos valgyklos vedėja Monika Sutkienė.
Visiems moksleiviams siūlys nemokamus pietus
Parengę gimstamumo ir šeimų skatinimo planą valdantieji žada, kad artimiausiais metais moksleiviams ir išvis nebereikės mokėti už tokius pietus.
„Ne visi vaikai gyvena šeimose, kuriose rūpinamasi vaikų sveikata. Nemokamo maitinimo užtikrinimas mokyklose taupo šeimų pinigus“, – sakė Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
Dabar nemokamus pietus mokyklose gauna vaikai nuo paruošiamosios iki antros klasės. Valdantieji žada nemokamai maitinti vis daugiau vaikų, pvz., kasmet pridedant vis po vieną klasę. Ir taip – iki 10 klasės, tai yra kai vaikams jau bus ir 17 metų.
„Atsikratysime visų firmelių, kurios gamina labai brangiai, viešų pirkimų, kol mokyklos pačios nepradės gaminti pigiau“, – aiškino Seimo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas.
Visgi šioje Šiaulių mokykloje mokosi apie 600 vaikų, o trečdalis valgykloje nevalgo, tad įvedus visiems nemokamą maitinimą, vedėja neįsivaizduoja, kaip juos visus tektų pamaitinti per 2 pietų pertraukas.
„Pietums dabar turime 2 pertraukas po 20 min. sunkiai vaikai spėja, visada eilė didelė būna. Reikėtų didesnio pajėgumo, daugiau darbuotojų, klausimas būtų, kad salės patalpos nėra pritaikytos pamaitinti tiek daug vaikų“, – pasakojo M. Sutkienė.
Seime kyla pasipiktinimas: įspėja apie milžinišką naštą biudžetui
Ministrei Ingai Ruginienei įvardijus, kad nemokamas moksleivių maitinimas iki 10 klasės per metus valstybės biudžetui kainuotų iki 400 mln. eurų, Seimas jau ūžia. Opozicija perspėja, kad toks planas neteisėtas, mat negali būti perkeltas įgyvendinti kitam Seimui, o ir šiaip virstų biudžeto pinigų ir maisto švaistymu.
„Pasiūloma maitinti nemokamai visus, ir milijonierių vaikus, netaikli parama, netaikliai paskirta. Maisto švaistymas, jei neužtikriname kokybiško maitinimo, taip dažnai būna, vaikai nevalgo“, – sakė Seimo narys, liberalas Eugenijus Gentvilas.
„Kiek suvalgoma, o kiek nukeliauja į konteinerius, ar nebus vieninteliai laimėtojai viešuosius konkursus laiminčios įmonės, tiekiančios maitinimo paslaugas?“ – kalbėjo Seimo narys, konservatorius Mindaugas Lingė.
Abejojančių nemokamo mokinių maitinimo nauda yra ir tarp pačių socialdemokratų.
„Pasižiūrėkite, ką paaugliai ir mažesni valgo, kuo minta, koks racionas, mes neturime priimti įstatymų, kurie įsigalioja po 3-4 metų“, – aiškino Seimo komiteto pirmininkas Algirdas Sysas.
Tačiau valdantieji jau mėgina raminti Seime kylančias aistras, žadėdami I. Ruginienės įvardintus šimtus milijonų eurų vaikų maitinimui net triskart sumažinti - kur tik įmanoma, atsisakyti maisto tiekimo tarpininkų, maistą ruošti pačiose mokyklose ir iš produktų, kuriuos į mokyklas patys atvežtų žemdirbiai iš savo ūkių. Ir maistą vaikai gautų ne porcijomis, o švediško stalo principu – patys išsirinktų, ką ir kiek valgys.
„Mes sugebėsime tą skaičių pamažinti 2-3 kartus, tikrai. Kaip ruošime maistą. Žemės ūkio ministras padės, tai bus investicija į sveikatą“, – tikino T. Tomilinas.
„Estija, didžiosios Skandinavijos šalys maitina vaikus nemokamai iki 12 klasės imtinai. Švediško stalo principu“, – minėjo L. Kukuraitis.
„Dabar perkame ir maitiname vaikus dažniausiai iš Lenkijos, užsienio atvežta pigesne produkcija. Tai lemia kokybę ir vaikų nenorą valgyti maisto didelių tiekėjų“, – kalbėjo žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
Beje, visas valdančiųjų paruoštas paramos šeimai paketas, vyriausybės skaičiavimu per metus valstybės ir Sodros biudžetams kainuotų apie 800 mln. eurų, o jame šalia nemokamo moksleivių maitinimo numatomos premijos grįžusiems emigrantams, parama būstui regionuose, didesnės vaiko priežiūros išmokos.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
Bet juk taip veikia demokratija - kad ir kaip kvailinama, pakankamai didelė tautos dalis praregėjo ir suvokė, kuri politinė "gauja" neturi būti prileista prie valdžios, finansų, ideologinės propagandos tribūnų.
Pradžioje nuo jos buvo išsivalyta savivaldybių rinkimuose. Vėliau - ji neteko daugumos Seime.
Tai kodėl turėtų stebinti, kad piliečiai nenori kentėti atviro antidemokratinio, vienos - "užingridinės" - politinės linijos labui dirbančio nacionalinio transliuotojo - su mase įkyrėjusių vienakrypčių, neobjektyvių, šališkų žurnalistų, politologų, influenserių, laidų vedėjų, "ekspertų" ir kitokių akivaizdžiai angažuotų demagogų?