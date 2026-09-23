Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
12
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

3 žmonų Gyčiui Volkavičiui neužteko: štai kur išvyko ieškoti ketvirtosios

2026-09-23 18:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 18:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kaunietis grožio specialistas Gytis Volkavičius išvyko į kelionę turėdamas neįprastą tikslą – susirasti ketvirtą žmoną. Apie savo sumanymą bei žmonų požiūrį jis prabilo socialiniame tinkle.

Kaunietis grožio specialistas Gytis Volkavičius išvyko į kelionę turėdamas neįprastą tikslą – susirasti ketvirtą žmoną. Apie savo sumanymą bei žmonų požiūrį jis prabilo socialiniame tinkle.

REKLAMA
12

Būdamas Londono Getviko oro uoste ir laukdamas skrydžio, vyras vaizdo įraše gerbėjams atskleidė vyksiantis į Filipinus.

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gytis Volkavičius laidoje „Be Tabu“

Išvyko ieškoti ketvirtosios žmonos

„Išvykstu į Filipinus ieškoti ketvirtos žmonelės. Londone vėsoka, pasiilgau tų karščių tiek širdyje, tiek išorėje. Visiems geros dienos, gerų darbų, o man laikas į žvalgybą“, – vaizdo įraše kalbėjo G. Volkavičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Grožio specialistas užsiminė, kad į kelionę vyksta be kompanijos. Jis pridūrė, jog bičiuliai stebisi tokiu trijų jo žmonų atlaidumu ir neprieštaravimu.

REKLAMA
REKLAMA

„Žinot, kas yra fainiausia? Kiti mano draugai, kurie turi filipinietes, jie net pasvajoti negali išvykti į Filipinus, nes filipinietės jų neišleidžia – jos puikiai žino, kuo tai gali baigtis. O aš turiu tris ir toliau skrendu į Filipinus vienas. Čia yra mano išsikovotos musulmono teisės. Niekada negalima užsileisti moterų ant galvos, nes tai yra tiesus kelias jas prarasti, nebeturėti laisvės ir laimės“, – pasakojo G. Volkavičius.

Vėliau jis paviešino dar vieną kadrą iš kelionės ir užsiminė, kad liko tik paskutinis skrydis iki Filipinų sostinės Manilos.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Hmmm
Hmmm
2026-09-23 18:13
Kažkaip per dažnai pradėjo šitą debilą kišti visur. Atsibos visiems greit.
Atsakyti
jo
jo
2026-09-23 18:14
uzknisot su tuo iskrypeliu, ruskio ivano snukiu!
Atsakyti
gg
gg
2026-09-23 18:29
bent jau moka, valstybei už verslo liudijima?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų