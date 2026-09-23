3 žmonų Gyčiui Volkavičiui neužteko: štai kur išvyko ieškoti ketvirtosios

Būdamas Londono Getviko oro uoste ir laukdamas skrydžio, vyras vaizdo įraše gerbėjams atskleidė vyksiantis į Filipinus.
Išvyko ieškoti ketvirtosios žmonos
„Išvykstu į Filipinus ieškoti ketvirtos žmonelės. Londone vėsoka, pasiilgau tų karščių tiek širdyje, tiek išorėje. Visiems geros dienos, gerų darbų, o man laikas į žvalgybą“, – vaizdo įraše kalbėjo G. Volkavičius.
Grožio specialistas užsiminė, kad į kelionę vyksta be kompanijos. Jis pridūrė, jog bičiuliai stebisi tokiu trijų jo žmonų atlaidumu ir neprieštaravimu.
„Žinot, kas yra fainiausia? Kiti mano draugai, kurie turi filipinietes, jie net pasvajoti negali išvykti į Filipinus, nes filipinietės jų neišleidžia – jos puikiai žino, kuo tai gali baigtis. O aš turiu tris ir toliau skrendu į Filipinus vienas. Čia yra mano išsikovotos musulmono teisės. Niekada negalima užsileisti moterų ant galvos, nes tai yra tiesus kelias jas prarasti, nebeturėti laisvės ir laimės“, – pasakojo G. Volkavičius.
Vėliau jis paviešino dar vieną kadrą iš kelionės ir užsiminė, kad liko tik paskutinis skrydis iki Filipinų sostinės Manilos.
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