Keičia toną: po 50 tūkst. eurų vakarėliui Kaunas ketina peržiūrėti sąmatą, o Sinkevičius reikalauja atsiprašyti

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Ministras Robertas Kaunas renginį gynė sakydamas, kad ministerijoje dirba „žmonės, ne robotai“, tačiau šiandien jau pavedė iš naujo peržiūrėti sąmatą, o premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad R. Kaunui grįžus iš Jungtinių Amerikos Valstijų, jis turės atsiprašyti visuomenės.
Pagal renginio sąmatą matyti, kad daugiausiai atsiėjo maistas – 12 tūkst. eurų. Tiesa, už porą alkoholinių gėrimų darbuotojai turėjo susimokėti patys – po 15 eurų. Renginio organizatoriai ir pramogų komplekso nuoma kainavo maždaug po 5 tūkst. eurų.
Honoraras atlikėjui D. Montvydui pranoko mokėtą atlygį ir šventės rengėjams, ir kitiems atlikėjams – beveik 8 tūkst. eurų. Beje, sąmatoje nurodyta ir 4,5 tūkst. eurų suma nenumatytoms išlaidoms. Tad iš viso – kone 48 tūkst. eurų. Beveik visa minėta suma padengta iš ministerijos biudžeto, mokesčių mokėtojų pinigų.
Pirmoji ministro reakcija į kritiką dėl pinigų švaistymo vakar buvo tokia – problemos čia neįžvelgė:
„Ministerijoje dirba žmonės, ne robotai“, – sakė jis.
Tačiau kitą dieną ministro tonas jau kitoks. Kol vieši Jungtinėse Amerikos Valstijose, socialiniuose tinkluose jis pripažino, kad organizuojant šventę ne viskas galėjo būti tinkamai apskaičiuota.
Išlaidas teks įvertinti iš naujo
„Pastabas jau išreiškiau komandai. Nors laikausi nuomonės, kad Krašto apsaugos ministerijos bendruomenė turi teisę į savo renginį, kaip ir bet kuri kita šiuolaikinė vakarietiška institucija, jau pavedžiau komandai peržiūrėti sąmatą, įvertinti sumas ir pateikti man duomenis“, – sakė R. Kaunas.
Pasirodžius informacijai apie surengtą prabangų vakarėlį, sureagavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
„Tokie dalykai kompromituoja ir diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą. Tikiuosi principingo Krašto apsaugos ministerijos požiūrio. Tai negali kartotis“, – tikino prezidentas.
Valdantieji taip pat pripažįsta, kad 48 tūkst. eurų suma, arba po 240 eurų vienam šventusiam darbuotojui, atrodo didelė. Konservatoriai piktinasi ir tuo, jog valstybės tarnautojai šventėje pirko ir alkoholį.
Ar dėl šios situacijos gali klibėti krašto apsaugos ministro kėdė? Premjeras tikino, kad pasitikėjimas R. Kaunu nesusvyravo. Tačiau ministrui grįžus iš Jungtinių Amerikos Valstijų, su juo dar ketina rimtai pasikalbėti.
Panagrinėjus Viešųjų pirkimų tarnybos duomenis apie biudžetinių įstaigų išlaidas renginiams, matyti, kad Krašto apsaugos ministerija – ne tokia jau išskirtinė. Pavyzdžiui, Ekonomikos ir inovacijų ministerija darbuotojų renginiui šiemet išleido 40 tūkst. eurų, o kai kurios valstybės įmonės – ir daugiau kaip 200 tūkst. eurų.
O Krašto apsaugos ministerijos šventė, pagal kainų vidurkį restoranuose Vilniuje šiandien, vienam asmeniui 60 eurų pakaktų dvejiems patiekalams su nealkoholiniu gėrimu kiek aukštesnės klasės restorane. „Michelin“ žvaigždutę turinčiame restorane tokia suma asmeniui būtų jau per kukli.
Na, o ar tokios išlaidos buvo tinkamas pasirinkimas, dabar turės pasiaiškinti pati Krašto apsaugos ministerija.
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