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Išgirdęs, už kiek tūkstančių Krašto apsaugos ministerija iškėlė puotą, Arūnas Valinskas rėžė atvirai: „Švelniai tariant...“

2026-09-24 14:21 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-24 14:21
Pridėkite kaip šaltinį Google

Viešojoje erdvėje kilus klausimų dėl Krašto apsaugos ministerijos (KAM) darbuotojams organizuoto vakarėlio už beveik 48 tūkst. eurų, pasisakė ir Arūnas Valinskas. Jį nustebino ne tik šventei išleista suma, bet ir ministro Roberto Kauno pasiaiškinimas

Viešojoje erdvėje kilus klausimų dėl Krašto apsaugos ministerijos (KAM) darbuotojams organizuoto vakarėlio už beveik 48 tūkst. eurų, pasisakė ir Arūnas Valinskas. Jį nustebino ne tik šventei išleista suma, bet ir ministro Roberto Kauno pasiaiškinimas

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Apie tai, kad KAM darbuotojams skirtas renginys kainavo beveik 48 tūkst. eurų, pranešė naujienų portalas lrytas.lt bei Lietuvos ryto TV.  

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Pradinėje sąmatoje nurodoma, kad vietos nuoma atsiėjo 5,1 tūkst. eurų, maitinimo paslaugos – 12 tūkst. eurų, moderatoriaus paslaugos – 1,5 tūkst. eurų, „Baltos varnos“ – 1452 eurus, Donatas Montvydas – 7865 eurus, iliuzionisto Antono Lavrentjevo pasirodymas – 2178 eurus.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Arūnas Valinskas

Sureagavo Arūnas Valinskas

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su A. Valinsku ir pasiteiravus, kaip jis vertina KAM iškeltą prabangų vakarėlį, Arūnas neslėpė nuostabos. 

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„Švelniai tariant – šiek tiek keista. Puota karo metu. Čia yra dvi didžiulės problemos. Viena – kad jie sugalvojo, jog reikėtų tai daryti. O kitas dalykas – jog nieko blogo jie tame nemato. Na, žinote, čia priklauso nuo ministro. O kai ministras yra Kaunas, tai neblogas balius gaunasi“, – komentavo A. Valinskas.

Pasak A. Valinsko, jam sunku įsivaizduoti, kaip galėjo kilti mintis organizuoti tokį prabangų renginį, kai šalis susiduria su įvairiomis problemomis.

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„Čia nėra kažkokia kosminė suma, bet svarbiausia – pats principas. Visi kelia daug klausimų dėl krašto apsaugos sistemai skiriamų pinigų ir jų panaudojimo tikslingumo. O tu tiesiog įteiki tiems priešininkams ir mūsų priešams ne šalyje ginklą į jų rankas. Jie gali apie tai kalbėti ir sakyti: „Štai, pažiūrėkite, kam skiriami krašto apsaugai skirti pinigai. Jie tiesiog taškomi.“ Ir čia yra didžiausia problema – mes patys duodame jiems ginklą į rankas“, – teigė A. Valinskas.

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Primename, kad krašto apsaugos ministras R. Kaunas atmeta viešojoje erdvėje pasirodžiusią kritiką dėl ministerijos darbuotojams surengtos beveik 48 tūkst. eurų kainavusios šventės. Vis tik, jis tikina, kad bus vertinama, ar objektyviai pasirinkta šiam renginiui skiriamų lėšų suma, rašė ELTA. 

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„Taip, aš tame vakarėlyje, bendruomenės susitikime buvau. (...) Nustokime apsimetinėti, kad ministerijoje dirba ne žmonės, kad valstybės tarnyboje dirba robotai, o ne žmonės. Mes norime pritraukti iš privataus sektoriaus gerus specialistus, norime suteikti jiems pačias geriausias darbo sąlygas ir tuo pačiu sau tarsi šaudome į koją, peikiame save už tai, kad bendruomenei sudaromos galimybės turėti bendruomenės šventę, kas yra visiškai normalu bet kurioje organizacijoje“, – trečiadienį LRT televizijai teigė R. Kaunas. 

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„Pasižiūrėsime, ar viskas yra tikrai objektyvu. Galima įvertinti įvairias aplinkybes ir ties jomis diskutuoti. Bet pats principas, kad bendruomenės šventės yra normalu ir jos turi būti didelėse bendruomenėse (...). Tai suteikia galimybę mums vieningai siekti bendro tikslo, turėti geresnius santykius, greičiau orientuotis į tikslus. Tai yra visiškai normalus procesas“, – akcentavo jis.

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Trumpai
Trumpai
2026-09-24 14:40
Išvada, kad mūsų kariuomenė yra auksinė. Valgo iš auksinių šaukštų ir mėgaujasi prašmatniais vakarėliais. Įdomu, kas gins tą mūsų Lietuvėlę?
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Neturi
Neturi
2026-09-24 16:01
Oro gynybos ,o išgert-baliavot nori Šlykštūs padarai
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Gal tas Arūnčikas pasakytų
Gal tas Arūnčikas pasakytų
2026-09-24 14:27
Už kiek tūkstančių savo glušam vaikiui vietą seime nupirkai geriau pasigirk ;)
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