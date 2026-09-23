Apie sveikatos bėdas prisipažinęs Arūnas Valinskas atskleidė, kodėl jo žiūrovai neišvys dar kurį laiką

Visgi pastaruoju metu televizijos žiūrovams daug klausimų kėlė Arūno Valinsko nebuvimas „Auksinio proto“ penktadienio laidoje.
Eteryje vienam likusiam jo kolegai Andriui Tapinui teko pristatyti susiklosčiusią situaciją: „Gyvenime taip nutinka, susitinkam dviese: vienas keliauja į studiją, o kitas – į ligoninę su ūminiu bronchitu.“
Prabilo ir Arūnas Valinskas
Renginio metu Kaune pats A. Valinskas nusprendė nebetylėti ir atvirai papasakojo apie sveikatos problemas, dėl kurių laikinai dingo iš ekranų.
„Noriu pateikti atsakymą į klausimą, į kurį man daugiausia teko atsakinėti pastaruoju metu – kur penktadienį dingo Valinskas? Andrius dirbo vienas. Iš tiesų, mes turėjome labai suspaustą grafiką ir tą dieną, kai filmavome pirmąjį šio sezono sesijos žaidimą, jį turėjome filmuoti 4 dienas. Kam įdomu – mes filmuojame į dieną po 3 žaidimus, tai įsivaizduokit, kaip reikia pasiruošti 12 žaidimų per 4 dienas. Tai būna jau pakankamai sunku ir fiziškai“, – atviravo žinomas laidų vedėjas.
A. Valinskas neslėpė, kad klastinga liga užklupo pačiu darbingiausiu metu:
„Taip nutiko, kad mane užpuolė ūmus bronchitas. Aš atėjau į filmavimus ir kolegos pamatė, kad iš tiesų nieko neišeis. Sprendėm, ar nukeliam filmavimus, bet buvo nuspręsta, kad per vieną dieną Andrius ves 3 laidas. Tai jis iškeliavo į studiją, o aš į Santaros klinikas. Taip ir išsiskyrė mūsų keliai.“
Renginio vedėjas nuramino gerbėjus patikindamas, kad tai tik laikini pokyčiai televizijos eteryje.
„Dabar jau vieną penktadienį be manęs atkentėjot, dar laukia du, o vėliau jau mes vėl būsime kartu. Tai atsakiau visiems į šį klausimą“, – su šypsena mugės lankytojams teigė A. Valinskas.
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