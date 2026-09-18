Kaune prasideda knygų mugė: laukia daugiau nei 100 naujų leidinių ir susitikimai su autoriais

Kaip skelbia renginio organizatoriai, viena ryškiausių knygų mugės premjerų bus skirta šiemet šimtmetį minėsiančiam, kadenciją baigusiam Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui.
Šiai svarbiai sukakčiai paminėti mugėje bus pristatytos dvi leidyklos „Tyto alba“ išleistos Ramintos Jonykaitės ir Arno Ališausko knygos apie prezidento V. Adamkaus gyvenimą ir jo žmoną Almą Adamkienę.
Istorijos mėgėjams mugėje bus pristatyta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) trečioji „Didžiųjų tremčių“ serijos knyga „Didžiosios tremtys. Tadžikija, 1945 m.“.
Taip pat vyks specialus renginys, skirtas knygai apie Lietuvos šaulių sąjungos kūrėją Vladą Putvinskį. Jame leidinio sudarytoją istoriką Mindaugą Nefą kalbins istorikas Simonas Jazavita, diskusijoje dalyvaus karo istorikas Jonas Vaičenonis.
Maisto gurmanai Kauno knygų mugėje galės susipažinti su Lauros Panavės knyga „Mitybos balansas“, Pauliaus Strasevičiaus „Pietūs dėžutėje“ ir nauju kulinarės Beatos Nicholson leidiniu „Valgyk ir žydėk“.
Ne mažiau dosnus naujienų derlius mugėje laukia ir jaunųjų skaitytojų. Naujus leidinius vaikams ir paaugliams renginyje pristatys leidyklos „Terra publica“, „Debesų ganyklos“ bei „Alma littera“.
Pastaroji leidykla pristatys naujausias Beno Bėranto, Linos Žutautės, Indrės Pavilonytės ir Martyno Pavilonio bei Indrės Pliuškytės-Zalieckienės knygas.
Gamtos mylėtojams Selemonas Paltanavičius pristatys knygą „Žymiausi pasaulio gamtininkai“, o jo dukra, Meksikoje gyvenanti Saulė Paltanavičiūtė, – knygą „STEAM vaikams“.
Lankytojų taip pat lauks įvairūs kultūriniai renginiai ir pasirodymai. Mugės metu įvyks teatralizuotas Juozo Gaižausko knygos „Kobros lopšinės“ pristatymas su žinomais aktoriais, o Virgis Stakėnas kartu su poetu Juozu Žitkausku surengs pasirodymą pristatydamas knygą „Baladės po skrybėle“.
Įdomus susitikimas lauks ir Birutės Jonuškaitės knygos „Požemių gėlininkas“ skaitytojų. Pristatymo metu rašytoja diskutuos su literatūros kritiku Ramūnu Čičeliu, renginyje taip pat dalyvaus istorikas Egidijus Aleksandravičius.
Antrą kartą rengiama Kauno knygų mugė vyks rugsėjo 18–20 dienomis.
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