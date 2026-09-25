Susitarta dėl JAV gynybos technologijų bendrovės „Mach Industries“ plėtros Lietuvoje

Pasak Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM), susitarime numatyta bendradarbiauti Lietuvoje įsteigiant bendrovės padalinį ir sukurti pažangių sistemų bei jų komponentų surinkimo, integravimo arba gamybos pajėgumus.
„Susitarimas su „Mach Industries“ leistų Lietuvoje gaminti pažangias gynybos sistemas ir atvertų daugiau galimybių mūsų inžinieriams bei tiekėjams. Čia pagaminta produkcija stiprintų Lietuvos ir NATO rytinio flango pajėgumus bei padėtų Ukrainai gintis“, – pranešime teigė E. Grikšas.
Pasak ministro, JAV tiesioginės investicijos Lietuvoje jau siekia beveik 2,8 mlrd. eurų, o 72 proc. jų tenka gamybai. Siekiame, kad investicijos augtų ir gynybos pramonėje.
„Mach Industries“ kuria pažangias nepilotuojamas aviacijos, kosmoso ir gynybos sistemas bei jų masinei gamybai reikalingą infrastruktūrą.
Ministerijos teigimu, autonominę vertikalaus kilimo ir tūpimo platformą „Viper“ bendrovė jau pademonstravo Lietuvoje per pratybas Rūdninkų kariniame poligone.
ELTA primena, jog šalies vadovas Gitanas Nausėda ketvirtadienį Majamio verslo forume susitiko su JAV ir Lietuvos verslo bendruomenių atstovais.
Forumo metu Prezidentas taip pat dalyvavo pokalbyje apie inovacijas ir saugumą neapibrėžtame pasaulyje.
Jame daug dėmesio skirta Lietuvos ir JAV gynybos bendradarbiavimui, NATO rytinio flango stiprinimui, gynybos įmonių investicijoms ir bendros gamybos galimybėms. Teigiama, kad Lietuva siekia ne tik įsigyti JAV gynybos produkciją, bet ir plėsti bendrą gamybą.