Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpo administracija pripažino, kad JAV lėktuvnešyje buvo aštuoni bandymai nusižudyti

2026-09-24 10:48 / šaltinis: ELTA / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / Parengė:
2026-09-24 10:48
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV įstatymų leidėja trečiadienį atskleidė, kad Donaldo Trumpo administracija pripažino aštuonis JAV karių bandymus nusižudyti per pailgintą lėktuvnešio dislokavimą Artimuosiuose Rytuose.

USS „Abraham Lincoln“ EPA
GALERIJA (5)

JAV įstatymų leidėja trečiadienį atskleidė, kad Donaldo Trumpo administracija pripažino aštuonis JAV karių bandymus nusižudyti per pailgintą lėktuvnešio dislokavimą Artimuosiuose Rytuose.

REKLAMA
0

Ši informacija paaiškėjo iš laiško, kurį laikinai einantis karinio jūrų laivyno sekretoriaus pareigas Hungas Cao išsiuntė atsakydamas į demokratų senatorės Kirsten Gillibrand klausimus apie sąlygas laive USS „Abraham Lincoln“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pranešimai apie prastėjančias karių gyvenimo sąlygas ir prastą psichologinę būklę lėktuvnešyje nuo tada, kai jis praėjusių metų lapkritį pirmą kartą išplaukė į jūrą, sulaukė didelio dėmesio JAV ir išprovokavo kritiką dėl prezidento Donaldo Trumpo karo su Iranu.

REKLAMA
REKLAMA

„Nuo „Abraham Lincoln“ dislokavimo pradžios visoje smogiamojoje grupėje buvo iš viso aštuoni bandymai nusižudyti“, – sakoma karinio jūrų laivyno sekretoriaus, aukščiausio civilio šios tarnybos pareigūno, laiške.

REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Atėmė paramą Iranui: JAV kariai šturmavo laivą be vėliavos

„Šio dislokavimo metu laive nebuvo nė vienos savižudybės“, – priduriama jame.

Laiške pateikta daugiau informacijos apie bandymus nusižudyti – teigiama, kad aviacijos sparnui priskirtas jūreivis rugpjūčio pradžioje peršoko per bortą ir netrukus buvo ištrauktas paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnio, o vėliau išvežtas iš laivo tolesnei priežiūrai.

REKLAMA
REKLAMA

Kitas jūreivis kovą mėgino peršokti per bortą, tačiau jo tarnybos draugai jį sustabdė ir jis buvo grąžintas į nuolatinę bazę.

Lėktuvnešis „Abraham Lincoln“ 2025 m. lapkritį išplaukė iš Kalifornijos tarnybai Pietų Kinijos jūroje, tačiau prieš 2026 m. vasario pabaigoje prasidėjusius JAV ir Izraelio smūgius Iranui buvo nukreiptas į Artimuosius Rytus. Galiausiai po 286 dienų jūroje rugsėjo pradžioje jis sustojo Tailande.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Rugpjūtį karių šeimos ir įstatymų leidėjai pareiškė susirūpinimą dėl pranešimų apie bandymus nusižudyti ir kitas rimtas karių psichikos sveikatos problemas, maisto trūkumą bei prastą higieną.

Tuo metu D. Trumpas šiuos teiginius atmetė. JAV gynybos sekretorius Pete’as Hegsethas tvirtino, kad padėtis lėktuvnešyje buvo „neteisingai pateikta“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Masoudas Pezeshkianas (nuotr. Telegram)
Irano prezidento kalbos JT metu – JAV delegacijos akibrokštas (1)
Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas EPA
Irane kalbama apie prezidento susitikimą su Trumpu: ar galima tikėtis pažangos?
JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas EPA
JAV iždo sekretorius: trečiadienį Irano oro linijų veikla sustos
Artimieji Rytai (ELTA) (nuotr. Elta)
Suskaičiavo, kiek JAV jau kainavo karas su Iranu: suma auga

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų