Trumpo administracija pripažino, kad JAV lėktuvnešyje buvo aštuoni bandymai nusižudyti

Ši informacija paaiškėjo iš laiško, kurį laikinai einantis karinio jūrų laivyno sekretoriaus pareigas Hungas Cao išsiuntė atsakydamas į demokratų senatorės Kirsten Gillibrand klausimus apie sąlygas laive USS „Abraham Lincoln“.
Pranešimai apie prastėjančias karių gyvenimo sąlygas ir prastą psichologinę būklę lėktuvnešyje nuo tada, kai jis praėjusių metų lapkritį pirmą kartą išplaukė į jūrą, sulaukė didelio dėmesio JAV ir išprovokavo kritiką dėl prezidento Donaldo Trumpo karo su Iranu.
„Nuo „Abraham Lincoln“ dislokavimo pradžios visoje smogiamojoje grupėje buvo iš viso aštuoni bandymai nusižudyti“, – sakoma karinio jūrų laivyno sekretoriaus, aukščiausio civilio šios tarnybos pareigūno, laiške.
„Šio dislokavimo metu laive nebuvo nė vienos savižudybės“, – priduriama jame.
Laiške pateikta daugiau informacijos apie bandymus nusižudyti – teigiama, kad aviacijos sparnui priskirtas jūreivis rugpjūčio pradžioje peršoko per bortą ir netrukus buvo ištrauktas paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnio, o vėliau išvežtas iš laivo tolesnei priežiūrai.
Kitas jūreivis kovą mėgino peršokti per bortą, tačiau jo tarnybos draugai jį sustabdė ir jis buvo grąžintas į nuolatinę bazę.
Lėktuvnešis „Abraham Lincoln“ 2025 m. lapkritį išplaukė iš Kalifornijos tarnybai Pietų Kinijos jūroje, tačiau prieš 2026 m. vasario pabaigoje prasidėjusius JAV ir Izraelio smūgius Iranui buvo nukreiptas į Artimuosius Rytus. Galiausiai po 286 dienų jūroje rugsėjo pradžioje jis sustojo Tailande.
Rugpjūtį karių šeimos ir įstatymų leidėjai pareiškė susirūpinimą dėl pranešimų apie bandymus nusižudyti ir kitas rimtas karių psichikos sveikatos problemas, maisto trūkumą bei prastą higieną.
Tuo metu D. Trumpas šiuos teiginius atmetė. JAV gynybos sekretorius Pete’as Hegsethas tvirtino, kad padėtis lėktuvnešyje buvo „neteisingai pateikta“.
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