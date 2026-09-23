JAV pakvietė Vladimirą Putiną į G20 viršūnių susitikimą Majamyje

Šis žingsnis žengtas tuo metu, kai Vašingtonas stengiasi pasiekti susitarimą, kuris užbaigtų Rusijos invaziją į Ukrainą, o D. Trumpas tvirtina, kad dirba su abiem pusėmis, siekdamas sustabdyti karą.
„Norint išspręsti problemas, reikia susitikti su žmonėmis, su kuriais nesutariate, arba su tais, su kuriais galbūt turite kokių nors problemų“, – trečiadienį Niujorke pareiškė M. Rubio žurnalistams.
„Todėl pakvietėme prezidentą Putiną į G20“, – pridūrė jis.
„Manome, kad jam tai bus proga pabendrauti ne tik su (JAV) prezidentu, bet ir su kitais pasaulio lyderiais. Tikimės, kad jis priims šį kvietimą“, – pareiškė M. Rubio.
JAV diplomatijos vadovas kalbėjo su žurnalistais netrukus po susitikimo su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu viename Niujorko viešbutyje Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos paraštėse.
S. Lavrovas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai trečiadienį pareiškė, kad Maskva nestabdys daugiau nei ketverius metus besitęsiančio karo prieš Ukrainą.
„Mes neketiname stabdyti savo specialiosios karinės operacijos“, – sakė S. Lavrovas ir apkaltino Europą, kad ši nori pasinaudoti kovų sustabdymu, kad „aprūpintų Kyjivo režimą ginklais“.
Po S. Lavrovo kalbėjęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha Saugumo Tarybai pareiškė, kad Rusijos diplomatijos vadovo komentaras „viską pasakė“.
Vėliau jis pridūrė: „Rusijos karas prieš Europą nebėra hibridinis. Užuot saugojusi taiką, Rusija skleidžia karą. Tai yra visų problema.“
M. Rubio taip pat paragino Maskvą ir Kyjivą susitarti dėl energetinių paliaubų. Anot jo, nors tai neužbaigs karo, tai galėtų sudaryti pagrindą platesniam susitarimui.
JAV valstybės sekretorius teigė, kad susidomėjimą ribotomis paliaubomis, kurios apimtų energetikos sektorių, išreiškė abi pusės.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žurnalistams yra sakęs, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius Rusijos energetikos objektams, jei Maskva sutiks padaryti tą patį.
Jis tai pareiškė po to, kai D. Trumpas jį paragino nutraukti smūgius dyzeliną gaminančioms naftos perdirbimo gamykloms.
Po antradienį įvykusio susitikimo su D. Trumpu V. Zelenskis sakė, jog Vašingtonas ir Kyjivas nori, kad karas su Rusija baigtųsi „iki žiemos“.
Nors JAV ir Rusijos prezidentai ne kartą kalbėjosi telefonu, paskutinį kartą jie buvo susitikę 2025 metais.
Tuo metu M. Rubio, trečiadienį kalbėdamas su žurnalistais, užsiminė ir apie konfliktą Artimuosiuose Rytuose. Jis įspėjo, kad paskutinis dalykas, kurio reikia Izraeliui ar visam regionui, yra naujas krizės židinys, kuriuo gali tapti Vakarų Krantas.
„Paskutinis dalykas, kurio reikia Izraeliui ar regionui, yra dar viena krizė ar dar vienas trinties taškas; mes suprantame, kad taip yra ir kad būtent tai dabar vyksta“, – pažymėjo M. Rubio.
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