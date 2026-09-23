Irano prezidento kalbos JT metu – JAV delegacijos akibrokštas

„Vakar [Donaldas] Trumpas mus pavadino teroristais. Mes patys esame terorizmo aukos“ , – kalbėjo Irano prezidentas.
„Mes tik ginamės, mes nesame teroristai“, – pridėjo jis, JAV delegacijai paliekant salę.
Tikimasi Trumpo ir Pezeshkiano susitikimo JT debatuose
Irano parlamento narys pareiškė manantis, kad Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos debatų kuluaruose Niujorke susitiks su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
„Manau, kad abiejų prezidentų susitikimas įvyks“, – trečiadienį paskelbtame interviu Irano naujienų portalui „Didban“ sakė Ahmadas Bakhshayeshas Ardestani.
M. Pezeshkianas vėliau trečiadienį turėtų kreiptis į JT Generalinę Asamblėją, kurioje vyksta kasmetiniai bendrieji debatai.
Abiejų šalių pareigūnai jau antradienį, tarpininkaujant Katarui, surengė kelias valandas trukusias derybas. D. Trumpas teigė, kad susitikime Niujorke dalyvavo jo vyriausiasis derybininkas Steve’as Witkoffas ir žentas Jaredas Kushneris.
Remiantis žiniasklaidos pranešimais, Iranui atstovavo užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi. Šį diplomatinį žingsnį sukritikavo Irano konservatyvieji sluoksniai.
Ekspertai perspėja pažangos nesitikėti
Tačiau ekspertai perspėjo nelaikyti galimo susitikimo pažangos ženklu įstrigusiame konflikte tarp dviejų kariaujančių šalių.
„Diplomatijos nereikėtų painioti su pažanga“, – tinkle „X“ parašė Irano ekspertas Danny Citrinowiczius.
„Kol kas beveik nėra požymių, kad Trumpo administracijos ekonominis ir karinis spaudimas būtų įtikinęs Teheraną atsitraukti nuo to, ką jis laiko savo pagrindiniais reikalavimais derybose“, – pridūrė jis.
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