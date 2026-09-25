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Maslobojevas pasišaipė iš Dirksčio įvaizdžio: „Kaip tarybiniais laikais“

2026-09-25 22:02 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-25 22:02
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Laukimas artėja prie pabaigos – jau rytoj, rugsėjo 26 dieną, Kauno „Žalgirio“ areną sudrebins bene didžiausias kovos menų renginys Lietuvos istorijoje.

Sergejus Maslobojevas ir Dominykas Dirkstys | Stop kadras
GALERIJA (85)

Laukimas artėja prie pabaigos – jau rytoj, rugsėjo 26 dieną, Kauno „Žalgirio“ areną sudrebins bene didžiausias kovos menų renginys Lietuvos istorijoje.

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Sergejus Maslobojevas prisiminė laiką, kai prieš kelerius metus treniravosi kartu su Dominyku Dirksčiu. Anot jo, tuomet būsimasis varžovas tuomet buvo visiškai kitoks, tačiau vėliau jų santykiai pasikeitė.

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„Netrukus jis sukūrė savo „Jungle King“, o tada kažką pradėjo šnekėti, kad duokit man dar metus ir aš padėsiu jį į vietą. Tuo metu mus dar skyrė skirtingos organizacijos“, – oficialiam UTMA „youtube“ kanalui pasakojo S. Maslobojevas.

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D. Dirkstys šiai kovai ruošėsi Tailande, kur treniravosi su pasaulinio lygio kikbokso žvaigždėmis. S. Maslobojevas mano, kad ši patirtis jo varžovui turėjo būti naudinga, tačiau kartu ragino nepamiršti, kas laukia ringe.

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„Jis pasakojo, kad ten buvo labai stiprūs, pavojingi žmonės ir kad bet kurią sekundę galėjo užmigti. Tegul jis supranta, kas jo laukia“, – sakė kovotojas.

Įvairių organizacijų pasaulio čempionas taip pat paaiškino, kodėl D. Dirksčiui prieš kovą nupirko savo atributikos.

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„Vis tiek jis jau daug metų yra vienas didžiausių mano fanų. Graži maikutė Dominykui labai tiks. Žinau, kad jis kažkokius metalinius dantis nešioja. Kaip tarybiniais laikais auksinį dantį įstatydavo, tai dabar jis turbūt tą patį daro“, – su šypsena kalbėjo S. Maslobojevas.

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Kovotojas nesureikšmino ir D. Dirksčio kalbų apie patirtą rankos traumą. S. Maslobojevas tikino pats į ringą lipantis jausdamas skausmus.

„Aš irgi turiu traumų. Kiekvienas mano judesys yra lydimas skausmų. Nieko tokio. Mes vyrai, mes kovotojai, mes tam ir sutverti“, – teigė jis.

S. Maslobojevas taip pat pabrėžė, kad kova su D. Dirksčiu jam yra neišvengiama.

„Mano kontrakte parašyta, kad paskutinė kova turi būti su Dominyku. Jei neateis dabar, tai ateis kitą dieną. Visgi manau, kad pati organizacija jam neleis neateiti“, – sakė S. Maslobojevas.

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