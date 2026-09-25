„Bešiktaš“ skelbia 20 mln. eurų biudžetą

„Goltalks“ podkaste turkas atskleidė, kad Stambulo klubo bendras biudžetas siekia 20 milijonų eurų, o iš jų 9–10 milijonų eurų bus skirti žaidėjų bei trenerių algoms.
N.Yucelas taip pat patvirtino, kad šiuo metu komanda ieško papildymo „antroje“ ir „penktoje“ pozicijose, tačiau nenori skubėti ir nori pasipildyti žaidėjais, kurie atitiktų Eurolygos lygį.
Pirmąsias naujojo sezono Eurolygos rungtynes „Bešiktaš“ žais jau šį vakarą namie su Valensijos „Valencia“ ekipa.
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