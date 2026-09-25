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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Sargiūnas debiutavo sėkmingai, o „Fenerbahče“ iškovojo pergalę Eurolygos starte

2026-09-25 22:48 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-25 22:48
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Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ (1/0) su Ignu Sargiūnu turėjo pavargti, bet pergale startavo naujame Eurolygos sezone.

I.Sargiūnas debiutavo Eurolygoje (Euroleague.net)

Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ (1/0) su Ignu Sargiūnu turėjo pavargti, bet pergale startavo naujame Eurolygos sezone.

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Turkijos čempionai prie savų žiūrovų 78:68 (23:17, 16:21, 20:17, 19:13) palaužė Bolonijos „Virtus“ (0/1).

I.Sargiūnas Eurolygoje debiutavo dar pirmajame kėlinyje ir greitai pasižymėjo pirmaisiais taškais po prasiveržimo.

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Iš viso lietuvis žaidė 16 minučių ir pasižymėjo 6 taškais (2/2 dvit., 0/2 trit., 2/2 baud.), atkovotu ir prarastu kamuoliu bei 4 naudingumo balais.

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„Fenerbahče“ rungtynės buvo permainingos – įpusėjus trečiajam kėliniui jie turėjo 7 taškų deficitą (46:53). Vis tik varžovus gynyboje surakinę Šaro auklėtiniai spurtavo 13:0 (59:53), o prieš lemiamą ketvirtį pirmavo 4 taškais – 59:55.

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Nulaužti rungtynių šeimininkams nepavyko ir ketvirtajame kėlinyje, o „Virtus“ trumpam buvo susigrąžinę pranašumą (64:63), bet Taleno Hortono-Tuckerio tritaškis likus 3 minutėms palengvino „Fenerbahče“ darbą – 74:68. Po šio metimo turkai atgal nebesižvalgė ir išvaro pirmąją pergalę.

„Fenerbahče“: Talenas Hortonas-Tuckeris 13, Shavonas Shieldsas ir Wade'as Baldwinas (6 rez. perd.) po 12, Braxtonas Key 11 (10 atk. kam., 22 naud.).

„Virtus“: Marcusas Carras 12, Derrickas Alstonas 10, Wendellas Moore'as 9 (7 atk. kam.).

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