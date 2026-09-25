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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Shortso įkvėpta „Valencia“ paskutinėmis sekundėmis dramatiškai palaužė į Eurolygą sugrįžtančią „Bešiktaš“

2026-09-25 22:08 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-25 22:08
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Stambulo „Bešiktaš“ (0/1) po 13 metų pertraukos grįžo į Eurolygą, tačiau tai apkartino dramatiškas pralaimėjimas Valensijos „Valencia“ (1/0) – 94:96 (27:28, 24:26, 20:27, 23:15).

(Euroleague.net)
GALERIJA (11)

Stambulo „Bešiktaš“ (0/1) po 13 metų pertraukos grįžo į Eurolygą, tačiau tai apkartino dramatiškas pralaimėjimas Valensijos „Valencia“ (1/0) – 94:96 (27:28, 24:26, 20:27, 23:15).

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Rungtynes geriau pradėjo turkai (27:19), bet pirmą ketvirtį 9:0 užbaigė „Valencia“ (28:27). Antrajame kėlinyje išliko aukštas tempas ir į pertrauką svečiai išsinešė trapų pranašumą – 54:51.

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Po pertraukos prasidėjo T.J. Shortso šou, kuris vienas pelnė 14 taškų per trečiąjį kėlinį ir į lemiamą ketvirtį „Valencia“ išsinešė dviženklę persvarą – 81:71.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Bešiktaš“ – „Valencia“

Vis tik „Bešiktaš“ nekėlė baltos vėliavos ir lemiamą kėlinį su Conoro Morgano tritaškiais pradėjo atkarpa 20:5 – 91:86. Nikola Mirotičius su 6 taškais paeiliui priminė apie save (92:93), o prieš paskutinę minutę T.J. Shortsas vedė komandą į priekį – 96:94.

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Paskutinė minutė buvo chaotiška – Eugene'as Omuruyi prametė abi baudas, bet tuo pačiu atsakė ir Kameronas Tayloras. Lemiamoje atakoje kamuolys nukeliavo iki Jayleno Nowello, bet pastarasis paskutinę sekundę pergalės neišplėšė.

Siautęs T.J.Shortsas mačą baigė su 26 taškais (9/17 dvit.) per 24 minutes.

„Bešiktaš“: Jaylenas Nowellas ir Eugene'as Omuruyi po 17, Conoras Morganas 15 (5/6 trit.), Scottie Wilbekinas 12 (5 rez. perd.).

„Valencia“: T.J. Shortsas 26 (9/17 dvit., 20 naud.), Nikola Mirotičius 13 (6/6 baud.), Kameronas Tayloras 12 (7 atk. kam.), Jasielis Rivero, Nealas Sako ir Armoni Brooksas po 10.

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