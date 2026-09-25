Shortso įkvėpta „Valencia“ paskutinėmis sekundėmis dramatiškai palaužė į Eurolygą sugrįžtančią „Bešiktaš“

Rungtynes geriau pradėjo turkai (27:19), bet pirmą ketvirtį 9:0 užbaigė „Valencia“ (28:27). Antrajame kėlinyje išliko aukštas tempas ir į pertrauką svečiai išsinešė trapų pranašumą – 54:51.
Po pertraukos prasidėjo T.J. Shortso šou, kuris vienas pelnė 14 taškų per trečiąjį kėlinį ir į lemiamą ketvirtį „Valencia“ išsinešė dviženklę persvarą – 81:71.
Vis tik „Bešiktaš“ nekėlė baltos vėliavos ir lemiamą kėlinį su Conoro Morgano tritaškiais pradėjo atkarpa 20:5 – 91:86. Nikola Mirotičius su 6 taškais paeiliui priminė apie save (92:93), o prieš paskutinę minutę T.J. Shortsas vedė komandą į priekį – 96:94.
Paskutinė minutė buvo chaotiška – Eugene'as Omuruyi prametė abi baudas, bet tuo pačiu atsakė ir Kameronas Tayloras. Lemiamoje atakoje kamuolys nukeliavo iki Jayleno Nowello, bet pastarasis paskutinę sekundę pergalės neišplėšė.
TJ Shorts. Right on time. ⏱️💥@valenciabasket pic.twitter.com/TgmPHe0Yun— EuroLeague (@EuroLeague) September 25, 2026
Siautęs T.J.Shortsas mačą baigė su 26 taškais (9/17 dvit.) per 24 minutes.
„Bešiktaš“: Jaylenas Nowellas ir Eugene'as Omuruyi po 17, Conoras Morganas 15 (5/6 trit.), Scottie Wilbekinas 12 (5 rez. perd.).
„Valencia“: T.J. Shortsas 26 (9/17 dvit., 20 naud.), Nikola Mirotičius 13 (6/6 baud.), Kameronas Tayloras 12 (7 atk. kam.), Jasielis Rivero, Nealas Sako ir Armoni Brooksas po 10.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.