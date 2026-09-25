Paaiškėjo, kiek laiko „Žalgiris“ žais be Williamso-Gosso

Klubas pranešė, kad šlaunies traumą patyręs amerikietis negalės žaisti maždaug dvi savaites. Jo būkle bus nuolat stebima komandos gydytojų. Tikslesnė grįžimo data bus informuota vėliau, atsižvelgus į sveikimo eigą.
Rugsėjo 6 dieną traumą patyręs Sabenas Lee turėtų ant parketo grįžti artimiausiu metu – jo situacija vertinama kiekvieną dieną.
„Žalgiris“ kitą savaitę Eurolygoje žais dvejas rungtynes – namie su Pirėjo „Olympiacos“ ir išvykoje prieš Paryžiaus „Paris“, o spalio 9-ąją Barselonoje laukia akistata su „Barcelona“.
N.Williamsas-Gossas pirmajame Eurolygos mače Belgrade prieš „Crvena Zvezda“ per 25 minutes pelnė 14 taškų, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir surinko 14 naudingumo balų.
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