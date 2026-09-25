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Fernandez įveikė pirmąją turnyro raketę Andrejevą ir žengė į pusfinalį

2026-09-25 18:52 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-25 18:52
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Leylah Fernandez (WTA-31) penktadienį pirmą kartą šį sezoną pateko į WTA turnyro pusfinalį. WTA 500 serijos turnyro ketvirtfinalyje šeštoji pagal skirstymą Kanados tenisininkė 6:2, 7:5 įveikė pirmąją turnyro raketę Mirrą Andrejevą (WTA-5).

Leylah Fernandez | Scanpix nuotr.

Leylah Fernandez (WTA-31) penktadienį pirmą kartą šį sezoną pateko į WTA turnyro pusfinalį. WTA 500 serijos turnyro ketvirtfinalyje šeštoji pagal skirstymą Kanados tenisininkė 6:2, 7:5 įveikė pirmąją turnyro raketę Mirrą Andrejevą (WTA-5).

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L. Fernandez ir M. Andrejeva jau buvo susitikusios keturis kartus. Kanadietė laimėjo abu ankstesnius susitikimus ant kietosios dangos – 2023 metais Honkonge ir šiemet Toronte. Tuo metu abu mačus ant grunto buvo laimėjusi M. Andrejeva.

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Pirmajame sete L. Fernandez trečiame geime neutralizavo du „break pointus“, o netrukus pati laimėjo M. Andrejevos padavimų seriją. Vėliau tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis (4:2). Septintajame geime M. Andrejeva nerealizavo „break pointo“, o aštuntajame pralaimėjo lemiamą savo padavimų seriją.

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Antrajame sete abi tenisininkės anksti turėjo progų laimėti varžovės padavimų seriją, tačiau L. Fernandez geriau išnaudojo M. Andrejevos klaidas ir buvo atitrūkusi 5:2.  Vis dėlto M. Andrejeva nepasidavė. Rusė išlygino rezultatą 5:5, tačiau lemiamu metu L. Fernandez vėl laimėjo varžovės padavimų seriją. 12-ajame geime kanadietė išnaudojo pirmąją progą tašku užbaigti mačą ir per 1 val. 32 min. iškovojo pergalę.

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M. Andrejeva šiame susitikime padarė 41 neišprovokuotą klaidą, o L. Fernandez – 30. Kanadietė taip pat atliko daugiau neatremtų smūgių – 13 prieš 12.

Ši pergalė L. Fernandez buvo didžiausia šiame sezone ir jau devintoji jos karjeroje prieš žaidėją iš WTA reitingo dešimtuko.

Buvusi trečioji pasaulio raketė graikė Maria Sakkari (WTA-33) ketvirtfinalyje 1:6, 6:4, 2:6 neatsilaikė prieš australę Talią Gibson (WTA-63).

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Kylanti Filipinų žvaigždė Alexandra Eala (WTA-18) po daugiau nei 3 valandų kovos 6:4, 5:7, 3:6 krito prieš Tatjaną Prozorovą (WTA-180). Ukrainietė Oleksandra Olijnykova (WTA-47) aštuntfinalyje beviltiškai 0:6, 1:6 pralaimėjo lenkei Majai Chwalinskai (WTA-25).

Olimpinė vicečempionė kroatė Donna Vekič (WTA-38) jau pirmajame rate 1:6, 2:6 neturėjo vilčių prieš kinę Xinyu Wang (WTA-40).

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Viena pagrindinių tunyro favoričių – JAV atstovė Amanda Anisimova (WTA-11) – paskutinę akimirką atsisakė žaisti dėl riešo traumos. Čekė Barbora Krejčikova (WTA-44) turnyre startavo ir pirmą mačą laimėjo, bet aštuntfinalyje nepasirodė, tad pergalė belgei Elisei Mertens (WTA-19) atiteko be kovos. Skelbiama, kad B. Krejčikova pajuto nugaros skausmus.

WTA 500 serijos moterų teniso turnyro Singapūre prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 1,206 mln. JAV dolerių.  

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