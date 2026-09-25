Dvi teniso žvaigždės praleis Azijos turnyrus: Sinneris atidėjo sugrįžimą

J. Sinneris nežaidžia nuo liepos 12 dieną vykusio Vimbldono finalo. Dėl dešiniojo kelio uždegimo jis praleido visą Šiaurės Amerikos turnyrų seriją, įskaitant ir „US Open“.
Apie sprendimą nevykti į Pekiną italas paskelbė socialiniuose tinkluose.
„Labai apgailestauju, tačiau šiemet negalėsiu žaisti Pekine. Mano kelis dar nėra tokios būklės, kokios norėčiau, todėl nesu pasiruošęs varžytis. Vis dėlto padarysiu viską, kad į kortą grįžčiau kuo greičiau. Labiausiai pasiilgau turnyro, sirgalių ir atmosferos. Praeityje Pekine praleidau puikų laiką, o praėjusiais metais net iškovojau titulą. Labai nusivyliau, kad šiemet negalėsiu jo apginti, tačiau nekantrauju sugrįžti kitais metais“, – sakė J. Sinneris.
September 25, 2026
Pastarosiomis savaitėmis italas jau buvo pradėjęs aktyviau treniruotis. J. Sinneris grįžo į treniruotes Monte Karle, taip pat surengė bendrą treniruotę su kitu italu Flavio Cobolli. Tai leido tikėtis, kad pasaulio retiingo lyderis galėtų sugrįžti į varžybas Azijos turnyrų serijoje.
Vis dėlto J. Sinneris nusprendė neskubėti ir savo sugrįžimą atidėjo. Kol kas nėra aišku, ar jis bus pasirengęs žaisti Šanchajaus ATP 1000 turnyre, kuris vyks spalio 7–18 dienomis.
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