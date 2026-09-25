Čekija po aštuonerių metų pertraukos vėl žais Billie Jean King taurės finale

Pirmoji į aikštę žengė K. Muchova, kuri 7:5, 6:4 nugalėjo Jessicą Bouzas Maneiro (WTA-93). K. Muchova pirmame sete buvo atsilikusi 2:4, tačiau sugebėjo pakeisti mačo eigą. Čekė netrukus išlygino rezultatą, neutralizavo 3 „break pointus“, o vienuoliktajame geime laimėjo dar vieną varžovės padavimų seriją ir įgijo pergalingą pranašumą. Antrajame sete kova taip pat buvo atkakli, tačiau K. Muchova savo įvairiapusišku žaidimu palaužė 93-iąją pasaulio raketę iš Ispanijos.
„Ji iš tiesų yra viena mėgstamiausių mano žaidėjų. Aš ir mano treneris visada kalbame apie tai, kokia ji talentinga ir kaip ji žaidžia. Stebėti jos tenisą – tikras malonumas. Kai sužinojau, kad žaisiu prieš ją, buvau laiminga, nes norėjau išbandyti jėgas su tokia žaidėja“, – po mačo sakė J. Bouzas Maneiro.
Antrąjį Čekijos tašką iškovojo L. Noskova. 21-erių tenisininkė 7:6 (7:5), 6:2 įveikė Cristiną Bucsą (WTA-35). Šeštoji pasaulio raketė L. Noskova pirmajame sete iššvaistė turėtą persvarą (5:2), tačiau sugebėjo laimėti pratęsimą. Antrajame sete čekės realizavo du „break pointus“, o ispanė iššvaistė vienintelę progą tašku laimėti varžovės padavimų seriją. L. Noskova pratęsė ir savo pergalių seriją Billie Jean King taurės varžybose – dabar ji laimėjo jau septynias iš eilės žaistas dvikovas.
„Garbė čia būti ir kovoti dėl titulo. Svarbiausia žaisti savo tenisą ir išlikti susikaupusioms“, – po pergalės sakė L. Noskova.
K. Muchova penktadienį pirmą kartą nuo 2022 metų atstovavo Čekijai Billie Jean King taurės varžybose. Ketvirtfinalyje su Didžiąja Britanija ji nerungtyniavo.
Čekijos rinktinė sieks 12-ojo Billie Jean King taurės trofėjaus ir pirmojo nuo 2018 metų. 2011–2018 metais Čekijos tenisininkės šiose varžybose triumfavo net šešis kartus.
„Tai tikrai būtų ypatinga, ypač žinant garbingą Čekijos istoriją šiose varžybose. Ankstesnės kartos merginos laimėjo tiek daug titulų. Būtų ypatinga prie jų prisidėti“, – sakė K. Muchova.
Čekijos rinktinės varžove finale taps Italija arba Ukraina.
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