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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš Europos Komisijos atstovų – kirtis Lietuvai: pradeda pažeidimo procedūrą

2026-09-25 19:26 / šaltinis: BNS / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-25 19:26
Pridėkite kaip šaltinį Google
Lietuvos vėliava (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)
7

Europos Komisija Lietuvai ir kitoms bloko narėms inicijuoja pažeidimo procedūrą dėl to, kad jos laiku neperkėlė į savo nacionalinę teisę kelių direktyvų.

EK pranešime nurodoma, kad terminas šioms direktyvoms perkelti į nacionalinę teisę neseniai pasibaigė. Nurodytos valstybės narės neperkėlė ES direktyvų visiškai. Komisija ragina jas nedelsiant imtis veiksmų, kad jų teisės aktai atitiktų ES reikalavimus.

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Pranešama, kad Komisija siunčia šioms valstybėms narėms oficialų įspėjimą, suteikdama joms du mėnesius atsakyti ir užbaigti direktyvų perkėlimą į nacionalinę teisę. Jei jos to nepadarys, Komisija gali pereiti prie kito etapo ir pateikti motyvuotą nuomonę.

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Elektros energijos rinka

Komisija nusprendė pradėti pažeidimo procedūras, išsiųsdama oficialius įspėjimus Belgijai, Estijai, Airijai, Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai, Kroatijai, Latvijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Vengrijai, Maltai, Nyderlandams, Lenkijai, Rumunijai, Slovėnijai, Suomijai ir Švedijai dėl to, kad jos nepranešė apie visišką naujų elektros energijos rinkos struktūros taisyklių, susijusių su laisvu tiekėjo pasirinkimu ir teise dalytis energija, perkėlimą į nacionalinę teisę.

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Šios direktyvos nuostatomis siekiama sustiprinti vartotojų padėtį elektros energijos rinkoje, suteikiant jiems daugiau galimybių rinktis tiekėjus ir keisti juos, gauti konkurencingesnius ir novatoriškesnius pasiūlymus bei aktyviau dalyvauti energetikos sistemoje. Iki šiol 18 valstybių narių per nustatytą teisinį terminą dar nepranešė apie visišką šių nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę.

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Dujų rinka

Komisija taip pat išsiuntė įspėjimą Belgijai, Bulgarijai, Čekijai, Danijai, Vokietijai, Estijai, Airijai, Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai, Kroatijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Vengrijai, Maltai, Nyderlandams, Austrijai, Lenkijai, Portugalijai, Rumunijai, Slovėnijai, Slovakijai, Suomijai ir Švedijai dėl to, kad jos nepranešė apie visišką direktyvos dėl dujų iš atsinaujinančiųjų išteklių, gamtinių dujų ir vandenilio vidaus rinkų bendrųjų taisyklių perkėlimo į nacionalinę teisę. Ši direktyva ir reglamentas atnaujina ES gamtinių dujų rinkos taisykles. Be to, jais nustatoma specialios vandenilio infrastruktūros reguliavimo sistema. Šių taisyklių tikslas – palengvinti atsinaujinančiųjų išteklių ir mažai anglies dioksido išskiriančių dujų, įskaitant vandenilį, diegimą, kartu užtikrinant tiekimo saugumą ir energijos prieinamumą visiems ES piliečiams.

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Kova su pinigų plovimu

Komisija taip pat ragina valstybes nares įgyvendinti tam tikras šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos nuostatas. EK dėl to oficialius įspėjimo raštus išsiuntė Belgijai, Bulgarijai, Čekijai, Vokietijai, Estijai, Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai, Kroatijai, Kiprui, Lietuvai, Liuksemburgui, Nyderlandams, Austrijai, Lenkijai, Portugalijai, Rumunijai ir Suomijai.

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Šios direktyvos nuostatos leistų valstybėms narėms suteikti prieigą prie tikrųjų savininkų registrų kompetentingoms institucijoms, savireguliacijos institucijoms, įpareigotoms įmonėms ir asmenims, turintiems teisėtą interesą. Ši direktyva daugiausia reglamentuoja organizacinius ir institucinius pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos sistemos klausimus.

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Kova su prekyba žmonėmis

Europos Komisija taip pat siunčia įspėjimus Belgijai, Čekijai, Vokietijai, Airijai, Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Maltai, Nyderlandams, Austrijai, Lenkijai, Rumunijai, Slovėnijai, Slovakijai, Suomijai ir Švedijai dėl to, kad jos nepranešė apie visišką direktyvos dėl prekybos žmonėmis prevencijos ir kovos su ja bei jos aukų apsaugos, perkėlimą į nacionalinę teisę.

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Tarša

Galiausiai Komisija ragina visas valstybes nares visiškai perkelti į nacionalinę teisę naujas taisykles, skirtas pramoninių įrenginių keliamai taršai mažinti.

Europos Komisija nusprendė pradėti pažeidimo procedūras, išsiųsdama oficialų įspėjimą Belgijai, Bulgarijai, Čekijai, Danijai, Vokietijai, Estijai, Airijai, Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai, Kroatijai, Italijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Vengrijai, Maltai, Nyderlandams, Austrijai, Lenkijai, Portugalijai, Rumunijai, Slovėnijai, Slovakijai, Suomijai ir Švedijai už tai, kad jos nepranešė apie priemones, kuriomis visiškai perkeliama direktyvą dėl pramonės ir gyvulininkystės sektoriuose išmetamų teršalų. Direktyva siekiama kovoti su daugiau nei 50 000 pramonės įrenginių daromu poveikiu aplinkai ir žmonių sveikatai.

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