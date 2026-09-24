Sedekerskio puikus pasirodymas „Baskonia“ nuo pralaimėjimo neišgelbėjo

Kiaura it rėtis „Baskonia“ gynyba neleido šiame susitikime rimčiau pasipriešinti varžovams: 14:6 pirmauta pirmajame kėlinyje, bet ir jis buvo pralaimėtas 29:36. Po dviejų ketvirčių deficitas jau siekė dviženklę ribą – 46:56.
Po didžiosios pertraukos Eurolygos čempionų spurtas 10:0 leido susikrauti 17 taškų atotrūkį – 72:55. Po trijų ketvirčių komandas skyrė 20 taškų (81:60) ir paskutinės 10 minučių jau nieko nepakeitė.
T.Sedekerskis per 20 minučių pelnė 15 taškų (3/4 dvitaškiai, 3/3 tritaškiai), atkovojo 2 kamuolius, išprovokavo 2 pražangas, gavo bloką, 3 sykius pažeidė taisykles ir surinko 14 naudingumo balų.
„Baskonia“: A.J.Lawsonas 20 (4/9 tritaškiai), Tadas Sedekerskis 15 (3/3 tritaškiai), Markusas Howardas (3/5 tritaškiai) ir Chrisas Duarte (1/6 tritaškiai, 5 atk. kam.) po 9, D.J.Stewartas 8.
„Olympiacos“: Tyleris Dorsey 25 (4/6 tritaškiai, 29 naud. bal.), Aleksandras Vezenkovas 22 (30 naud. bal.), Jeanas Montero 15 (5 atk. kam., 5 rez. perd.), Tyrique‘as Jonesas 12 (8 atk. kam.), Tysonas Wardas 11.
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