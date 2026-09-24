Fury ir Joshua kova dar neprasidėjo, o jau kilo skandalas: Hearnas „pasiuntė“ White'ą

T. Fury ir A. Joshua susikaus gruodžio 11 dieną Kardifo „Principality“ stadione. Dvikova bus transliuojama per „Netflix“, o oficialiame pranešime teigiama, kad ją kartu organizuos Turki Alalshikhas ir D. White'as. Būtent pastaroji detalė sukėlė E. Hearno įniršį.
„Šita nesąmonė, susijusi su šia kova... Taip lengvai viso to nepaliksime“, – interviu sakė E. Hearnas.
A. Joshua atstovaujantis britas tvirtino, kad pagal sutartį D. White'as negali būti oficialiai įtrauktas į šios kovos organizavimą.
„Dana White'as negali dalyvauti šioje kovoje. Panašu, kad „Netflix“ negavo šios žinutės. Niekas tarpusavyje nesikalba. Aš kalbuosi su Sela ir Turki: „Ne, Dana White'as nedalyvauja, jūs turite sutartį, kurioje tai aiškiai parašyta, jis nebus spaudos konferencijoje“ ir taip toliau. O tada „Netflix“ praneša, kad kova organizuojama kartu su Dana White'u“, – pyko E. Hearnas.
Jis taip pat negailėjo gerokai aštresnių žodžių UFC vadovui ir priminė ilgai trukusį ginčą dėl kovos vietos.
„Kai pamačiau pranešimą, tiesiog negalėjau nustoti juoktis. Tu tikrai sugebėjai įtraukti savo vardą į pranešimą spaudai? Tai taip smulkmeniška. Tu pralaimėjai, bičiuli. Padarei viską, kad ši kova persikeltų į Ameriką ir britų sirgaliai negalėtų jos pamatyti savo šalyje. Metas su tuo susitaikyti“, – pareiškė jis.
D. White'as anksčiau ne kartą tvirtino, kad žino, kur vyks T. Fury ir A. Joshua dvikova, ir užtikrintai kalbėjo apie Niujorko „Madison Square Garden“. Birželį vykusioje spaudos konferencijoje UFC vadovas netgi pareiškė, kad viešai nemeluotų ir nerizikuotų atrodyti kvailai prieš visus.
„Ar manote, kad viešai meluočiau ir atrodyčiau kaip visiškas kvailys prieš visus? Kokia būtų to prasmė?“ – tuomet sakė D. White'as.
Galiausiai jo minima Niujorko arena liko už borto – kova įvyks Didžiojoje Britanijoje.
Vis dėlto naujų klausimų sukėlė tikėtinas kovos laikas. Nors oficialiai nurodyta gruodžio 11-oji, Didžiosios Britanijos žiniasklaida skelbia, kad pagrindinės kovos pradžia gali būti numatyta apie 2 val. nakties iš gruodžio 11-osios į 12-ąją. Tokį laiką lemtų noras pritaikyti renginį JAV televizijos auditorijai.
⏰ EDDIE HEARN ON FURY-JOSHUA TIMINGS— EverythingBoxing | Darshan Desai (@EverythingBoxi2) September 24, 2026
"It's my understanding it will be around 1 am-1:30 am [for the main event] but, again, if it creeps to 2, I don't know. It's quite unique because on a Saturday, boxing would start around 4-5 pm. You're really looking at boxing probably… pic.twitter.com/SKM4Pw1mXU
Tai reiškia, kad į stadioną susirinkę britų sirgaliai kovą galėtų stebėti gerokai po vidurnakčio, o iš arenos išeitų jau paryčiais.
Toks sprendimas kritikuojama dėl to, kad tūkstančiams gerbėjų po renginio gali būti itin sudėtinga grįžti namo. Ypač problematiška gali tapti transporto situacija Kardife.
„Principality“ stadionas yra pačiame miesto centre, o aplink jį gausu barų ir kitų pramogų vietų, tačiau Kardifo apgyvendinimo ir transporto infrastruktūra nėra pritaikyta tokio masto renginiui. Mieste yra gerokai mažiau viešbučių kambarių nei tokiuose Didžiosios Britanijos miestuose kaip Mančesteris, Edinburgas, Liverpulis ar Lidsas.
Be to, jau po kovos gali nevažiuoti dalis traukinių ir autobusų, todėl tūkstančiams žmonių gali tekti ilgai laukti pirmojo rytinio transporto.
Tokios problemos Kardife jau buvo kilusios po ankstesnių didžiųjų bokso renginių. 1993 metais vykusi Franko Bruno ir Lennoxo Lewiso kova prasidėjo apie 1 val. nakties, o 2007-aisiais Joe Calzaghe'o ir Mikkelo Kesslerio dvikova – apie 2 val. Tada po renginių trūko autobusų, traukinių ir taksi, o miesto centre susidarė didžiulės žmonių minios.
Dabar situaciją dar labiau komplikuoja artėjantis Kalėdų laikotarpis. Viešbučių kainos Kardife jau šoktelėjo, o kai kurių kambarių kaina prieš oficialų kovos paskelbimą siekė daugiau nei 500 svarų. Didesni apartamentai buvo siūlomi net už maždaug 2500 svarų.
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