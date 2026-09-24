Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Fury ir Joshua kova dar neprasidėjo, o jau kilo skandalas: Hearnas „pasiuntė“ White'ą

2026-09-24 23:13 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-24 23:13
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dešimtmetį laukta Tysono Fury ir Anthony Joshua akistata pagaliau tapo oficiali, tačiau vos paskelbus apie kovą netruko kilti naujų ginčų. Be organizacinių klausimų, britų bokso gerbėjus ypač papiktino tikėtinas kovos laikas, o A. Joshua atstovaujantis Eddie Hearnas įsivėlė į dar vieną viešą konfliktą su Dana White'u.

Eddie Hearnas | Stop kadras

Dešimtmetį laukta Tysono Fury ir Anthony Joshua akistata pagaliau tapo oficiali, tačiau vos paskelbus apie kovą netruko kilti naujų ginčų. Be organizacinių klausimų, britų bokso gerbėjus ypač papiktino tikėtinas kovos laikas, o A. Joshua atstovaujantis Eddie Hearnas įsivėlė į dar vieną viešą konfliktą su Dana White'u.

REKLAMA
0

T. Fury ir A. Joshua susikaus gruodžio 11 dieną Kardifo „Principality“ stadione. Dvikova bus transliuojama per „Netflix“, o oficialiame pranešime teigiama, kad ją kartu organizuos Turki Alalshikhas ir D. White'as. Būtent pastaroji detalė sukėlė E. Hearno įniršį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šita nesąmonė, susijusi su šia kova... Taip lengvai viso to nepaliksime“, – interviu sakė E. Hearnas.

REKLAMA
REKLAMA

A. Joshua atstovaujantis britas tvirtino, kad pagal sutartį D. White'as negali būti oficialiai įtrauktas į šios kovos organizavimą.

REKLAMA

„Dana White'as negali dalyvauti šioje kovoje. Panašu, kad „Netflix“ negavo šios žinutės. Niekas tarpusavyje nesikalba. Aš kalbuosi su Sela ir Turki: „Ne, Dana White'as nedalyvauja, jūs turite sutartį, kurioje tai aiškiai parašyta, jis nebus spaudos konferencijoje“ ir taip toliau. O tada „Netflix“ praneša, kad kova organizuojama kartu su Dana White'u“, – pyko E. Hearnas.

REKLAMA
REKLAMA

Jis taip pat negailėjo gerokai aštresnių žodžių UFC vadovui ir priminė ilgai trukusį ginčą dėl kovos vietos.

„Kai pamačiau pranešimą, tiesiog negalėjau nustoti juoktis. Tu tikrai sugebėjai įtraukti savo vardą į pranešimą spaudai? Tai taip smulkmeniška. Tu pralaimėjai, bičiuli. Padarei viską, kad ši kova persikeltų į Ameriką ir britų sirgaliai negalėtų jos pamatyti savo šalyje. Metas su tuo susitaikyti“, – pareiškė jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

D. White'as anksčiau ne kartą tvirtino, kad žino, kur vyks T. Fury ir A. Joshua dvikova, ir užtikrintai kalbėjo apie Niujorko „Madison Square Garden“. Birželį vykusioje spaudos konferencijoje UFC vadovas netgi pareiškė, kad viešai nemeluotų ir nerizikuotų atrodyti kvailai prieš visus.

„Ar manote, kad viešai meluočiau ir atrodyčiau kaip visiškas kvailys prieš visus? Kokia būtų to prasmė?“ – tuomet sakė D. White'as.

REKLAMA

Galiausiai jo minima Niujorko arena liko už borto – kova įvyks Didžiojoje Britanijoje.

Vis dėlto naujų klausimų sukėlė tikėtinas kovos laikas. Nors oficialiai nurodyta gruodžio 11-oji, Didžiosios Britanijos žiniasklaida skelbia, kad pagrindinės kovos pradžia gali būti numatyta apie 2 val. nakties iš gruodžio 11-osios į 12-ąją. Tokį laiką lemtų noras pritaikyti renginį JAV televizijos auditorijai.

REKLAMA

Tai reiškia, kad į stadioną susirinkę britų sirgaliai kovą galėtų stebėti gerokai po vidurnakčio, o iš arenos išeitų jau paryčiais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Toks sprendimas kritikuojama dėl to, kad tūkstančiams gerbėjų po renginio gali būti itin sudėtinga grįžti namo. Ypač problematiška gali tapti transporto situacija Kardife.

„Principality“ stadionas yra pačiame miesto centre, o aplink jį gausu barų ir kitų pramogų vietų, tačiau Kardifo apgyvendinimo ir transporto infrastruktūra nėra pritaikyta tokio masto renginiui. Mieste yra gerokai mažiau viešbučių kambarių nei tokiuose Didžiosios Britanijos miestuose kaip Mančesteris, Edinburgas, Liverpulis ar Lidsas.

REKLAMA

Be to, jau po kovos gali nevažiuoti dalis traukinių ir autobusų, todėl tūkstančiams žmonių gali tekti ilgai laukti pirmojo rytinio transporto.

Tokios problemos Kardife jau buvo kilusios po ankstesnių didžiųjų bokso renginių. 1993 metais vykusi Franko Bruno ir Lennoxo Lewiso kova prasidėjo apie 1 val. nakties, o 2007-aisiais Joe Calzaghe'o ir Mikkelo Kesslerio dvikova – apie 2 val. Tada po renginių trūko autobusų, traukinių ir taksi, o miesto centre susidarė didžiulės žmonių minios.

Dabar situaciją dar labiau komplikuoja artėjantis Kalėdų laikotarpis. Viešbučių kainos Kardife jau šoktelėjo, o kai kurių kambarių kaina prieš oficialų kovos paskelbimą siekė daugiau nei 500 svarų. Didesni apartamentai buvo siūlomi net už maždaug 2500 svarų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Anthony Joshua | Scanpix nuotr.
Fury ir Joshua kova – 78 tūkst. žiūrovų talpinančiame stadione: oficialiai paskelbta data ir vieta

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų