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Rosas jaunesnysis turi neįtikėtiną planą: jauniausias UFC čempionas ir pasitraukimas vos 25-erių

2026-09-24 19:04 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-24 19:04
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Vos 21-erių Raulis Rosas jaunesnysis turi ambicingų planų ne tik artimiausiai kovai, bet ir visai savo karjerai. Meksikietis nori pagerinti Jono Joneso rekordą ir tapti jauniausiu UFC čempionu istorijoje, tačiau ilgai sporte pasilikti neketina.

Raulis Rosas | „Stop“ kadras

Vos 21-erių Raulis Rosas jaunesnysis turi ambicingų planų ne tik artimiausiai kovai, bet ir visai savo karjerai. Meksikietis nori pagerinti Jono Joneso rekordą ir tapti jauniausiu UFC čempionu istorijoje, tačiau ilgai sporte pasilikti neketina.

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Šeštadienį R. Rosas jaunesnysis pirmą kartą karjeroje stos į pagrindinę UFC vakaro kovą. „UFC Vegas 121“ turnyre jo laukia akistata su Raoniu Barcelosu. R. Rosui jaunesniajam tai bus jau aštuntoji UFC kova, o pergalė pagrindinėje vakaro dvikovoje, jo manymu, galėtų gerokai priartinti prie didžiojo tikslo.

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„Taip, tai yra mano tikslas. Manau, kad dabar einu geru keliu. Laimėjęs šią pagrindinę kovą, atsidurčiau labai geroje pozicijoje ir galėčiau toliau siekti savo svajonės“, – sakė kovotojas.

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Vis dėlto laiko jam nėra daug. Po kelių savaičių R. Rosas jaunesnysis švęs 22-ąjį gimtadienį, o jauniausio UFC čempiono rekordas priklauso J. Jonesui. Amerikietis 23 metų ir 243 dienų amžiaus iškovojo UFC pussunkio svorio kategorijos čempiono diržą.

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Tai reiškia, kad R. Rosas jaunesnysis turi mažiau nei dvejus metus, kad įveiktų kelią iki UFC titulo itin konkurencingoje 61,2 kg svorio kategorijoje.

„Turiu būti pasiruošęs kovoms, nebijoti rizikuoti, o šį šeštadienį privalau garsiai pareikšti apie save. Neužteks vien pergalės – turiu padaryti pareiškimą“, – teigė R. Rosas jaunesnysis.

Meksikiečio ambicijos nesibaigia UFC čempiono diržu. Jis taip pat turi aiškią viziją, kada norėtų baigti karjerą. R. Rosas jaunesnysis neatmeta galimybės pasitraukti iš sporto vos sulaukęs 25-erių, jei iki to laiko pasieks visus užsibrėžtus tikslus.

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„Jeigu iki 25-erių pasieksiu viską, ką noriu pasiekti karjeroje, tiesiog pasitrauksiu iš sporto. Mano tikslas – iškovoti diržą, kelis kartus jį apginti, išbandyti save pakilus į aukštesnę svorio kategoriją, galbūt net dviem kategorijomis aukščiau. Kai nebeturėsiu tikslų, tiesiog baigsiu karjerą“, – savo planus atskleidė kovotojas.

Tiesa, R. Rosas jaunesnysis pripažino, kad galutinis karjeros taškas nebūtinai bus būtent sulaukus 25-erių.

„Tai gali būti 26, 27 ar 28 metai. Tiesiog sakau, kad kai pasieksiu visus savo tikslus, tada pasitrauksiu“, – pridūrė jis.

Šį turnyrą „Go3“ televizija tiesiogiai transliuos sekmadienį nuo 3 val. nakties.

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