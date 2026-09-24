„Panathinaikos“ sutriuškino „Paris“ ekipą

Atėnų klubas uždavė gerą startą rungtynėms nuo pat jų pradžios. „Paris“ puolimas strigo (5:13), o Guershono Yabuseles ir Issaco Bongos metimai leido „Panathinaikos“ laikyti kontrolę – 18:9. Jau po pirmojo kėlinio skirtumas buvo dviženklis – 31:17.
Just two 🇫🇷 absolutely hooping in Athens.@ThiasLsf x @yabusele28 pic.twitter.com/loQvtjjPVb— EuroLeague (@EuroLeague) September 24, 2026
Sylvainas Francisco jį didino, Mathiasas Lessortas realizavo baudas (38:22), o svečių atakos stipriai strigo. Juodą atkarpą nutraukė Sebastiano Herreros tolimas metimas (26:42), bet tai menkai guodė „Paris“.
Po pertraukos „Panathinaikos“ vėl atitrūko labiau (48:31), o galiausiai ėmė triuškinti oponentus – 55:35. G.Yabusele pataikė dar vieną tritaškį, baudų seriją šeimininkai irgi išnaudojo, pirmaudami 69:44.
Tysonas Etienne‘as, Nadiras Hifi ir Leopoldas Cavaliers sušvelnino skirtumą (52:69), tačiau dėl pergalės Prancūzijos klubas nebekovojo.
S.Francisco buvo vienas PAO vedlių, pelnęs 18 taškų, atlikęs 4 perdavimus per 22 minutes bei rinkęs 18 naudingumo balų. Savo komandoje jis buvo rezultatyviausias.
„Panathinaikos“: Sylvainas Francisco 18 (3/7 trit.), Mathiasas Lessortas 15 (9 atk. kam., 28 n.b.), Guerschonas Yabusele 13 (5 atk. kam.), Kostas Mitoglou 11, Eleftherios Mantzoukas 10.
„Paris“: Tysonas Etienne‘as 17 (4/10 trit.), Nadiras Hifi ir Jaredas Rhodenas – po 11, T.J.Warrenas 9.
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