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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Panathinaikos“ sutriuškino „Paris“ ekipą

2026-09-24 23:12 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-24 23:12
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Atėnų „Panathinaikos“ (1/0) užtikrintai pradėjo sezoną Eurolygoje ir savo sirgalių akivaizdoje 91:72 (31:17, 11:14, 27:13, 22:28) nepasigailėjo Paryžiaus „Paris“ (0/1) klubo.

(EPA-ELTA nuotr.)

Atėnų „Panathinaikos“ (1/0) užtikrintai pradėjo sezoną Eurolygoje ir savo sirgalių akivaizdoje 91:72 (31:17, 11:14, 27:13, 22:28) nepasigailėjo Paryžiaus „Paris“ (0/1) klubo.

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Atėnų klubas uždavė gerą startą rungtynėms nuo pat jų pradžios. „Paris“ puolimas strigo (5:13), o Guershono Yabuseles ir Issaco Bongos metimai leido „Panathinaikos“ laikyti kontrolę – 18:9. Jau po pirmojo kėlinio skirtumas buvo dviženklis – 31:17.

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Sylvainas Francisco jį didino, Mathiasas Lessortas realizavo baudas (38:22), o svečių atakos stipriai strigo. Juodą atkarpą nutraukė Sebastiano Herreros tolimas metimas (26:42), bet tai menkai guodė „Paris“.

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Po pertraukos „Panathinaikos“ vėl atitrūko labiau (48:31), o galiausiai ėmė triuškinti oponentus – 55:35. G.Yabusele pataikė dar vieną tritaškį, baudų seriją šeimininkai irgi išnaudojo, pirmaudami 69:44.

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Tysonas Etienne‘as, Nadiras Hifi ir Leopoldas Cavaliers sušvelnino skirtumą (52:69), tačiau dėl pergalės Prancūzijos klubas nebekovojo.

S.Francisco buvo vienas PAO vedlių, pelnęs 18 taškų, atlikęs 4 perdavimus per 22 minutes bei rinkęs 18 naudingumo balų. Savo komandoje jis buvo rezultatyviausias.

„Panathinaikos“: Sylvainas Francisco 18 (3/7 trit.), Mathiasas Lessortas 15 (9 atk. kam., 28 n.b.), Guerschonas Yabusele 13 (5 atk. kam.), Kostas Mitoglou 11, Eleftherios Mantzoukas 10.

„Paris“: Tysonas Etienne‘as 17 (4/10 trit.), Nadiras Hifi ir Jaredas Rhodenas – po 11, T.J.Warrenas 9.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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