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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Barcelona“ grįžo iš deficito ir įveikė „Anadolu Efes“ Eurolygos starte

2026-09-24 23:33 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-24 23:33
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Eurolygos pirmojo turo susitikime Barselonos „Barcelona“ komanda savų žiūrovų akivaizdoje 89:82 (16:25, 29:19, 18:23, 26:15) patiesė Stambulo „Anadolu Efes“ krepšininkus.

(Scanpix nuotr.)

Eurolygos pirmojo turo susitikime Barselonos „Barcelona“ komanda savų žiūrovų akivaizdoje 89:82 (16:25, 29:19, 18:23, 26:15) patiesė Stambulo „Anadolu Efes“ krepšininkus.

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Įspūdingai dvikovą pradėjusi „Anadolu Efes“ komanda spurtavo 15:0 ir 4-ąją minutę atitrūko – 19:4. „Barcelona“ sugebėjo atsibusti po šalto dušo ir stabilizavo situaciją, o antrajame ketvirtyje atkarpa 10:0 leido deficitą sumažinti iki vieno tikslaus metimo – 34:36. Maža to, Dario Brizuela pirmąją mačo dalį užbaigė dviem tritaškiais, kurie leido įpusėjus mačui jau pirmauti katalonams – 45:44.

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Po didžiosios pertraukos abi komandos žengė koja kojon, todėl rungtynių laimėtojas sprendėsi paskutinėmis minutėmis: 38-ąją Matthew Strazelio tritaškis išvedė Turkijos klubą į priekį (80:79), bet Kevinas Punteris atsakė dvitaškiu, dvitaškį pridėjo ir Aleksandras Balcerowskis – 83:80. Pražangą išprovokavęs Mike‘as Jamesas metė tris baudas, bet realizavo dvi – 82:83. Svarbios šeimininkų atakos metu Justinas Robinsonas įmetė tritaškį (86:82), „Barca“ dar ir sugebėjo apsiginti perimdama kamuolį. Likus 20 sekundžių pergalę įtvirtino A.Balcerowskio baudų metimai.

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„Barcelona“: Dario Brizuela 20 (3/4 tritaškiai), Kevinas Punteris 19 (22 naud. bal.), Aleksandras Balcerowskis, Justinas Robinsonas ir Umoja Gibsonas (6 atk. kam.) po 10.

„Anadolu Efes“: Mike‘as Jamesas 22 (5 rez. perd., 5 kld., 24 naud. bal.), Dario Šaričius 17 (5 atk. kam., 26 naud. bal.), Matthew Strazelis 12 (1/4 tritaškiai).

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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