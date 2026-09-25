Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Vilniaus maratone – dėmesys ir ištiesta pagalbos ranka: „Stengėmės sureaguoti kuo operatyviau“

2026-09-25 18:16 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-25 18:16
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vilniaus maratono trasoje šiemet buvo galima išvysti ne tik gausų būrį bėgikų, bet ir vis daugiau neįgaliųjų sportininkų. Jų iš viso dalyvavo per keturias dešimtis.

Ado Vasiliausko nuotr. | Organizatorių nuotr.

Vilniaus maratono trasoje šiemet buvo galima išvysti ne tik gausų būrį bėgikų, bet ir vis daugiau neįgaliųjų sportininkų. Jų iš viso dalyvavo per keturias dešimtis.

REKLAMA
0

Lietuvos neįgaliųjų federacijos bendruomenėje LNSF visą 42,195 km maratono distanciją įveikė Nerijus Venckus, Nerijus Endriukaitis ir LNSF prezidentas Kęstutis Skučas, pusmaratonį – Jurij Savickij. 5 km bėgime taip pat dalyvavo Triračių sporto asociacijos ir „Paradoksas“ klubo sportininkai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

LNSF prezidentui K. Skučui maratonas tapo ne tik sportiniu iššūkiu, bet ir nedideliu nuotykiu. 23 trasos kilometre jo laukė problema, kuri galėjo užkirsti kelią pasiekti finišą – sprogo sportinio vežimėlio padanga.

REKLAMA
REKLAMA

„Sekėsi galbūt ne taip sklandžiai kaip tikėjausi, nes 23 kilometre man sprogo padanga ir tiesiog pakibau toje vietoje su klausimu – pabaigsiu nuotolį ar ne“, – prisiminė K. Skučas. Vis dėlto istorija tuo nesibaigė. Organizatoriams pavyko pakankamai greitai rasti techninę pagalbą – į trasą atvykę mechanikai pakeitė sportininkui padangą, o K. Skučas galėjo tęsti maratoną.

REKLAMA

„Organizatoriai nustebino, nes jiems pavyko suorganizuoti techninę pagalbą, kuri atvyko ir pakeitė man padangą. Šitas momentas mane tikrai nustebino, kaip ir bendrai visa organizacija – buvo sudarytos geros sąlygos, kurios buvo derinamos su LNSF“, – sakė LNSF prezidentas.

Vilniaus maratono organizatorė Monika Šaltenytė pripažino, kad tokios techninės pagalbos renginio metu organizatoriai iš anksto neturėjo, tačiau sprendimas buvo rastas operatyviai.

REKLAMA
REKLAMA

„Stengėmės sureaguoti kuo operatyviau. Kažkokios techninės pagalbos renginio viduje neturėjome, bet paskambinome pažįstamiems mechanikams iš dviračių parduotuvės, jie greitai sureagavo, atvyko ir pakeitėme padangą. Čia toks išskirtinis atvejis, kuris priverčia pagalvoti ateityje. Laimei, šiais metais susitvarkėme gerai, viskas buvo puikiai“, – pasakojo M. Šaltenytė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vis daugiau galimybių sportuoti kartu

Pasak K. Skučo, svarbiausia ne vien pats faktas, kad neįgalieji gali dalyvauti maratone, bet ir tai, kad jie tampa bendros renginio atmosferos dalimi.

Lietuvoje praeityje turėjome gerą situaciją. Anksčiau būdavo rengiamas maratonas „Europos centras Vilnius“, jame buvome pilnai integruojami, pati trasa buvo mums prieinama. Aišku, neišvengiama buvo ir senamiesčio grindinio dalis, bet jos nebuvo tiek daug. Galima sakyti, kad dabar vėl grįžtame į tą situaciją, kurioje vėl tampame integruojami, dėl to labai smagu“, – teigė K. Skučas.

REKLAMA

Sportininkas išskyrė ir pagalbą trasoje. Neįgaliuosius dalyvius lydėjo motociklininkai bei dviratininkai, o iškilus kliūtims buvo galima sulaukti pagalbos.

„Mus taip pat lydėjo motociklininkai, dviratininkai, kliūtys buvo įveikiamos, tad galima sakyti, jog buvome integruoti tikrąja to žodžio prasme, o tas mano nuotykis su padanga puikiai iliustravo organizatorių operatyvumą“, – sakė jis.

REKLAMA

LNSF prezidentas neslėpė, kad Vilniaus maratono atmosfera jam priminė tarptautines varžybas, kuriose yra tekę dalyvauti.

„Esu dalyvavęs tarptautiniuose maratonuose. Ta atmosfera Vilniaus maratone man labai priminė tuos laikus, kai važiuodavau užsienyje – viskas gerai suorganizuota, bendra atmosfera labai įtraukianti. Tai pakelia nuotaiką, motyvuoja ir bendra atmosfera yra labai džiugi“, – pasakojo K. Skučas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šių metų Vilniaus maratono organizatoriai skelbia, kad renginyje dalyvavo daugiau nei 40 neįgaliųjų. Dalyviams su negalia suteikiama galimybė startuoti nemokamai, o maratono ir pusmaratonio distancijose yra atskira sportinių vežimėlių laiko įskaita.

M. Šaltenytė teigė, kad organizatoriai taip pat stengiasi gerinti renginio infrastruktūrą ir suteikti galimybę dalyvauti tiek savarankiškai, tiek su lydinčiu žmogumi.

REKLAMA

„Šiais metais turėjome virš 40 neįgaliųjų dalyvių. Stengiamės kiekvienais metais tobulėti ir pritaikyti neįgaliesiems šį renginį, gerinti infrastruktūrą. Pats renginio miestelis yra Katedros aikštėje, tai stengiamės, kad lokacija taip pat būtų patogi neįgaliesiems“, – sakė organizatorė.

I. Voicechovska: „Šiemet buvo ypatingai skirtas dėmesys“

Prie neįgaliųjų įtraukimo į Vilniaus maratoną daug prisideda ir maratonininkė Ingrida Voicechovska. Ji yra viena iš iniciatyvos „Maratonas visiems“ iniciatorių, o oficialiai taip pat koordinuoja „Vilnius bėga“ ir dalyvių su negalia registraciją.

REKLAMA

I. Voicechovska pati Vilniaus maratone bėgo ir šiemet, o jos maratonų patirtis – įspūdinga. Lietuvos sporto enciklopedijos duomenimis, iki 2025 metų pabaigos ji buvo įveikusi 244 maratonus, o maratonų statistikoje minima ir 55 aplankytos šalys bėgant maratonus.

„Esu iniciatorė „Maratonas visiems“. Prieš penkerius metus aš pirmą kartą inicijavau šį dalyvavimą Vilniaus maratone, šiais metais buvo ypatingai skirtas dėmesys, buvo pritraukta daug neįgaliųjų, Vilniaus maratonas suteikė visas sąlygas“, – pasakojo I. Voicechovska.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jos teigimu, vienas svarbiausių šių metų pokyčių – galimybė neįgaliesiems sportininkams startuoti keliomis minutėmis anksčiau už pagrindinį srautą.

„Aš organizuoju, suburiu juos, derinu su maratono organizatoriais, kad leistų anksčiau startuoti. Šiemet buvo leista pirmą kartą neįgaliesiems startuoti anksčiau, tai yra labai svarbu, kad ateityje būtų pritraukti dalyviai iš užsienio“, – sakė maratonininkė.

REKLAMA

Oficialioje Vilniaus maratono informacijoje taip pat nurodoma, kad dalyviams su negalia suteikiamas nemokamas startas, o prireikus – ir nemokamas starto numeris lydinčiam asmeniui.

Po Kauno istorijos – svarbus žingsnis Vilniuje

I. Voicechovskai neįgaliųjų dalyvavimo sporto renginiuose tema šiemet tapo ypač aktuali. Maratonininkė aktyviai kalbėjo ir apie situaciją Kauno maratone, kuriame neįgaliųjų sportininkų dalyvavimas sukėlė diskusijų.

REKLAMA

„Visų miestų maratonai visada mus priimdavo, tik šiemet buvo Kaunas nelabai draugiškas. Mūsų nenorėjo priimti, dar tikėjausi, kad priims, bet deja. Skaudžiausia buvo, kad galvojau, jog vis tiek pavyks sutarti. Sportininkai tikrai nebijo iššūkių, o kai kurie viešoje erdvėje nuskambėję organizatorių žodžiai buvo tikrai negražūs“, – pasakojo I. Voicechovska.

Todėl Vilniaus maratono pasirinktas kelias jai yra svarbus ne tik dėl vienų varžybų.

„Pirmas žingsnis jau yra padarytas, kad startas yra padarytas trimis minutėmis anksčiau. Vilniaus maratonas jau tai daro, tikiuosi, kad į tai atsižvelgs ir kitų miestų maratonai“, – sakė ji.

REKLAMA
REKLAMA

Tikslas – dar daugiau dalyvių iš užsienio

K. Skučas taip pat mato, kur Vilniaus maratonas ateityje galėtų dar labiau tobulėti. Jo nuomone, norint pritraukti daugiau tarptautinio lygio sportininkų su negalia, svarbi būtų pati trasos danga.

„Jei norėtųsi pritraukti dalyvius iš užsienio, reiktų daug dėmesio skirti trasai, kad ji būtų kiek greitesnė važiuoti vežimėliais, nes daugelis dalyvių vis tiek dalyvauja tam, kad pasiektų geresnį rezultatą. O visą kitą – buvo puiku“, – savo pastebėjimu dalijosi LNSF prezidentas.

Organizatoriai jau planuoja kitų metų renginį. M. Šaltenytė teigė, kad siekiama ne tik didinti dalyvių skaičių, bet ir dar labiau pritaikyti renginio infrastruktūrą.

„Po varžybų teko bendrauti su neįgaliaisiais sportininkais, atsiliepimai labai geri, žmonės buvo laimingi. Mūsų, kaip organizatorių, tikslas yra kurti patirtį. Tikimės, kad ta bendruomenė dar augs ateityje“, – sakė ji.

„Turime planų ateičiai, tikimės kitais metais turėti daugiau dalyvių iš užsienio. Iš renginio infrastruktūros pusės planuojame dar labiau integruoti bendruomenę. Žinoma, iš trasos pusės yra neišvengiamas senamiesčio grindinys, bet pasistengsime jį sumažinti ir rasti kuo daugiau kompromisinių variantų“, – pridūrė M. Šaltenytė.

REKLAMA

Tuo metu K. Skučas pabrėžia, kad neįgaliųjų įsitraukimas į bendrus sporto renginius vyksta palaipsniui, tačiau svarbiausia – sudaryti realias sąlygas dalyvauti.

„Neįgaliesiems apskritai sportas yra vienas iš tikslų įveikti įvairias kliūtis. Tas dalyvavimas, įsitraukimas dalyvaujant kartu su bėgikais yra daug naudos duodantis renginys. Procesai vyksta. Aišku, galbūt norėtųsi didesnio aktyvumo, bet šiai dienai neturiu kažkokių pretenzijų, kad per mažai žmonių įsijungia. Jei matysime, kad tie renginiai bus pritaikyti neįgaliesiems, tas įsitraukimas bus tik dar didesnis“, – teigė LNSF prezidentas.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų