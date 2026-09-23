Djokovičiaus fizioterapeutas atskleidė, kas vyksta už uždarų durų: „Niekada nemačiau nieko panašaus“

C. Costa savo patirtimi pasidalijo Portugalijos tinklalaidėje, kurią veda buvęs Joao Sousos treneris Frederico Marquesas.
„Niekada nemačiau nieko panašaus į Novaką Djokovičių. Jo vizija, tai, ką jis kiekvieną dieną daro aikštėje, ir jo intensyvumas... Tai neįtikėtina“, – sakė fizioterapeutas.
Pasak jo, N. Djokovičius pastebi net menkiausias smulkmenas.
„Jis atkreipia dėmesį į kiekvieną detalę. Net tai, kiek laiko užtrunka paduoti jam rankšluostį. Jeigu kažkas vyksta ne taip, kaip suplanuota, atsiranda tam tikra trintis. Jis netgi kuria įvairius testus komandai, kad išsiaiškintų, ar mes iš tikrųjų ieškome geriausių atsistatymo būdų ir taikome efektyviausią gydymą. Pavyzdžiui, jis mūsų paklausė, kodėl Jannikas Sinneris atlieka akių treniruotes, o mes to nedarome“, – pasakojo C. Costa.
Fizioterapeutas teigė pats nuolat besistengiantis mokytis ir domėtis naujovėmis.
„Stengiuosi nuolat sekti naujoves. Net lankau kitų sporto šakų fizioterapeutų kursus, nes noriu mokytis iš kitų sporto šakų. Tačiau kartais Novaką persirengimo kambaryje sudomina vaizdo įrašai ar tai, ką daro kiti žaidėjai, ir jis iš karto klausia, kodėl mes to nedarome. Nuolat ieškome būdų, kaip tobulėti“, – sakė jis.
C. Costa taip pat prisiminė 2024 metų Paryžiaus olimpines žaidynes, kuriose N. Djokovičius iškovojo olimpinį aukso medalį.
„Jo paskutinis didelis pasiekimas buvo olimpinės žaidynės. Dabartinis jo treneris Viktoras Troickis sakė, kad Novakas visada buvo visiškai kitoje kategorijoje. Jis pats atlieka mobilumo pratimus ir daro dalykus, apie kuriuos mes net nežinome. Kai jis nusprendė, kad turi laimėti aukso medalį, viskas buvo suplanuota iki smulkiausių detalių. Jis to režimo laikėsi nuo prabudimo iki užmigimo“, – pasakojo fizioterapeutas.
Pasak C. Costos, ypatingas N. Djokovičiaus dėmesys skiriamas atsistatymui ir lankstumui, tačiau net treniruotėse serbas elgiasi taip, tarsi žaistų tikrus mačus.
„Jis labai daug dėmesio skiria atsistatymui ir lankstumui. Jo treniruotės primena tikrus mačus. Niekada nemačiau nieko panašaus pas kitą žaidėją. Intensyvumas ir dėmesys kiekvienai detalei yra tokie patys“, – teigė specialistas.
C. Costa taip pat pabrėžė, kad N. Djokovičiaus charakterį iš dalies formuoja jo serbiškos šaknys.
„Serbai pasižymi savitu intensyvumu. Kartais tai, kaip jie išreiškia emocijas, yra jų kultūros dalis. Tiesiog tokie jie yra. Novako asmenybė yra stipresnė nei daugumos. Jo charakteris ir intensyvumas treniruotėse labai skiriasi nuo to, ką įprastai matai. Būtent tai ir daro jį tokiu, koks jis yra. Jis turi tam tikrą mąstyseną, leidžiančią savo techninį ir taktinį žaidimą pakelti į kitą lygį“, – sakė N. Djokovičiaus fizioterapeutas.
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