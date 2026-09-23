Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Djokovičiaus fizioterapeutas atskleidė, kas vyksta už uždarų durų: „Niekada nemačiau nieko panašaus“

2026-09-23 20:52 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-23 20:52
Pridėkite kaip šaltinį Google

Su Novaku Djokovičiumi dirbantis fizioterapeutas Carlosas Costa papasakojo apie išskirtinį serbo požiūrį į darbą, treniruotes ir atsistatymą. Anksčiau su Ana Ivanovič, Tommy Haasu, Kevinu Andersonu, Dominicu Thiemu bei Andrejumi Rubliovu dirbęs specialistas teigė, kad tokio atsidavimo nėra matęs nė pas vieną kitą tenisininką.

Novakas Djokovičius | EPA nuotr.

Su Novaku Djokovičiumi dirbantis fizioterapeutas Carlosas Costa papasakojo apie išskirtinį serbo požiūrį į darbą, treniruotes ir atsistatymą. Anksčiau su Ana Ivanovič, Tommy Haasu, Kevinu Andersonu, Dominicu Thiemu bei Andrejumi Rubliovu dirbęs specialistas teigė, kad tokio atsidavimo nėra matęs nė pas vieną kitą tenisininką.

REKLAMA
0

C. Costa savo patirtimi pasidalijo Portugalijos tinklalaidėje, kurią veda buvęs Joao Sousos treneris Frederico Marquesas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Niekada nemačiau nieko panašaus į Novaką Djokovičių. Jo vizija, tai, ką jis kiekvieną dieną daro aikštėje, ir jo intensyvumas... Tai neįtikėtina“, – sakė fizioterapeutas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jo, N. Djokovičius pastebi net menkiausias smulkmenas.

„Jis atkreipia dėmesį į kiekvieną detalę. Net tai, kiek laiko užtrunka paduoti jam rankšluostį. Jeigu kažkas vyksta ne taip, kaip suplanuota, atsiranda tam tikra trintis. Jis netgi kuria įvairius testus komandai, kad išsiaiškintų, ar mes iš tikrųjų ieškome geriausių atsistatymo būdų ir taikome efektyviausią gydymą. Pavyzdžiui, jis mūsų paklausė, kodėl Jannikas Sinneris atlieka akių treniruotes, o mes to nedarome“, – pasakojo C. Costa.

REKLAMA

Fizioterapeutas teigė pats nuolat besistengiantis mokytis ir domėtis naujovėmis.

„Stengiuosi nuolat sekti naujoves. Net lankau kitų sporto šakų fizioterapeutų kursus, nes noriu mokytis iš kitų sporto šakų. Tačiau kartais Novaką persirengimo kambaryje sudomina vaizdo įrašai ar tai, ką daro kiti žaidėjai, ir jis iš karto klausia, kodėl mes to nedarome. Nuolat ieškome būdų, kaip tobulėti“, – sakė jis.

REKLAMA
REKLAMA

C. Costa taip pat prisiminė 2024 metų Paryžiaus olimpines žaidynes, kuriose N. Djokovičius iškovojo olimpinį aukso medalį.

„Jo paskutinis didelis pasiekimas buvo olimpinės žaidynės. Dabartinis jo treneris Viktoras Troickis sakė, kad Novakas visada buvo visiškai kitoje kategorijoje. Jis pats atlieka mobilumo pratimus ir daro dalykus, apie kuriuos mes net nežinome. Kai jis nusprendė, kad turi laimėti aukso medalį, viskas buvo suplanuota iki smulkiausių detalių. Jis to režimo laikėsi nuo prabudimo iki užmigimo“, – pasakojo fizioterapeutas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak C. Costos, ypatingas N. Djokovičiaus dėmesys skiriamas atsistatymui ir lankstumui, tačiau net treniruotėse serbas elgiasi taip, tarsi žaistų tikrus mačus.

„Jis labai daug dėmesio skiria atsistatymui ir lankstumui. Jo treniruotės primena tikrus mačus. Niekada nemačiau nieko panašaus pas kitą žaidėją. Intensyvumas ir dėmesys kiekvienai detalei yra tokie patys“, – teigė specialistas.

REKLAMA

C. Costa taip pat pabrėžė, kad N. Djokovičiaus charakterį iš dalies formuoja jo serbiškos šaknys.

„Serbai pasižymi savitu intensyvumu. Kartais tai, kaip jie išreiškia emocijas, yra jų kultūros dalis. Tiesiog tokie jie yra. Novako asmenybė yra stipresnė nei daugumos. Jo charakteris ir intensyvumas treniruotėse labai skiriasi nuo to, ką įprastai matai. Būtent tai ir daro jį tokiu, koks jis yra. Jis turi tam tikrą mąstyseną, leidžiančią savo techninį ir taktinį žaidimą pakelti į kitą lygį“, – sakė N. Djokovičiaus fizioterapeutas.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų