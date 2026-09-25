Mantas Gryba Batumyje pagerino asmeninį rekordą

Vaikinų varžybų trumpojoje programoje lietuvis buvo 26-as (38,58 balo), o laisvojoje programoje taip pat liko paskutinis, bet pasiekė karjeros rekordą – 69,21 balo. Bendroje įskaitoje M. Gryba liko 26-as (107,79).
Nugalėjo šveicaras Eanas Weileris (221,72). Jis aplenkė du japonus – laisvosios programos laimėtoją Hayato Okazaki (217,27) bei geriausiai trumpąją programą atlikusį Seną Takahashi (214,87).
Šeštadienį merginų varžybas baigs Gabrielė Juškaitė. Ji po trumposios programos rikiuojasi 13-a.
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