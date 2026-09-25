Fergusonas pratrūko prieš kovą Majamyje: „Jūs čia viską gadinate“

T. Fergusonas šeštadienį Majamyje gins „Misfits“ vidutinio svorio kategorijos čempiono diržą. Jo varžovu tapo paskutinę minutę į kovą įtrauktas Mahmoudas Sebie.
Prieš renginį vykusioje spaudos konferencijoje netrūko chaoso – dalyviai kelis kartus vos nepradėjo muštynių, skambėjo įžeidinėjimai, o vienas iš boksininkų net pasisavino varžovo merginą. Tokių scenų fone T. Fergusonas paėmė mikrofoną ir išsakė savo nuomonę.
„Aš pats save reprezentuoju labai gerai. Išeinu į ringą ir man nereikia būti „influenceriu“ ar kurstyti viso šito mėšlo. Mano vaikai turėjo išeiti, nes jūs čia viską gadinate. Norite visa tai daryti dėl peržiūrų ir dėmesio? Įsivaizduokite, kaip jūsų vaikai vėliau žiūrės į šitą šūdą. Štai kas yra blogiausia“, – pareiškė amerikietis.
Netrukus į jo žodžius sureagavo „influenceris“ Dad, kuris turnyre susikaus su Cherdleysu.
„Tu kalbi apie mane, Tony?“ – paklausė jis.
„O taip. Po to dar ir tavo subinę išspardysiu. Rimtai. Tau tai nerūpi. Pažiūrėk, šie žmonės, kurie žiūri tavo turinį, vieną dieną vadovaus šaliai“, – atsakė T. Fergusonas.
Majamio renginyje pasirodys ir dar vienas buvęs UFC čempionas. Dviejose svorio kategorijose UFC titulą laimėjęs Henry Cejudo pagrindinėje vakaro kovoje debiutuos „Misfits Boxing“ organizacijoje, kur jo laukia Wanna Waltonas.
T. Fergusonas, ilgus metus praleidęs UFC, taip pat palygino šios organizacijos ir „Misfits Boxing“ spaudos konferencijas.
„Aš ką tik sakiau Henry, kad UFC ar kitur mes niekada nematome tokių dalykų. Sėdėjau su ausinėmis, klausiausi geros muzikos ir meldžiausi. Manau, net kalbėjau rožinį. Meldžiausi už visus čia esančius žmones, kad jie atrastų šiek tiek ramybės. O šiaip aš čia tam, kad kovočiau. Aš čia tam, kad boksuočiausi“, – sakė T. Fergusonas.
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