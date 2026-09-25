Medicininiai svėrimai: Maslobojevas svėrė mažiau nei Dirkstys

Penktadienio rytą, nuo 9:00 val., portale „Sportas.lt“ galite tiesiogiai sekti medicininių svėrimų procedūrą ir karščiausius rezultatus.
Pirmieji procedūrą sėkmingai užbaigė profesionalaus bokso atstovai. Į ringą po ilgos pertraukos sugrįžtantis Eimantas Stanionis svarstyklėse užfiksavo 67,6 kg svorį, o jo varžovas iš Pietų Afrikos Respublikos Kaine'as Fourie svėrė 67,7 kg. Abu kovotojai be problemų tilpo į numatytą 68 kg (150 svarų) kategorijos limitą, todėl oficialiai patvirtinta, kad jų dešimties raundų akistata įvyks pagal planą.
Taip pat atskleista, kad šiai kovai organizatoriai numatė atsarginį kovotoją – 36-erių albanas Sherifas Morina (16-1, 9 nokautai) sėkmingai užfiksavo 67,95 kg svorį.
Didžiausias ažiotažas gaubia pagrindinės vakaro dvikovos dalyvius – Sergejų Maslobojevą ir Dominyką Dirkstį, kurie susikaus svorio kategorijoje iki 94 kilogramų. Šios kovos kontraktas išsiskiria unikalia rehidratacijos išlyga: penktadienio rytą abu kovotojai privalėjo tilpti į 94 kg limitą, tačiau rytoj, kovos dieną, S. Maslobojevo lauks pakartotinis svėrimas, kurio metu jo svoris negalės viršyti 100 kg ribos.
Svėrimų metu S. Maslobojevas svėrė 93,1 kg, o D. Dirkstys buvo šiek tiek sunkesnis ir užfiksavo 93,55 kg svorį.
Nesklandumų neišvengta fiksuojant 50 tūkst. eurų vertės aštuntuko turnyro dalyvių rezultatus. Svorio kategorijos iki 81 kg ketvirtfinaliui besiruošiantis turkas Isa Gocmenas svarstyklėse užfiksavo 82,05 kg ir gerokai viršijo leistiną ribą (UTMA turnyruose leidžiama 300 gramų paklaida). Turkas gavo dvi valandas papildomo laiko numesti trūkstamą svorį, kad kova su Ričardu Kuliu (80,6 kg) galėtų įvykti.
Visgi po maždaug valandos dar kartą svėręsis I. Gocmenas jau užfiksavo 81 kg ir jo kova buvo patvirtinta.
Taip pat oficialiai patvirtinta, kad Dovydo Rimkaus ir Aleksandro Akanovičiaus akistata (svorio kategorija iki 81 kg) taps rezervine aštuntuko turnyro kova – D. Rimkaus ir A. Akanovičiaus poros laimėtojas gautų šansą žengti į pusfinalį.
Visos turnyro kovos ir kovotojų svoriai:
Sergejus Maslobojevas (4-0 UTMA, 93,1 kg) – Dominykas Dirkstys (13-2 UTMA, 93,55 kg) | svorio kategorija iki 94 kg, kikboksas
Eimantas Stanionis (16-1 prof. boksas, 67,6 kg) – Kaine Fourie (13-2-2 prof. boksas, 67,7 kg) | svorio kategorija iki 150 svarų (iki 68 kg), boksas
Martynas Danius (2-1 UTMA, 66,55 kg) – Khyzer Hayatas (2-0 UTMA, 66,4 kg) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas
Dovydas Levickis (6-2 UTMA, 63,3 kg) – Modestas Žmuidina (1-0 UTMA, 63,3 kg) | svorio kategorija iki 63,5 kg, kikboksas
Tomas Banskis (4-0 UTMA, 80,9 kg) – Mantvydas Perednis (5-3 UTMA, 80,3 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas
Ričardas Kulis (1-0 UTMA, 80,6 kg) – *Isa Gocmenas (1-1 UTMA, 81 kg (pirmas svėrimas – 82,05 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas
Oskaras Buinickas (0-2-2 UTMA, 80,4 kg) – Rodrigo Mineiro (0-0 UTMA, 80,8 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas
Deividas Jemeljanovas (3-1 UTMA, 80,75 kg) – Arnoldas Misiūnas (3-3-2 UTMA, 81,2 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas
Deividas Danyla (4-3 UTMA, 67,3 kg) – Evaldas Balsys (4-1 UTMA, 66,6 kg) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas
Ignas Pauliukevičius (6-1 UTMA, 94,4 kg) – Modestas Juodpusis (1-2 UTMA, 94,95 kg) | svorio kategorija iki 95 kg, kikboksas
Nauris Lukošiūnas (0-2 UTMA, 74,6 kg) – Wojciech Kosowski (0-0 UTMA, 74,6 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas
Naglis Kanišauskas (3-1 UTMA, 90,6 kg) – Dovydas Girdzevičius (0-1 UTMA, 90,45 kg) | svorio kategorija iki 91 kg, kikboksas
Dovydas Rimkus (6-6 UTMA, 79,8 kg) – Aleksandr Akanovič (0-0 UTMA, 80,85 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas / rezervinė aštuntuko kova
Deividas Žamba (4-0 UTMA, 63,4 kg) – Romualdas Auga (2-3 UTMA, 63,75 kg) | svorio kategorija iki 63,5 kg, kikboksas
Žygimantas Kiudelis (1-4 UTMA, 63,1 kg) – Milanas Majauskas (0-1 UTMA, 63,45 kg) | svorio kategorija iki 63,5 kg, kikboksas
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