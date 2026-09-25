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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Pozityvus Valančiūnas: apie sugrįžimą, pramuštą nosį ir stiprius komandos ryšius

2026-09-25 08:50 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-25 08:50
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Kauno „Žalgiris“ (1/0) išvykoje 83:77 nugalėjo Belgrado „Crvena Zvezda“ (0/1) ir sėkmingai atidarė Eurolygos sezoną.

J.Valančiūnas sugrįžo į Eurolygą (Žalgirio nuotr.)
GALERIJA (25)

Kauno „Žalgiris“ (1/0) išvykoje 83:77 nugalėjo Belgrado „Crvena Zvezda“ (0/1) ir sėkmingai atidarė Eurolygos sezoną.

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Po 15 metų į turnyrą grįžęs Jonas Valančiūnas tapo efektyviausiu žalgiriečiu – 22 minutės, 13 taškų (6/9 dvitaškių, 1/1 baudos metimo), 8 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, 3 blokai, klaida, pražanga ir 24 naudingumo balai.

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Uteniškis apžvelgė pagrindinius pergalės aspektus bei palygino fiziškumą abipus Atlanto.

„Svarbiausia pergalė. Sunkiai, tikrai sunki pergalė, vargome. Jie žaidė gerai, mes – irgi, buvo geros rungtynės. Džiugu, kad tokioje atmosferoje, tokiose sunkiose rungtynėse pavyko pasiekti pergalę ir judame toliau. Aišku, džiugina, super, bet tai tik viena iš daugelio“, – teigė J.Valančiūnas.

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– Pirmame kėlinyje dominavote po krepšiu, ta atmosfera irgi užkaitino?

– Nieko nesakau, nenoriu labai girti, bet tikrai girdisi, kur žaidi.

– Jus patį išprovokavus pražangą nušvilpinėjo?

– Ne, tai viskas gerai. Dalis rungtynių, bus nušvilpimų ne vienas. Nežiūri į tuos dalykus, eini ir žaidi.

– Dukart gavote į nosį, tikrinote ar nelūžo. Ką nustatėte?

– Pats nieko nenustatysiu, padarys tyrimus ir žiūrėsiu.

(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Eurolyga: „Crvena Zvezda“ – „Žalgiris“

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– Kodėl po to galingo pirmo kėlinio komanda kiek išsiderino?

– Jie gerai žaidė, mes gerai žaidėme. Sunkios rungtynės. Nebuvo, kad viena komanda dominavo visas rungtynes, tikrai sunkios rungtynės.

– Kas leido sustabdyti varžovus, kai jie lygindavo rezultatą?

– Likome kartu, žinojome, ką darome. Ėjome pagal trenerio planą, ką ginamės, kaip puolame, tai ir padėjo likti rungtynėse. Nereikėjo nieko kito ieškoti.

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– Stipriai skiriasi fiziškumas NBA ir Eurolygoje?

– Skiriasi ar nesiskiria, nežinau, čia fiziškai žaidžia. Nėra didelio skirtumo, krepšinis dabar visur yra fiziškas ir greitas.

– Po keleto skubotų tritaškių atrodė, kad buvo galima jūsų paieškoti po krepšiu. Kiek dar trūksta toks kantrybės laikantis plano?

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– Tai žinai, mes dar mokomės. Tritaškiai, būtume sakę, labai geri metimai, bet neįkrito, todėl dabar atrodo skuboti. Pirmos rungtynės tikrai nervingos, neeilinėje atmosferoje žaidžiame, tikrai nėra lengva. Viskas gerai, einame gera linkme, manau, tik reikia išlaikyti.

– Kur šiuo metu yra didžiausia „Žalgirio“ stiprybė?

– Mes žaidžiame kartu, padedame vienas kitam. Būna sunkių momentų, būna ir lengvesnių. Nepasikeliame ir nenusileidžiame per daug. Vienas kitą palaikome, kai reikia, ir velnių duodame bei einame tolyn. Gera „chemistry“.

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