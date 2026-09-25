Pažymiai „Žalgirio“ žaidėjams: solidus Valančiūnas ir klaustukai dėl Edwardso

Rungtynės Serbijos sostinėje vyko permainingai, tačiau po pertraukos žalgiriečiams pavyko pagerinti gynybą, o ir užtikrintumo žalgiriečių veiksmuose buvo daugiau.
Portalas Krepsinis.net apžvelgė individualų žalgiriečių pasirodymą šiame mače ir įvertino jį pažymiais.
#0 Sterlingas Brownas (16 min., 10 tšk., 2 atk. kam., 1 blk., 11 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Abiejų komandų treneriai tiek prieš rungtynes, tiek po jų akcentavo energiją ir kad būtent ji šiame mače taps svarbiausiu faktoriumi. „Žalgirio“ naujokas tos energijos davė ir svarbiausia, kad jos buvo abejose aikštės pusėse. Dvi geros S.Browno pagalbos, du perimti kamuoliai yra tos smulkmenos, kurios turėjo daug įtakos rungtynių tėkmei. Gerai legionierius jautėsi ir puolime, kur baudė varžovus tritaškiais, o rungtynių pabaigoje S.Brownas įtvirtino ir savo kaip itin patikimo baudų metiko statusą.
Williamsas-Gossas
#1 Nigelas Williamsas-Gossas (25 min., 14 tšk., 2 atk. kam., 6 rez. per., 2 per. kam., 3 kld., 14 naud. bal.). Įvertinimas – 9.
Po mačo T.Masiulis atskleidė, kad paskutinėmis rungtynių sekundėmis N.Williamsas-Gossas susižeidė ir dėl to yra išties neramu. „Žalgirio“ priklausomybė nuo šio gynėjo yra milžiniška ir be jo puolimas stipriai stagnavo. Amerikietis vėl parodė, kad ir abiejų aikštės pusių žaidėjas ir gynyboje rodė pavyzdį kaip reikia įsikabinti į tiesioginį oponentą bei eiti per užtvaras. Šio žaidėjo sprendimai antroje rungtynių pusėje leido žalgiriečiams šiek tiek atitrūkti ir įtvirtinti savo pranašumą, o jo perdavimai J.Valančiūnui yra tai, kas šių metų Kauno komandos puolime gali versti sunkiai stabdoma jėga.
#3 Carsenas Edwardsas (16 min., 13 tšk., 2 per. kam., 1 kld., 4 naud. bal.). Įvertinimas – 4.
Nors rungtynes amerikietis pradėjo pataikydamas du tritaškius, o pačioje rungtynių pabaigoje taškais iš po krepšio praktiškai ir uždarė mačą, tačiau bendras įspūdis kelia klausimų. Iš pradžių į akis krito C.Edwardso gynyba, kur jis strigo už užtvarų ir Ch.Jonesas už tai baudė negailestingai. Vėliau amerikietis klydo ir asmeninėje gynyboje bei užsidirbo greitą antrą pražangą. Sugrįžęs į aikštę C.Edwardsas ėmė skubėti ir nesėkmingai ėmėsi iniciatyvos. Jo metimai skriejo pro šalį ir nors rungtynes jis baigė su 13 taškų, tačiau produktyvumo stipriai trūko.
Tubelis
#10 Ąžuolas Tubelis (27 min., 10 tšk., 12 atk. kam., 4 rez. per., 1 per. kam., 1 kld., 1 blk., 23 naud. bal.). Įvertinimas – 9.
Jau pirmąjį šio sezono mačą Ą.Tubelis baigė su dvigubu dubliu, prie kurio dar galima pridėti ir 4 rezultatyvius perdavimus. Aukštaūgis puikiai stumdėsi baudos aikštelėje ir rinkosi kamuolius abejose pusėse, o vienintelė jo problema buvo prasta progų realizacija. Aukštaūgis prametė du tritaškius, sykį neužsibaigė iš idealios situacijos po krepšiu, o ir rungtynių pabaigoje prametė nors i praėjo į stiprią ranką. Vis tik pati žaidėjo energija ir kovingumas buvo aukštame lygyje, o būtent šie aspektai ir nulėmė kauniečių sėkmę Belgrade.
#12 Maodo Lo (12 min., 3 tšk., 4 atk. kam., 3 rez. per., 3 kld., 4 naud. bal.). Įvertinimas – 4.
Vokiečio pradžia buvo labai sudėtinga. Gynėjas tiesiog neatlaikė varžovų fiziškumo ir spaudimo. Tai virto trimis klaidomis, kurių dalis leido varžovams rinktis pigius taškus. Vis tik toks startas gynėjo neišmušė ir po pertraukos jis jau turėjo geresnių momentų. Gynėjas pataikė svarbų tritaškį, o vienu metu jo sąskaitoje buvo ir penki taškai, tačiau po peržiūros teisėjai du taškus iš gynėjo ir „Žalgirio“ tiesiog atėmė.
#14 Dustinas Sleva (14 min., 7 tšk., 3 atk. kam., 1 per. kam., 6 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Per vieną ataką D.Sleva sugebėjo parodyti tai už ką yra vertinamas. Jis sugebėjo atkovoti kamuolį puolime, o vėliau tą patį išpuolį jis užbaigė tiksliu tolimu metimu. Amerikietis vėl buvo kovingumo pavyzdys, tačiau šįkart problemos gynyboje taip pat krito į akis. Perimetre žalgirietis keliskart buvo atakuojamas ir sustovėti D.Slevai nepavyko. Galima paminėti ir pramestus baudų metimus – žalgirietis pataikė vos 1 baudą iš 4 bandymų.
Valančiūnas
#17 Jonas Valančiūnas (13 tšk., 8 atk. kam., 2 rez. per., 1 kld., 3 blk., 24 naud. bal.). Įvertinimas – 9.
Tikrai buvo neramu, kaip J.Valančiūnas atrodys savo sugrįžimo į Eurolygą rungtynėse, tačiau prisistatymas tikrai pavyko. Jau susitikimo pradžioje žalgirietis dominavo baudos aikštelėje ir rinko taškus. Firminis lietuvio pagąsdinimas prigavo J.Motley, kuriam mačas prieš „Žalgirį“ virto tiesiog tragišku. Gynyboje J.Valančiūnas dažnai buvo įtraukiamas į „2 prieš 2“ situacijas, tačiau ši problema buvo ryškiausia pirmajame kėlinyje. Baudos aikštelėje J.Valančiūno dydis veikė ir jis sugebėjo blokuoti net 3 varžovų metimus.
#22 Marekas Blaževičius (13 min., 5 tšk., 2 atk. kam., 3 kld., 0 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Su savosiomis užduotimis M.Blaževičius susitvarkė visai neblogai. Iki aukštesnio pažymio šiek tiek trūksta, kadangi buvo ir pražanga puolime, ir neatsikovotas kamuolys po savuoju krepšiu, ir keli pramesti metimai, bet bendras vaizdas tikrai nebuvo prastas. M.Blaževičius visai neblogai tvarkėsi gynyboje net ir išsikeitęs perimetre, o puolime buvo gana universalus. Kol kas įspūdis toks, kad su antro centro funkcijomis M.Blaževičius tikrai gali susitvarkyti.
#40 Marius Grigonis (12 min., 2 tšk., 2 rez. per., 1 kld., 1 blk., 0 naud. bal.). Įvertinimas – 4.
Gynėjas šįkart šiek tiek krito iš konteksto ir varžovų gynėjų spaudimas tam turėjo nemažai įtakos. M.Grigonis nemažai žaidė su kamuoliu, o Belgrado perimetro žaidėjai tikrai kokybiškai spaudė žalgiriečius. Gynėjas keliskart bandė imtis iniciatyvos, tačiau trūko aštrumo ir užsibaigimo. Vis tik panašu, kad M.Grigonis šį sezoną gali būti tas žmogus, kuris dėl savo universalumo gali kamšyti „Žalgirio“ žaidimą ir jo patirtis tam turėtų stipriai padėti.
#51 Arnas Butkevičius (24 min., 0 tšk., 6 atk. kam., 1 rez. per., 2 per. kam., 6 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Jau esame įpratę, kad A.Butkevičiui kamuolio nereikia. Rungtynės Serbijoje tapo dar vienu puikiu to pavyzdžiu. Nors keliskart puolėjas pametė savo žaidėjų įkirtimus be kamuolio, tačiau bendras jo darbas gynyboje buvo išties puikus. Žalgirietis buvo agresyvus ir vaidino svarbų vaidmenį tame žemame penkete, kadangi rinkosi kamuolius baudos aikštelėje, puikiai bėgo į greitą puolimą bei sugebėjo perimti du kamuolius. Panašu, kad ir šių metų „Žalgiryje“ funkcijas A.Butkevičius turės labai panašias.
Ulanovas
#92 Edgaras Ulanovas (16 min., 6 tšk., 1 atk. kam., 1 kld., 7 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Kai buvo labai sunku būtent E.Ulanovas šiek tiek tiek truktelėjo „Žalgirį“. Patyręs puolėjas puikiai provokavo varžovų pražangas ir rinko taškus baudų metimais. Žalgirietis šiame mače viso išprovokavo net 7 oponentų pražangas ir visus taškus surinko būtent baudomis. Gaila, kad pora jo metimų „iš žaidimo“ skriejo pro šalį, bet sezoną kapitonas pasitiko geros sportinės formos ir tai jautėsi ir gynyboje, kur E.Ulanovas buvo vienas iš patikimesnių komandos žaidėjų.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.