Valančiūno sugrįžimu pasidžiaugęs Masiulis nerimavo dėl Williamso-Gosso: „Daktarai pasakys“

Po rungtynių „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Tomas Masiulis apžvelgė tiek labiausiai nudžiuginusius, tiek nuvylusius savo auklėtinių žaidimo aspektus.
„Tie akcentai gynyboje, ką norėjome daryti, antroje pusėje daugiau žaidėjų tai suprato. Pirmoje pusėje davėme per daug lengvų taškų. Žinojome, kad jie nori bėgti, nori lipti ant lentos, tad per daug lengvų taškų atidavėme. Jei neklystu, 33 taškai pirmoje pusėje buvo „iki bonuso“, reiškia, per lengvai gynėmės, ne agresyviai. Antroje pusėje tai buvo geriau“, – teigė T.Masiulis.
– Pirmame kėlinyje pelnėte 28 taškus, kodėl antrajame komandos puolimas išsibalansavo?
– Gal keitimai, aišku, ir varžovai. Eurolygoje nebūna, kad visas 40 minučių išlaikytum pastovias. Turi būt tam pasiruošęs. Žinojome, kad šitoje arenoje bus pakilimų ir nuopuolių, svarbu išlikti kantriems, išlikti rungtynėse ir lemiamu metu turėti svarbiausius žaidėjus.
– Kiek, dar jaučiate, kad reikės laiko atrasti optimalias rotacijas ir penketukus?
– Norime visus žaidėjus naudoti, sezonas yra neįtikėtinai ilgas. Matome, kad Nigelas jau kažką prisidarė. Nenorime kažko nusodinti, reikia visų žaidėjų. Aišku, gal mums patiems dar sunkiau spręsti, kas su kuo limpa, turime daug variantų. Turime išmokti, bet ir varžovai stiprūs. Pakilimų ir nuopuolių būna.
– Jonas Valančiūnas grįžo į Eurolygą, kaip vertinate jo žaidimą?
– Tikrai gerai, padarė savo darbą. Davė naudos po krepšiu, gynyboje irgi didelis. Kad ir patyręs, kažkokia įtampa jam turėjo būti, kaip čia viskas bus, nes išvažiavo devyniolikos metų ir tik dabar grįžo, keturiolika metų nežaidęs tokio krepšinio. Nori, stengiasi padėti ir man, kaip treneriui, tai yra svarbiausia.
– Ketvirtame kėlinyje nė karto nesuklydote, bet iki tol turėjote 16 klaidų. Kur buvo didžiausia problema?
– Iš spaudimo, Maodo šiek tiek buvo tų klaidų, kai kurie sprendimai, kartais – sunkiai paaiškinamos klaidos. Pirmos rungtynės, įtampa, reikia suprasti visus žaidėjus, o čia išvykoje žaisti nėra lengva. Norisi, kad tų klaidų būtų mažiau, bet kai laimi, jos atrodo gražiau.
– Kur komanda užstrigo palikdama laisvus tritaškius Jaredui Butleriui ir Davidui Krameriui?
– Nežaidėme agresyviau gynyboje. Kaip ir minėjau, pirmoje pusėje „iki bonuso“ praleidome 33 taškus. Turėjome dvi pražangas, bet praleidome Butlerio tritaškį į dešinę pusę praleidome, Carterį, jei gerai prisimenu. Turime pražangų, padaryk jas ir vėl ginamės penki prieš penkis. Tie žaidėjai, kurie buvo komandoje ir pernai, supranta, ko mes norime, bet daro tokias klaidas, tad kažkiek pikta.
– Kiek norisi kantrybės ir žaidimo per J.Valančiūną, kai jis yra aikštelėje?
– Norisi, kai „bonusas“, vieną ataką tikrai gerai sužaidė nugara į krepšį ir išprovokavo baudų metimus. Varžovai jį atakuoja kitais būdais, tad mąstome, ką čia galime padaryti, kaip turime gintis, kaip geriau komandai. Kartais pasiseka tai padaryti, kartais – ne.
– J.Valančiūnas gavo į nosį, Edgaras Ulanovas apibraižytas. Ar fiziškumas peržengė ribas?
– Reikia peržiūrėti rungtynes, bet čia yra Eurolyga, fiziškumas skiriasi nuo LKL. Žaidėjai čia didesni, fiziškesni, tad tai yra normalu. Ne pirmi metai čia žaidžiame, tai laukia ir turime būti tam pasiruošę.
– Ar Eurolygos starto laukimo įtampą nuėmė tai, kad pasiėmėte tašką tokioje išvykoje?
– Sunku pasakyti. Visada sakome, kad naujiems žaidėjams lengviau patikėti tuo, ką mes darome, nes jiems gali būti sunkiau suprasti, jei pralaimėtume. Čia yra vienerios rungtynės, jau laukia dviguba savaitė. Eurolygoje viskas greitai keičiasi, kaip visada sakau, daug nesidžiaugiame, daug neliūdime pralaimėję. Einame ir darome savo darbą, stengiamės būti geresni kiekvieną dieną.
– Ką labiausiai norėtųsi pagerinti šioje sezono stadijoje?
– Žaidėjų sveikatą.
– N.Williamsas-Gossas nepatogiai nusileido, susiėmė už kojos. Kiek tai neramina?
– Atrodo neraminančiai, bet aš čia nieko nežinau. Daktarai pasakys, padarys tyrimus ir bus aiškiau, bet atrodo nelabai gerai.
– Mosesas Wrightas aplankė rungtynes. Jis palaiko ryšį su komanda?
– Kažkur treneriai jau sakė, kad jis bus vadybininkas. Jis nori atvažiuoti, aplankyti, draugų turi ir pats domisi krepšiniu. Geri prisiminimai, geras žmogus, nemažai esame praėję, bet gale tikrai viskas gražiai ir linkiu jam didžiausios sėkmės.
– Kaip Sabenui Lee sekasi grįžinėti?
– Jis bandė ir tikimės, kad kitą savaitę jau tikrai prisijungs. Žiūrėsime, kaip su „Šiauliais“ bus. Norime, kad kažkokį žaidybinį ritmą pajustų.
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