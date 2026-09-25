Dirkstys apie Maslobojevą: „Jis yra nereikšminga asmenybė apie nieką“

Dominykas Dirkstys neslėpė, kad kovos su Sergejumi Maslobojevu laukė jau ne vienerius metus. Kovotojai anksčiau kartu treniravosi, o D. Dirkstys tikina, kad jų santykiai po vienos treniruotės gerokai atšalo.
„Aš jaučiausi pasiruošęs šitai kovai jau daug metų atgal. Dabar čia tik tempėsi laikas be reikalo“, – oficialiam UTMA „youtube“ kanalui sakė D. Dirkstys.
Kovotojas prisiminė ir laikotarpį, kai treniravosi kartu su S. Maslobojevu.
„Kiek prisimenu treniruotę su Maslobojevu, tai bankės į galvą jam ėjo. Atvažiavo, pasirodė, mes priėmėme jį prie „šaikos“, o tada per aplinkui išgirdau, kad jis kažką kalba. Tada jam parašiau žinutę, kad mūsų keliai dar kažkada susikirs ir kad aš tave dar paauklėsiu“, – pasakojo D. Dirkstys.
Paklaustas apie per vieną iš treniruočių su S. Maslobojevu patirtą kojos traumą, D. Dirkstys šio epizodo nesureikšmino.
„Pamenu, kad koją buvau ne taip padėjęs. Taip jau būna“, – trumpai atsakė kovotojas.
Tačiau kalbėdamas apie būsimą varžovą D. Dirkstys kritikos negailėjo. Jis tikino matantis S. Maslobojevo technikos spragų, kurias ketina išnaudoti kovoje.
„Jis yra nereikšminga asmenybė apie nieką. Tiesiog sumušta žuvis. Taip, jis kovoja neblogai, bet tai, kaip jis vaikšto, kalba, atrodo, rengiasi... Visur reikia jį mokyti. Visus, ką man davė, sunešiojau. Liko paskutinė pavardė. Ją sunešiojęs aš ateinu pas juos į salę, galbūt pravedu jiems seminarą, parodau, kaip reikia dalykus iš tikro daryti, pakabinu savo nuotrauką ir jie man moka nuomą“, – tęsė jis.
D. Dirkstys taip pat teigė matantis konkrečių spragų S. Maslobojevo technikoje, kurias galėtų išnaudoti.
„Matau pas Maslobojevą skylių, kurias galiu išnaudoti, pritaikydamas savo techniką. Manau, ta technika gali būti efektyvi labai daug vietų, kur baus jį skaudžiai. Man asmeniškai Sergejus yra nieko gero. Jis man juokingas“, – sakė D. Dirkstys.
Galiausiai kovotojas varžovui pažėrė dar vieną kandžią repliką.
„Duotume jam suknelę ir lieptume pašokti – tai daugiau naudos iš jo būtų“, – pareiškė D. Dirkstys.
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